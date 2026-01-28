Geely trong mắt người dùng toàn cầu

Hình ảnh của Geely trên thị trường quốc tế những năm gần đây được định hình từ chính cách người dùng nói về chiếc xe họ đang sử dụng.

Khách hàng của Geely có thể là một kỹ thuật viên đánh giá chiếc xe bằng tư duy cơ khí, một gia đình dùng xe điện cho sinh hoạt hàng ngày, hay một nhóm người trẻ lái xe xuyên nhiều quốc gia chỉ để xem nó chịu được đến đâu... Những lát cắt này cho thấy một thay đổi đáng chú ý khi Geely không còn được nhìn nhận như một “hãng xe Trung Quốc đang phát triển”, mà đang từng bước được đặt cạnh các thương hiệu toàn cầu về mặt trải nghiệm sử dụng.

Người dùng trên thế giới nói gì về Geely?

Brett McDonald - một kỹ thuật viên cơ khí tại Australia, hiện sử dụng xe điện Geely EX5, cho biết anh lựa chọn mẫu xe này sau khi tham gia nhiều cộng đồng xe điện khác nhau và so sánh về độ tin cậy kỹ thuật. Thay vì nhấn mạnh công suất hay trang bị, anh quan tâm nhiều hơn về cảm giác vận hành trong đô thị, sự yên tĩnh khi di chuyển hàng ngày và mức độ phù hợp với hệ thống điện mặt trời gia đình.

Brett McDonald - một kỹ thuật viên cơ khí tại Australia bên chiếc xe Geely EX5 yêu thích của mình.

Từ một nhóm nhỏ ban đầu, cộng đồng người dùng Geely do Brett McDonald tham gia xây dựng đã tăng lên hơn 3.000 thành viên - một con số không quá lớn nếu so với các thương hiệu từ Mỹ, Nhật hay Hàn, nhưng đáng chú ý với một hãng xe chưa có lịch sử lâu dài tại thị trường này.

Ở Chile, José Antonio Neme là MC truyền hình kỳ cựu và là chủ xe Geely EX5. Cách anh mô tả chiếc xe là thứ “đi cùng nhịp sống”, gắn với công việc và sinh hoạt thường nhật.

Còn tại Trung Đông, một nhóm người dùng đưa mẫu Starray (Atlas) thực hiện chuyến đi xuyên biên giới dài khoảng 2.700 km, coi đó như một bài kiểm tra thực tế về khả năng vận hành liên tục và độ ổn định.

Tại Saudi Arabia, Abdul Aziz - một nhà sáng tạo nội dung/lifestyle có lượng theo dõi lớn chia sẻ góc nhìn cá nhân khi xe trở thành “đạo cụ” cho nhịp sống hiện đại với mẫu Geely Tugella.

Abdul Aziz - nhà sáng tạo nội dung sở hữu hơn 9 triệu người theo dõi, đã lựa chọn Geely Tugella làm người bạn đồng hành trong nhiều hành trình khám phá. Ảnh: Trang cá nhân của nhân vật.

Không hẹn mà gặp, người dùng trên khắp thế giới đang chọn những chiếc xe của Geely với những ưu điểm từ chính thiết kế, công năng và tính đa nhiệm của nó. Họ yêu thích và sử dụng những chiếc xe Geely theo yếu tố thực dụng, là một công cụ phục vụ đời sống hàng ngày, có thể trải nghiệm lâu dài và luôn có những công nghệ mới, dễ sử dụng và độ tin cậy cao.

Khẳng định uy tín từ doanh số thực tế

Năm 2025, Geely chính thức cán mốc hơn 3,02 triệu xe bán ra trên toàn cầu, một cột mốc lịch sử đánh dấu bước tiến vượt bậc của thương hiệu. Mạng lưới kinh doanh của Geely cũng trải rộng nhiều châu lục, cùng hệ sinh thái thương hiệu con bao gồm Volvo, Polestar, Lynk & Co, Zeekr. Tuy nhiên, quy mô chỉ tạo ra sự hiện diện, trải nghiệm người dùng mới là yếu tố quyết định vị thế dài hạn.

Với hơn 3 triệu xe bán ra trên toàn cầu, Geely ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 39% so với năm 2025.

Việc người dùng chủ động chia sẻ trải nghiệm, lập nhóm trao đổi, sản xuất nội dung và thậm chí tổ chức các hành trình dài ngày cho thấy sản phẩm đã vượt qua ngưỡng đủ tin để mua, chuyển sang đủ ổn để sử dụng lâu dài.

Tại Việt Nam, Geely đang ở giai đoạn đầu xây dựng hình ảnh thương hiệu với ba mẫu xe chính Coolray (SUV cỡ B), EX5 (xe điện) và Monjaro (SUV cỡ D). So với tại các thị trường đã có lịch sử phân phối dài hơn, người tiêu dùng Việt Nam vẫn đang trong quá trình quan sát và đánh giá.

Trong bối cảnh đó, những câu chuyện người dùng toàn cầu, dù không mang tính cam kết nhưng có thể đóng vai trò tham chiếu. Chúng cho thấy cách sản phẩm được sử dụng trong điều kiện thực, mức độ hòa nhập vào đời sống và phản ứng của cộng đồng sau thời gian đủ dài.

Chưa đầy một năm ra mắt, Geely có mạng lưới phân phối với hơn 50 showroom trên toàn quốc, đặt nền tảng cho một chiến lược phát triển dài hạn và bền vững.

Nếu vài năm trước, lợi thế lớn nhất của các hãng xe Trung Quốc tại Việt Nam là giá bán, thì hiện nay, yếu tố đang được nhắc tới nhiều hơn là công nghệ nền tảng, tiêu chuẩn an toàn và khả năng sử dụng lâu dài. Đây cũng là những điểm mà người dùng tại các thị trường khác đang đề cập tới khi nói về Geely.

Trong thị trường ôtô ngày càng đông đúc nơi thông số kỹ thuật có thể nhanh chóng bị sao chép, điều khiến một thương hiệu đứng vững thường không nằm ở động cơ hay màn hình, mà ở cách nó xuất hiện trong cuộc sống của người dùng.

Việc ngày càng nhiều người ở các quốc gia khác nhau sẵn sàng kể câu chuyện của mình cùng Geely cho thấy hãng đang tiến vào giai đoạn mới khi danh tiếng không chỉ đến từ nhà máy hay phòng marketing, mà từ những người đang ngồi sau vô lăng mỗi ngày và được chứng minh bằng doanh số bứt phá qua từng năm. Với thị trường Việt Nam, đây có thể là một sự lựa chọn mới đáng để cân nhắc.