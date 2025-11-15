Lý do Geely Monjaro trở thành lựa chọn của giới doanh nhân

Geely Monjaro đang trở thành nhân tố mới tiềm năng trong phân khúc SUV cỡ D tại thị trường Việt, theo đánh giá của nhiều người dùng.

Đại diện thương hiệu khẳng định Geely Monjaro là chiếc xe có giá trị vượt tầm giá. Bởi sản phẩm sở hữu thiết kế sang trọng, tinh tế cho giới doanh nhân và công nghệ, đồng thời tiện nghi phù hợp khách hàng khó tính nhất.

Anh Nguyễn Quốc Bình, admin nhóm OF.FB, vừa "chốt đơn" chiếc Geely Monjaro Premium sau chuyến đi trải nghiệm hai chiều TP.HCM - Đà Lạt. Là người có nhiều trải nghiệm với các mẫu xe, anh Bình thay đổi quan niệm về xe có xuất xứ Trung Quốc sau khi cầm lái Geely Monjaro.

Anh Nguyễn Quốc Bình ấn tượng với chất lượng của Geely Monjaro.

Anh Bình chia sẻ: "Trong chuyến khứ hồi TP.HCM - Đà Lạt gần 700 km, chiếc Geely Monjaro mang đến cảm xúc mạnh mẽ hơn so với vẻ bề ngoài. Monjaro sử dụng bộ phuộc treo thích ứng CDC, êm như bóng hơi nhưng đáng tin cậy, đi đường xấu vẫn rất thích. Sản phẩm cũng sở hữu 12 loa Infinity, camera 360, hắt kính HUD, ghế sưởi và làm mát ghế ngả phẳng. Xe được hoàn thiện nội thất và chất liệu rất chất".

Ca sĩ Lân Nhã ấn tượng với Geely Monjaro khi có dịp cầm lái trực tiếp.

Trong khi đó, ca sĩ Lân Nhã cũng ấn tượng với mẫu xe này. Anh có dịp cầm lái Geely Monjaro trên cung đường Hà Nội - Hải Phòng trong chuyến lưu diễn gần đây.

Nhờ ghế phụ chỉ một nút bấm, hành khách phía sau có thể chủ động điều chỉnh vị trí ghế phụ và lưng ghế để ghế phụ phía trước và hàng ghế sau có thể ngả phẳng. Từ đó, người dùng tối ưu không gian duỗi chân, nâng tầm trải nghiệm ghế ngồi hạng thương gia hoặc chuyến đi xa.

Ca sĩ Lân Nhã cho biết bản thân vốn là người kỹ tính và chỉn chu. Những chiếc xe trước đây do anh cầm lái có thiết kế sang trọng và tinh tế. Anh thừa nhận để mẫu xe mới chinh phục anh là không dễ. Tuy nhiên, Geely Monjaro làm được điều đó.

Định vị của Geely Monjaro không chỉ là chiếc SUV cỡ D với thiết kế sang trọng, mà còn là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng khó tính, đang tìm kiếm mẫu xe vận hành chắc chắn, công nghệ tiên tiến, an toàn. Anh Lân Nhã đánh giá Geely Monjaro đáp ứng tiêu chuẩn cao cấp mà anh đặt ra.

Ca sĩ Lân Nhã có trải nghiệm đáng nhớ trước khi quyết định mua chiếc Monjaro.

Công nghệ an toàn cũng được nam ca sĩ đặt ra yêu cầu khắt khe. Với Geely Monjaro, "bài toán" này không khó bởi mẫu xe được trang bị hệ thống cảm biến gồm 12 radar siêu âm, một radar bước sóng 5 mm và 4 camera quan sát. Hệ thống này giúp xe đạt khả năng tự hành cấp độ 2, cho phép tự động điều chỉnh tốc độ, duy trì làn đường và hỗ trợ người lái tối ưu.

Bên cạnh đó, Monjaro sở hữu thân xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao với cấu trúc vững chắc. Cấu trúc thân xe dạng lồng từ 79% thép chịu lực cao, trong khi dầm cản trước được làm từ hợp kim nhôm series 7 và đạt chứng nhận an toàn 5 sao C-NCAP.

Chỉ sau một tháng từ lần trải nghiệm đầu tiên, Lân Nhã trở thành chủ nhân của chiếc Geely Monjaro Flagship, phiên bản màu đen sang trọng.

Vợ chồng anh Hoàng Minh Tuấn mua Monjaro tại Geely Phú Mỹ Hưng vì "khó chọn được sản phẩm nào hơn trong tầm giá".

Trong khi đó, anh Hoàng Minh Tuấn (nhiếp ảnh gia làm việc tại TP.HCM) cũng "chốt kèo" chiếc Monjaro. Hai vợ chồng Hoàng Tuấn từng trải nghiệm nhiều mẫu xe Mỹ, Hàn đến xe Trung Quốc và ấn tượng với Geely Monjaro. Bên cạnh đáp ứng tiêu chí từ thiết kế ngoại thất và nội thất, vợ chồng anh quyết định chọn Monjaro vì đây là sản phẩm phù hợp trong tầm giá.

Vợ Hoàng Tuấn từng e ngại vì thương hiệu xe mới vào thị trường Việt sẽ gặp nhiều vấn đề về bảo dưỡng, sửa chữa trong chuyến đi xa. Tuy nhiên, nhà phân phối Tasco Auto đã có lời giải với gói ưu đãi toàn trình. Theo đại diện thương hiệu, gói ưu đãi cho người dùng Monjaro được xem là tối ưu trong ngành ôtô Việt hiện nay. Do đó, vợ chồng Hoàng Tuấn không còn băn khoăn khi sử dụng.

Tại thị trường Việt Nam, Geely Monjaro được giới thiệu giá bán phiên bản Flagship là 1,199 tỷ đồng , bản Premium là 1,149 tỷ đồng .

Hiện tại, nhà phân phối chính thức Tasco Auto kéo dài thời gian ưu đãi 1/11-30/11 với bản Premium được giảm 115 triệu đồng, còn bản Flagship hỗ trợ 50% phí trước bạ và giảm 1,5% giá thành.

Người dùng Geely Monjaro được cung cấp gói ưu đãi đặc quyền lần đầu có mặt trên thị trường với quyền lợi cứu hộ VETC 24/7 trong 10 năm, tặng 1 năm sử dụng VETC miễn phí qua trạm BOT (trị giá 1 triệu đồng), đưa đón sân bay miễn phí trong 2 năm, gói bảo dưỡng định kỳ miễn phí lên đến 3 năm. Khách hàng để lại xe sửa chữa tại hệ thống 100 xưởng dịch vụ ôtô Carpla Service của Tasco được mượn xe từ Carpla dùng tạm thời. Ngoài ra, khách hàng được tích 1% giá trị khi vào xưởng sửa chữa (trọn đời).