Chủ xe Geely Coolray ở Buôn Mê Thuột: 'Không điểm chê sau 10.000 km'

Điều gì khiến Coolray chinh phục một khách hàng kỹ tính, mang lại những tiện ích và trải nghiệm vượt tầm giá?

Tại Buôn Ma Thuột, thành phố đầy nắng và gió của Tây Nguyên, câu chuyện về chiếc Geely Coolray đầu tiên của vợ chồng anh Lê Đức Vinh (38 tuổi) mang đến góc nhìn mới mẻ và đầy cảm hứng về dòng xe SUV cỡ nhỏ đến từ thương hiệu Geely.

Anh Vinh, một chuyên viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ, gắn liền với quản trị rủi ro trong công việc lại thể hiện tinh thần không ngại thử thách khi đứng trước quyết định chọn mua ôtô. Anh cho biết đã dành thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng về thương hiệu Geely, một cái tên tuy mới nhưng đã có những sản phẩm chất lượng được đón nhận ở Việt Nam.

Anh Lê Đức Vinh - chủ sở hữu Coolray. Ảnh: Facebook nhân vật.

“Coolray có ngoại hình đẹp và nhiều trang bị. Cùng phân khúc với mức giá tương đương, khó có sản phẩm nào được trang bị đầy đủ như mẫu xe này. Vì thế, hai vợ chồng đã trải nghiệm và mua xe”. Quyết định này không chỉ là một sự lựa chọn phương tiện di chuyển, mà còn là sự tìm kiếm khác biệt trong phân khúc.

Anh Vinh chia sẻ về trải nghiệm cùng Coolray sau 10.000 km.

Sau khi xe lăn bánh 10.000 km, anh Vinh nhận xét đầy ấn tượng: “Xe không điểm nào để chê. Geely Coolray mang đến sự tổng hòa của thiết kế, tiện nghi, cảm giác lái phấn khích và tính linh hoạt”.

Anh đặc biệt ấn tượng với sự linh hoạt của xe khi đi trong phố và khẳng định Coolray đã làm tốt nhiệm vụ này. Bên cạnh đó, khi chở đủ tải và chinh phục những cung đường đèo, xe bám đường tốt và khung gầm vững chắc.

Một điểm nhấn khác biệt lớn là chế độ lái Sport và Comfort. Anh Vinh nhận xét: "Hai chế độ này rất mượt mà. Mỗi lần nhấn ga là cảm giác phấn khích". Điều này cho thấy chiếc SUV cỡ nhỏ không hề kém cạnh về mặt cảm xúc lái.

Anh Vinh thường xuyên chia sẻ các hình ảnh cùng Geely Coolray. Ảnh: Facebook nhân vật.

Chị Thảo, vợ anh Vinh, đã dành lời khen cho nhà sản xuất khi những tiện ích, trang bị đều hướng đến sự thoải mái của người ngồi sau xe. Chị Thảo nói: “Cửa sổ trời tạo cảm giác không gian trong xe thoáng đãng hơn. Quan trọng nhất trong thời tiết nóng bức của Buôn Ma Thuột, dù không có cửa gió điều hòa sau nhưng Coolray vẫn làm mát nhanh khiến tôi rất hài lòng. Trong hành trình dài 800 km về quê, tôi và con không bị mệt nhờ sự thoải mái mà chiếc xe mang lại. Các cung đường đất đỏ vào ngày mưa sình lầy không còn làm khó cho việc di chuyển vì xe bám đường tốt, không trượt bánh”.

Vợ chồng anh Vinh và chị Thảo chia sẻ về Coolray.

Ngay cả khi tự mình cầm lái, chị Thảo cũng yêu thích các chi tiết hỗ trợ như auto hold (hệ thống hỗ trợ giữ phanh tự động), giúp việc dừng đèn đỏ trở nên "nhẹ nhàng" hơn. “Tôi nghĩ tiện nghi cuộc sống chính là những điều đơn giản như vậy”, chị chia sẻ.

Ngoài ấn tượng về mẫu xe, anh Vinh cũng chia sẻ sự an tâm khi biết Tasco Auto liên tục đầu tư mở rộng hệ thống đại lý cho Geely tại Việt Nam. Tại thời điểm anh Vinh mua chiếc Coolray, Geely mới có chưa đến 20 đại lý. Tuy nhiên sau khoảng 9 tháng, hãng đã đi vào hoạt động hơn 50 đại lý, xưởng dịch vụ, giúp những khách hàng tiên phong như anh Vinh thêm yên tâm khi sử dụng chiếc xe của thương hiệu.

Chia sẻ của anh Vinh, chị Thảo cùng Geely Coolray vừa được phát sóng tại tập 10 của series “Đi cùng Geely” trên kênh YouTube của Geely Việt Nam.

Sự khác biệt mà anh Vinh nhận thấy ở Coolray là việc xe ở tầm giá dễ tiếp cận nhưng mang lại những trải nghiệm của xe đắt tiền. Điều này được tạo nên từ sự kết hợp của sức mạnh vượt trội và trang bị công nghệ tiên tiến.

Geely Coolray được trang bị động cơ xăng 1.5 L Turbo 3 xi-lanh, công suất tối đa lên đến 177 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 255 Nm tại dải vòng tua 1.500-4.000 vòng/phút, hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7DCT) và hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Xe sở hữu thân hình nhỏ gọn của một chiếc SUV cỡ B nhưng lại mang trong mình “trái tim” mạnh mẽ, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 7,9 giây - một con số ấn tượng trong phân khúc. Xe cũng được xây dựng trên nền tảng kiến trúc mô-đun BMA.

Chi Pu - đại sứ thương hiệu Geely tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Geely Coolray có ba phiên bản, với mức giá cạnh tranh trong phân khúc B-SUV, khởi điểm 499 triệu đồng, đi kèm khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ, 1 năm bảo hiểm vật chất, giúp xe sở hữu mức giá lăn bánh ấn tượng.