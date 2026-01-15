Tiết kiệm hàng trăm triệu đồng khi mua Geely Monjaro trong tháng 1

Tiếp lửa cho mẫu SUV cỡ D Monjaro, Geely Việt Nam tiếp tục tung ra ưu đãi đặc biệt cho mẫu flagship Monjaro trong tháng 1.

Chương trình ưu đãi đặc biệt của Geely Việt Nam nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành trong suốt năm 2025, đồng thời gia tăng lợi ích mua xe cho khách hàng Việt nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Cụ thể, khách hàng mua Geely Monjaro trong tháng 1 sẽ nhận được ưu đãi 50% phí trước bạ, quà tặng tiền mặt giá trị cùng nhiều ưu đãi song song khác. Đáng chú ý, phiên bản Monjaro Premium còn được hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ.

Những ưu đãi dành riêng cho Geely Monjaro là mức hỗ trợ cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ D trong dịp mua sắm cuối năm, giúp người dùng tiết kiệm hàng trăm triệu đồng chi phí lăn bánh để sở hữu một mẫu xe dẫn đầu về công nghệ và khả năng vận hành hiện nay.

Trong thời gian khuyến mại từ nay đến hết 31/1, khi mua các mẫu xe Geely gồm Monjaro, Coolray và EX5, khách hàng sẽ nhận một mã dự thưởng là số VIN của chiếc xe đã mua. Phiên quay số sẽ được tổ chức vào ngày 6/2 và livestream trực tiếp trên fanpage chính thức của Geely Việt Nam. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 7/2. Tất cả phần thưởng sẽ được gửi đến tay khách hàng trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm công bố kết quả.

Giải thưởng hấp dẫn dành cho khách hàng tham gia gồm: 1 giải đặc biệt - 1 xe Geely Coolray Flagship trị giá 599 triệu đồng; 3 giải nhất - mỗi giải một điện thoại iPhone 17 256 GB trị giá 24,99 triệu đồng; 5 giải nhì - mỗi giải một smart tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch trị giá 15,9 triệu đồng; 20 giải ba - mỗi giải 3 năm cứu hộ miễn phí trị giá 1 triệu đồng.

Ngoài các chính sách quà tặng kể trên, Geely Việt Nam vẫn áp dụng song song các gói quà tặng khác tùy theo sản phẩm, đưa mức giá khởi điểm của các mẫu xe dễ tiếp cận hơn. Đặc biệt, giá Geely Monjaro còn từ 999 triệu đồng so với giá niêm yết.

Ngoài ra, người dùng Geely Monjaro còn được sử dụng chương trình ưu đãi đặc quyền “You enjoy we care” với gói cứu hộ VETC 24/7 trong 10 năm, tặng 1 năm sử dụng VETC miễn phí qua trạm BOT (trị giá 1 triệu đồng).

Chương trình tri ân và chăm sóc khách hàng của Geely/Tasco Auto nhằm giúp người dùng Geely Monjaro được trải nghiệm toàn diện những dịch vụ cao cấp xuyên suốt từ quá trình trước khi mua, trong quá trình sử dụng đến dịch vụ hậu mãi với gói bảo dưỡng định kỳ miễn phí lên tới 3 năm.

Khách hàng có thể để lại xe sửa chữa tại hệ thống 100 xưởng dịch vụ ôtô Carpla Service của Tasco và sẽ được mượn xe từ Carpla dùng thay thế tạm thời. Khách hàng sẽ được tích 1% giá trị khi vào xưởng sửa chữa (trọn đời).

Với những khách hàng thường xuyên tham gia các buổi tiệc hoặc công việc phải dùng đến rượu, bia, Geely có thêm dịch vụ "Bạn uống tôi lái". Dịch vụ này sẽ hỗ trợ đưa khách và xe về nhà an toàn (theo chính sách BUTL).

Bên cạnh đó, trong gói “ưu đãi đặc quyền” của Tasco với người dùng Geely Monjaro còn có dịch vụ đưa đón sân bay miễn phí 12 lượt (trong 2 năm) cùng kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại Ana Mandara Resort Đà Lạt. Người dùng Geely Monjaro cũng được sử dụng co-working space miễn phí tại hệ thống Tasco Auto cùng quà tặng đặc biệt là một bộ sách từ Tasco.

Cùng thời điểm triển khai các chương trình khuyến mại, Geely Việt Nam cũng hoàn thiện hệ thống 52 showroom và hơn 100 điểm dịch vụ trên toàn quốc. Mạng lưới này được xây dựng theo tiêu chuẩn toàn cầu của Geely, kết hợp cùng hệ sinh thái dịch vụ di chuyển toàn diện từ Tasco Auto.

Geely Monjaro được đánh giá là “luồng gió mới” ở phân khúc SUV hạng D cao cấp tại thị trường Việt Nam. Theo nhiều người dùng, đây là một chiếc xe có "giá trị vượt tầm giá". Sức hấp dẫn của Monjaro cũng đã được chứng minh khi liên tục nằm trong top bán chạy nhất tại nhiều thị trường quốc tế.

Geely Monjaro chia sẻ nền tảng công nghệ CMA (Compact Modular Architecture) với Volvo, sở hữu thiết kế hiện đại, nội thất sang trọng, hệ thống an toàn ADAS tiên tiến và các tùy chọn động cơ xăng hoặc hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Thương hiệu đã gặt hái nhiều thành công tại các thị trường Trung Đông, châu Âu và Nam Mỹ, được bình chọn là “Xe của năm 2024” tại Nga.

So với nhiều đối thủ trong phân khúc, Geely Monjaro khẳng định sự khác biệt với nội thất được hoàn thiện bằng các chất liệu cao cấp như da Nappa, gỗ tự nhiên và kim loại, mang lại cảm giác sang trọng và đẳng cấp châu Âu. Ghế lái điều chỉnh điện 12 hướng kèm tựa lưng chỉnh điện 4 hướng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng của người dùng. Ghế phụ cũng được hãng chăm chút cẩn thận.

Monjaro còn sở hữu thân xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao với một cấu trúc an toàn vững chắc. Cấu trúc thân xe dạng lồng từ 79% thép chịu lực cao, trong khi dầm cản trước được làm từ hợp kim nhôm series 7 và đạt chứng nhận an toàn 5 sao C-NCAP.