Cơ hội sở hữu mẫu SUV hạng D Geely Monjaro với ưu đãi hấp dẫn

Geely Monjaro nổi bật trong phân khúc SUV hạng D cao cấp tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe đang nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng bởi nhiều yếu tố.

Tại thị trường Việt Nam, Geely Monjaro được giới thiệu với 3 phiên bản: Flagship, Premium (máy xăng) và HEV (Hybrid). Giá bán lẻ chính thức của bản Flagship là 1,199 tỷ đồng , bản Premium là 1,149 tỷ đồng và bản HEV là 1,099 tỷ đồng .

Để tạo cơ hội cho người dùng sở hữu mẫu xe trong tầm giá trên 1 tỷ đồng , Monjaro nhận loạt ưu đãi đặc quyền lớn từ nhà phân phối. Cụ thể, trong thời gian 1/11-30/11, khách hàng mua bản Premium được giảm 115 triệu đồng, bản Flagship được hỗ trợ 50% phí trước bạ và giảm 1,5%.

Geely Monjaro được giới thiệu 3 phiên bản tại Việt Nam.

Đại diện thương hiệu nhận định ngay từ khi ra mắt, không phải ngẫu nhiên mà Monjaro nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng Việt. Geely là "ông lớn" trong ngành ôtô toàn cầu, với tầm nhìn khác biệt. Hãng bắt tay Tasco Auto - doanh nghiệp là thành viên thuộc hệ thống Tasco - cũng là cái tên nổi bật trong lĩnh vực dịch vụ ôtô và hạ tầng giao thông thông minh tại Việt Nam.

Các sản phẩm của Geely như Monjaro là sản phẩm chất lượng toàn cầu, thừa hưởng tinh hoa công nghệ của tập đoàn. Trong đó, Monjaro chia sẻ nền tảng công nghệ CMA (Compact Modular Architecture) với Volvo, sở hữu thiết kế hiện đại, nội thất sang trọng cùng hệ thống an toàn ADAS tiên tiến và tùy chọn động cơ xăng hoặc hybrid tiết kiệm nhiên liệu.

Monjaro cũng gặt hái nhiều thành công ở thị trường Trung Đông, châu Âu và Nam Mỹ, được bình chọn là "Xe của năm 2024" tại Nga.

Geely Monjaro sở hữu thiết kế sắc sảo, mạnh mẽ, mang ngôn ngữ hình khối cứng cáp.

Geely Monjaro có kích thước tổng thể dài 4,77 mm, rộng 1,895 mm và cao 1,689 mm, với chiều dài cơ sở lên đến 2,845 mm. Mẫu xe sở hữu động cơ 2.0L Turbo, 235 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động là 4 bánh toàn thời gian và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,7 giây. Với cấu hình này, Monjaro hứa hẹn mang đến trải nghiệm khác biệt vượt tầm phân khúc và tầm giá.

Đại diện thương hiệu cho biết dù Geely Monjaro là tân binh, song có thể tự tin khẳng định sự khác biệt với đẳng cấp châu Âu. Nội thất được hoàn thiện bằng chất liệu cao cấp, mang lại cảm giác sang trọng và tinh tế. Ghế lái điều chỉnh điện 12 hướng kèm tựa lưng chỉnh điện 4 hướng, có massage đáp ứng linh hoạt nhu cầu của người dùng.

Khoang nội thất của Geely Monjaro với ghế phụ có thể ngả phẳng.

Ghế phụ cũng được hãng chăm chút cẩn thận. Chỉ với một nút bấm, hành khách phía sau có thể chủ động điều chỉnh vị trí ghế phụ và lưng ghế để ghế phụ phía trước và hàng ghế sau có thể ngả phẳng, tối ưu không gian duỗi chân, nâng tầm trải nghiệm ghế ngồi hạng thương gia.

Đặc biệt, Geely Monjaro sở hữu hệ thống an toàn và hỗ trợ lái tiên tiến. Xe được trang bị hệ thống cảm biến bao gồm 12 radar siêu âm, một radar bước sóng 5 mm và 4 camera quan sát. Hệ thống này giúp xe đạt khả năng tự hành cấp độ 2, cho phép tự động điều chỉnh tốc độ, duy trì làn đường và hỗ trợ người lái tối ưu.

Chi Pu là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam sở hữu Geely Monjaro.

Monjaro còn sở hữu thân xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao với cấu trúc an toàn vững chắc. Cấu trúc thân xe dạng lồng từ 79% thép chịu lực cao, trong khi dầm cản trước được làm từ hợp kim nhôm series 7 và đạt chứng nhận an toàn 5 sao C-NCAP.

Trong bài kiểm tra với container 2,2 tấn được thả từ độ cao 4,2 m xuống nóc xe, khung gầm của Geely Monjaro cho thấy sức bền khi không có dấu hiệu nảy lên. Các cột A, B và C chỉ bị biến dạng nhẹ. Thậm chí ngay sau va chạm, người trong xe vẫn có thể mở cửa và lái bình thường.

Monjaro được xây dựng trên nền tảng CMA - kiến trúc mô-đun toàn cầu với tiêu chuẩn an toàn 5 sao.

Người dùng Geely Monjaro tại Việt Nam cũng được trải nghiệm dịch vụ cao cấp xuyên suốt từ trước khi mua, trong quá trình sử dụng đến dịch vụ hậu mãi, với hệ thống 100 xưởng dịch vụ ôtô Carpla Service của Tasco.

Cụ thể, khách hàng được bảo dưỡng định kỳ miễn phí lên đến 3 năm; hỗ trợ xe thay thế bằng cách mượn xe (từ Carpla) khi khách hàng để xe sửa chữa; tích 1% giá trị khi vào xưởng sửa chữa (trọn đời); gói cứu hộ 24/7 VETC trong 10 năm; tặng 1 năm sử dụng VETC miễn phí qua trạm BOT (trị giá 1 triệu đồng); hỗ trợ đưa khách và xe về nhà an toàn (theo chính sách "Bạn uống tôi lái"); dịch vụ đưa đón miễn phí sân bay đến 12 lượt (trong 2 năm); tặng kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại resort Ana Mandara ở Đà Lạt; sử dụng co-working space miễn phí tại hệ thống Tasco Auto và bộ sách đặc biệt từ Tasco.

Tasco hiện có kế hoạch tăng số lượng lên 200 showroom trên toàn quốc, mở rộng danh mục thương hiệu quốc tế. Thương hiệu cũng hoàn thiện hệ sinh thái ôtô với Carpla - sàn thương mại điện tử xe đã qua sử dụng (Carpla Ecommerce), dịch vụ sửa chữa, phụ tùng chính hãng, hậu mãi (Carpla Service) và cho thuê xe Stargo, đáp ứng nhu cầu toàn diện của người tiêu dùng.