'Cuộc chiến' chống tay nắm cửa ẩn lan đến Mỹ

Một dự luật vừa được giới thiệu tại Mỹ, nhắm đến tay nắm cửa ẩn trên ôtô với lo ngại rằng các loại tay nắm cửa dạng này có thể làm chậm hoặc cản trở việc thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp.

Theo InsideEVs, Mỹ nhiều khả năng sẽ là quốc gia tiếp theo sau Trung Quốc có những quy định chặt chẽ liên quan đến tay nắm cửa ẩn trên ôtô.

Hạ nghị sĩ Robin Kelly của bang Illinois vừa giới thiệu dự luật mang tên “Securing Accessible Functional Emergency (SAFE) Exit Act”.

Dự luật này nhận được ủng hộ từ Consumer Reports, trực tiếp nhắm đến tay nắm cửa điện tử, lo ngại rằng các loại tay nắm cửa dạng này có thể làm chậm hoặc thậm chí cản trở việc thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp.

Nội dung dự luật của bà Robin Kelly cũng chỉ đích danh Tesla sau một loạt ca tử vong được cho là có liên quan đến thiết kế tay nắm cửa của hãng xe điện Mỹ.

Dự luật này sẽ yêu cầu các hãng xe bảo đảm tay nắm cửa trên ôtô có thể được mở nhanh chóng và trực quan trong tình huống khẩn cấp, ngay cả khi nguồn điện bị ngắt.

Dự luật hiện chưa đưa ra các tiêu chí kỹ thuật cụ thể sẽ được bổ sung vào Bộ Tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới liên bang nếu được thông qua.

Nếu thành luật, văn bản này sẽ giao quyền cho Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ xây dựng các quy định cụ thể, buộc các hãng xe phải tuân thủ trong vòng 2 năm kể từ khi chính thức được ban hành.

Dự luật cũng bắt buộc tay nắm cửa phải được thiết kế dễ nhận biết hơn, bao gồm ghi nhãn rõ ràng, có cơ chế dự phòng cơ học và chuẩn hóa thiết kế. Các quy định này nhằm bảo đảm lực lượng cứu hộ không phải loay hoay tìm cách mở các loại tay nắm cửa ẩn trong tình huống khẩn cấp.

Nội dung dự luật được đưa ra kèm chỉ trích nhắm thẳng đến Tesla diễn ra ngay sau khi báo cáo của Bloomberg cho biết ít nhất 15 trường hợp tử vong tại Mỹ có liên quan tay nắm cửa điện tử trên ôtô điện Tesla. Các vụ tai nạn này cho thấy hệ thống điện của xe bị vô hiệu hóa sau va chạm, khiến tay nắm cửa điện tử không thể hoạt động.

Hồi năm 2018, trang tin Wired từng tiết lộ Elon Musk là người đã yêu cầu Tesla phải trang bị tay nắm cửa dạng ẩn trên ôtô của hãng.

“Tất cả nhân sự cấp cao tại Tesla đều thống nhất rằng ý tưởng về một loại tay nắm cửa cầu kỳ là khá điên rồ. Thiết kế này đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, tuy nhiên chỉ nhằm giải quyết một vấn đề mà chẳng ai khác nghĩ là thực sự tồn tại. Bất chấp các lãnh đạo phản đối quyết liệt đến mức nào, Musk vẫn không nhượng bộ”, một cựu lãnh đạo Tesla giấu tên chia sẻ.

Dự luật do Hạ nghị sĩ Robin Kelly giới thiệu cũng đính kèm bản kiến nghị từ Consumer Reports, kêu gọi trang bị tay nắm cửa an toàn hơn cho ôtô với hơn 35.000 chữ ký ủng hộ.

Được biết, Consumer Reports từng hoãn đánh giá Tesla Model S hồi năm 2015 do tay nắm cửa thò thụt khiến họ không thể tiếp cận bên trong xe.