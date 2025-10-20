Geely Việt Nam đẩy mạnh ưu đãi và đặc quyền cho khách trong tháng 10

Không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm, Geely Việt Nam tạo sự khác biệt với loạt ưu đãi, đặc quyền cao cấp, mang đến trải nghiệm mua và sử dụng xe trọn vẹn hơn cho khách hàng.

Thị trường ôtô Việt Nam bước vào giai đoạn sôi động cuối năm, nơi các hãng xe đua nhau tung khuyến mãi nhằm kích cầu. Giữa bức tranh đó, Geely Việt Nam chọn cách tiếp cận toàn diện hơn khi kết hợp ưu đãi giá mạnh tay với hệ sinh thái dịch vụ thông minh, hướng tới khách hàng như trung tâm của mọi hành trình.

Tháng 10, Geely triển khai chương trình “Rinh xe về nhà - Gấp 3 ưu đãi”, áp dụng cho 3 mẫu xe chủ lực Coolray, Monjaro và EX5, mang đến cơ hội sở hữu xe với chính sách hấp dẫn nhất từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, Geely Coolray - mẫu SUV đô thị được ưa chuộng - được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho tất cả phiên bản, giá khởi điểm từ 499 triệu đồng. Mẫu xe ghi điểm nhờ thiết kế trẻ trung, khoang lái hiện đại và khả năng vận hành linh hoạt trong phố.

Geely Monjaro - SUV hạng D 5 chỗ cao cấp - nhận ưu đãi 100 triệu đồng cho bản Premium và tặng 50% lệ phí trước bạ cho bản flagship. Monjaro mang ngôn ngữ thiết kế châu Âu tinh tế, động cơ 2.0 Turbo mạnh mẽ, hộp số 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh thông minh AWD - hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách sang trọng và trải nghiệm lái đẳng cấp.

Geely Monjaro ghi dấu trong phân khúc SUV hạng D nhờ thiết kế hiện đại, trang bị cao cấp và khả năng vận hành linh hoạt, trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng Việt tin tưởng.

Với Geely EX5 - mẫu SUV điện thế hệ mới, khách hàng được giảm tới 34 triệu đồng, đồng thời tặng bộ sạc treo tường 7 kW và sạc cầm tay 2,2 kW, giải pháp linh hoạt giúp việc sạc pin trở nên thuận tiện hơn trong mọi hoàn cảnh.

Điểm đáng chú ý trong chiến dịch tháng 10 của Geely không chỉ là giá bán, mà còn là hệ thống đặc quyền đi kèm. Khách hàng mua xe trong thời gian này được tặng 1 triệu điểm VETC, nâng hạng hội viên Bạch Kim trong chương trình VETC Loyalty, qua đó tận hưởng loạt tiện ích vượt trội như cứu hộ toàn quốc 24/7, ưu tiên đỗ xe tại VETC E-Parking, sử dụng miễn phí Co-Club - hệ thống không gian làm việc chung tại hơn 40 showroom Tasco Auto, cùng dịch vụ bảo dưỡng, giao xe tận nhà.

Các khách hàng của Geely có thể sử dụng miễn phí Co-Club, hệ thống không gian làm việc chung tại hơn 40 showroom Tasco Auto.

Theo đại diện Tasco Auto, hệ sinh thái đặc quyền này giúp khách hàng trải nghiệm hành trình sử dụng xe thông minh, tiện lợi và liền mạch, từ khâu thu phí không dừng, đỗ xe, đến chăm sóc và hỗ trợ kỹ thuật. “Geely hướng tới việc mỗi khách hàng không chỉ sở hữu một chiếc xe, mà còn là bạn đồng hành trong hệ sinh thái di chuyển thông minh do chúng tôi kiến tạo” - ông Hoàng Anh Tuấn, Quyền tổng giám đốc Tasco Auto, chia sẻ.

Song song với chính sách bán hàng, Geely Việt Nam cũng đẩy mạnh mở rộng mạng lưới phân phối nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp cuối năm. Trong tháng 10, hãng đồng loạt khai trương 6 showroom mới tại Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An, Khánh Hòa và TP.HCM, nâng tổng số showroom toàn quốc lên 34 điểm. Các cơ sở mới được đầu tư theo tiêu chuẩn toàn cầu của Geely, kết hợp khu trưng bày, lái thử và xưởng dịch vụ khép kín - tạo nên trải nghiệm nhất quán từ mua xe đến bảo dưỡng.

Showroom của Geely Việt Nam tại Nha Trang vừa được khai trương trong tháng 10.

Với chính sách ưu đãi lớn, đặc quyền toàn diện, mạng lưới phủ rộng, Geely Việt Nam đang khẳng định chiến lược phát triển bền vững tại thị trường trong nước. Khi nhu cầu mua sắm ôtô cuối năm bước vào mùa cao điểm, thương hiệu này cho thấy tham vọng rõ ràng, đưa trải nghiệm “mua xe dễ - dùng xe hay - an tâm mỗi ngày” đến gần hơn với khách hàng Việt.