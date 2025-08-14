Chiến lược 'ngược dòng' xây dựng bản sắc toàn cầu của Geely

Với triết lý kinh doanh tư duy toàn cầu, linh hoạt theo thị trường, Geely đã xây dựng một đế chế có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành ôtô thế giới.

Triết lý “Think global, act local” (tạm dịch: Tư duy toàn cầu, linh hoạt theo thị trường) là nền tảng cốt lõi giúp hãng từng bước củng cố vị thế trong lĩnh vực ôtô.

Từ xuất khẩu thương mại tới M&A

Khi Geely bắt đầu sản xuất xe, hãng chủ yếu tập trung vào việc sản xuất và bán xe tại thị trường Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc đã trở thành thị trường ôtô lớn nhất thế giới, Geely vẫn muốn vươn ra ngành ôtô toàn cầu. Hãng đã nhiều lần thử nghiệm với nhiều loại xe khác nhau nhưng vẫn chưa thành công như mong đợi tại thị trường quốc tế.

Geely đã tìm cách xây dựng nhà máy ở nước ngoài để phát huy lợi thế của mô hình phát triển tích hợp theo chiều dọc, rút ​​ngắn chu kỳ sản xuất, nghiên cứu và phát triển, loại bỏ các liên kết trung gian và phát huy lợi thế về chi phí. Tuy nhiên, bước ngoặt của Geely chỉ đến khi đi thâm nhập các thị trường lớn trên thế giới thông qua các thương vụ M&A đa quốc gia.

Thị trường ôtô ở châu Âu và Bắc Mỹ vốn bị chi phối bởi các thương hiệu Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức và Mỹ. Để thâm nhập, Geely nhận ra cách thức muốn thành công thì có thể mua lại các thương hiệu đã được công nhận nhưng đang hoạt động kém hiệu quả để phát triển dựa trên nguồn lực tài chính của mình. Việc gia nhập thị trường quốc tế được thực hiện thông qua việc mua lại sẽ giúp Geely giảm thiểu sự cạnh tranh, có thể tận dụng ngay nhà cung cấp và tập khách hàng sẵn có.

Geely thâu tóm Volvo là bước ngoặt lớn trong việc vươn ra toàn cầu của Geely.

Thương vụ M&A đình đám đầu tiên của Geely đó là thâu tóm Volvo. Geely đã hoàn tất thương vụ mua lại thương hiệu có trụ sở tại Thụy Điển năm 2010. Việc mua lại Volvo đã đặt nền móng năng lực cốt lõi cho Geely về thiết kế và tiếp thị để trở thành nhà sản xuất ôtô toàn cầu.

Tiếp đến, Geely mua lại cổ phần của Daimler. Thông qua việc mua lại này, Geely không chỉ có được các bằng sáng chế kỹ thuật và nguồn lực thương hiệu của Daimler, mà còn mở rộng thêm nhiều cơ hội cho thương hiệu Đức tại thị trường trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn trong các thương vụ M&A của Geely đó là hãng đều thực hiện hình thức quản lý để cho các thương hiệu bản địa “tự làm chủ”. Mô hình này sau đó được Geely áp dụng cho tất cả thương hiệu con như: Polestar, Lynk & Co, Proton, Lotus, London EV Company, Ouling Auto và Farizon…

Đẩy mạnh phát triển công nghệ mở

Đối mặt với các tiêu chuẩn quốc tế và nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng đa dạng, đến nay, Geely nhận ra rằng cần phải tự chủ được công nghệ và phát triển công nghệ mở có tính toàn cầu. Hiện thực hóa chiến lược đó, Geely và Volvo đã phát triển 4 kiến ​​trúc module thông minh: BMA, CMA, SPA và SEA hoàn toàn tương thích với nhiều hệ thống truyền động ở nhiều thị trường khác nhau bao gồm xăng, HEV, PHEV và BEV. Geely cũng đã chủ động phát triển một kiến ​​trúc GEEA2.0.

Tự chủ để làm chủ các công nghệ cốt lõi nhưng Geely không “đóng cửa bế quan”. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Geely trong ngành công nghiệp ôtô bao gồm nhiều tập đoàn ôtô và thương hiệu xe nhưng có chọn lọc. Geely đã mua lại bí quyết công nghệ, bí quyết quản lý và các tổ chức mạnh mẽ ở nhiều quốc gia khác nhau để mở rộng thị trường và phục vụ khách hàng tốt hơn.

Kiến trúc năng lượng mới GEA của Geely.

Kết quả đạt được là doanh số của Geely đã tăng trưởng vượt bậc, từng bước củng cố vị thế của hãng trong số các nhà sản xuất ôtô toàn cầu. Việc mở rộng nghiên cứu và phát triển công nghệ xe điện, pin và công nghệ lái xe tự hành cũng nâng cao vị thế của Geely khi hãng được xếp hạng trong số các công ty dẫn đầu trong ngành ôtô thế giới.

Đầu năm 2025, Geely Auto tiếp tục công bố chiến lược “Five by Five” đột phá - một lộ trình táo bạo và toàn diện, sẵn sàng cách mạng hóa vị thế của Geely Auto trong ngành công nghiệp ôtô thế giới. Chiến lược chuyển đổi này thúc đẩy sự đổi mới thông qua 5 trung tâm nghiên cứu và phát triển thiết kế toàn cầu (R&D) - đặt tại Thượng Hải, Ninh Ba, Milan, Gothenburg và Coventry - kết hợp trí tuệ phương Đông với quan điểm đa văn hóa để tạo ra một hệ sinh thái thiết kế năng động phục vụ khách hàng trên thế giới.

Trung tâm R&D của Geely tại Ninh Ba.

Geely cũng đang sở hữu một đội ngũ nhân sự quốc tế rất tài năng lên đến hàng nghìn người. Đội ngũ này sẽ kết hợp thẩm mỹ thiết kế Trung Quốc với các xu hướng thiết kế quốc tế.

Hiện các hoạt động mở rộng ra thị trường quốc tế của Geely tiếp tục tăng tốc trong nửa đầu năm 2025 với doanh số xuất khẩu tăng lên 184.000 xe. Kim ngạch xuất khẩu xe thuần điện tăng vọt 307% so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng trưởng doanh số thực tế được ghi nhận tại 22 quốc gia, làm nổi bật sức cạnh tranh và sức mạnh của Geely.