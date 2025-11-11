Lý do Geely EX5 tạo sức hút vượt mong đợi tại thị trường Việt

Thiết kế ấn tượng, công nghệ và tiện nghi cao cấp cùng mức giá dễ tiếp cận là những yếu tố tạo nên sức hút của Geely EX5 với người tiêu dùng Việt.

Từng có định kiến về "xe Trung Quốc", thế nhưng hai bố con Bùi Huy Toàn và Bùi Mạnh Thắng (Thái Nguyên) đã thay đổi góc nhìn sau buổi chiều trải nghiệm xe Geely EX5. Thậm chí, gia đình quyết định xuống tiền ngay sau buổi lái thử.

Với nhiều người, quyết định này có thể hơi "ngược dòng". Song thực tế, hai bố con anh Toàn có đủ kinh nghiệm và trải nghiệm để nhận biết đâu là mẫu xe phù hợp nhu cầu sử dụng và đáng tiền.

Ông Toàn quyết định mua xe Geely EX5 sau buổi tham gia trải nghiệm. Ảnh cắt từ video của thương hiệu.

Ông Toàn tâm sự chỉ định đi xem xe "cho biết", theo sự giới thiệu của con. Bản thân ông cũng chưa từng biết về thương hiệu Geely trước đó. Tuy nhiên sau trải nghiệm thực tế khi trực tiếp cầm lái EX5, hai cha con quyết định chốt mua vì đánh giá đây là chiếc xe "hời" trong tầm giá.

Chi Pu làm đại sứ thương hiệu cho hãng xe Geely.

Hiện, Geely EX5 được giới thiệu tại Việt Nam với 2 phiên bản là Pro và Max. Giá bán lẻ chính thức của bản Pro là 839 triệu đồng, bản Max là 889 triệu đồng. Mẫu xe hiện được miễn 100% lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành của Việt Nam.

Từ nay đến 30/11, người yêu thích mẫu xe này có thể tiết kiệm đến 42 triệu đồng tiền mặt và nhận được bộ sạc tiện dụng. Riêng EX5 bản Pro được giảm giá trực tiếp lên đến 38 triệu đồng, tặng kèm hai bộ sạc. Đặc biệt với bản Max, người mua được giảm giá trực tiếp là 42 triệu đồng và tặng kèm hai bộ sạc. Khách không nhận sạc được quy đổi sang tiền mặt là 5 triệu đồng.

Bên cạnh vấn đề EX5 có giá "hợp ví" và thiết kế đẹp mắt, ông Toàn quan tâm nhất đến yếu tố an toàn của chiếc xe. Đánh giá quá trình sử dụng sau 1 tháng lấy xe, ông cho rằng chiếc EX5 chứng minh khả năng cảnh báo và bảo vệ chủ nhân an toàn vượt xa mong đợi.

Khoang nội thất của EX5 có tỷ lệ không gian ấn tượng, lên đến 67,2%.

EX5 chinh phục gia đình ông Toàn với khoang nội thất mở rộng, sàn xe thoáng phẳng, ghế ngồi thiết kế tối ưu, thoải mái và không bị xổm. Tỷ lệ sử dụng không gian nội thất ấn tượng lên đến 67,2%, mang lại sự thoáng đãng và thoải mái trong những chuyến đi dài.

Đồng quan điểm với gia đình ông Toàn, vợ chồng Ngọc Lan - Trọng Anh (Hà Nội, đang sở hữu Geely EX5) cũng đánh giá cao thiết kế khoang nội thất của mẫu xe này. Ngoài không gian rộng rãi, xe được trang bị nền tảng công nghệ tiên tiến như màn hình giải trí Flyme Auto 15.4 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto…

Hàng ghế trước của EX5 gây ấn tượng khi có thể gập phẳng.

Vợ chồng Ngọc Lan - Trọng Anh chia sẻ: "Chúng tôi thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội - Hải Phòng nên việc có chiếc xe với khoang nội thất rộng rãi, ngập tràn công nghệ là rất cần thiết. Hãng chú trọng đến sự thoải mái của người dùng như tính năng massage cả ghế lái và ghế phụ đều có thể ngả nằm, bệ đỡ chân kèm sấy sưởi, hệ thống làm mát rất tốt. Nói vui thì EX5 đang 'phá giá' so với những gì mà khách hàng nhận được".

Với người cầm lái là phụ nữ như chị Ngọc Lan, tính năng an toàn cao cấp có trên EX5 thực sự rất quan trọng, điển hình là khả năng bắt tốc độ xe phía trước, kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) cho phép xe tự động duy trì tốc độ cài đặt và điều chỉnh tốc độ (ga và phanh) để giữ khoảng cách an toàn.

Trước những lo ngại về cháy nổ, Geely EX5 giúp người dùng an tâm khi sở hữu hệ thống pin an toàn là công nghệ độc quyền cho dòng Galaxy.

Cấu trúc bảo vệ pin trước mọi va chạm của EX5.

Nếu ông Toàn có đủ không gian để lắp bộ sạc ngay tại nhà giúp tiết kiệm nhiều chi phí, thì vợ chồng Ngọc Lan - Trọng Anh ở Hà Nội cũng không lo lắng khi nhà phân phối chính thức Tasco đã đầu tư hệ thống trạm sạc. Cụ thể, giai đoạn đầu, công ty đầu tư hệ thống 50 trạm sạc công suất lớn phục vụ chủ xe điện thuộc các thương hiệu do Tasco phân phối, đồng thời có kế hoạch hợp tác cùng đối tác để mở rộng điểm sạc.

Ngoài ra, người dùng Geely EX5 như gia đình ông Toàn hay vợ chồng Ngọc Lan - Trọng Anh cũng được trải nghiệm dịch vụ cao cấp xuyên suốt hành trình, từ trước khi mua, trong quá trình sử dụng đến dịch vụ hậu mãi với hệ thống 100 xưởng dịch vụ ôtô Carpla Service của Tasco, cùng chính sách khách hàng thân thiết của VETC khi tặng 1 triệu đồng đi qua trạm BOT.

Đại diện thương hiệu nhận định Geely EX5 là "luồng gió mới" trong mùa mua sắm cuối năm tại thị trường Việt. Với thiết kế đẹp, nội thất tiện nghi, nhiều công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành tốt trong tầm giá dưới 900 triệu đồng, mẫu SUV điện cỡ C là lựa chọn đáng cân nhắc.