Geely Coolray - mẫu SUV đáng mua dịp cuối năm, giá từ 499 triệu đồng

Mức giá sau ưu đãi tháng 11 chỉ từ 499 triệu đồng đang biến Geely Coolray trở thành lựa chọn SUV gia đình đáng giá cho người mua xe lần đầu.

Báo cáo xu hướng mua sắm ôtô năm 2024 của Cốc Cốc dựa trên khảo sát trực tuyến 649 đáp viên cho thấy có nhiều yếu tố quyết định hành vi mua sắm ôtô.

Về mặt tài chính, 22% người tiêu dùng ưu tiên ngân sách mua xe nằm trong khoảng 450 triệu đồng đến 600 triệu đồng - mức giá phải chăng nhưng không quá thấp, cho thấy họ sẵn sàng chi tiền cho chất lượng. Quan trọng hơn, nhu cầu sử dụng gia đình đã trở thành yếu tố tác động đáng kể đến quyết định mua ôtô, tăng mạnh lên 62% vào năm 2024, khẳng định chiếc xe phải phục vụ được cuộc sống chung.

Tuy nhiên, mua xe cho gia đình không có nghĩa là chấp nhận sự tẻ nhạt. Hơn một nửa số đáp viên lựa chọn sự an toàn và các tính năng công nghệ là hai tiêu chí có ảnh hưởng nhiều nhất, tiếp theo là mối quan tâm đến thương hiệu và giá cả. Một chiếc xe lý tưởng phải vừa vặn với túi tiền, đảm bảo an toàn và quan trọng là "cool".

Đó chính xác là những gì mà anh Ngọc Hồng và vợ (33 tuổi, sống tại Hoài Đức, Hà Nội) đang trăn trở. Anh Hồng với cá tính mạnh mẽ, không muốn chiếc xe đầu tiên là lựa chọn quá "an toàn" đến mức nhàm chán. Anh yêu thích yếu tố thể thao, năng động và công nghệ. Ngược lại, vợ anh người quán xuyến mọi việc trong gia đình, lại ưu tiên sự thực dụng và an toàn.

Liệu một chiếc xe năng động có đi kèm chi phí quá tầm? Khi xe gặp trục trặc, họ có phải chịu thiệt bởi xưởng sửa chữa không uy tín? Họ cần một lời khẳng định chắc chắn rằng việc sở hữu ôtô lần đầu không phải là một canh bạc. Đến khi Geely Coolray xuất hiện, cặp đôi mới có lời giải đáp ứng mọi tiêu chí.

Xe thể thao năng động, tài chính hợp lý

Coolray đã phá vỡ định kiến "xe gia đình là xe tẻ nhạt" bằng sức mạnh của động cơ 1.5L Turbo phun xăng trực tiếp, sản sinh công suất 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm - hiệu suất hàng đầu phân khúc, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp (7DCT) cho trải nghiệm lái thể thao, mượt mà. Thiết kế SUV cỡ nhỏ của Coolray mang đậm chất thể thao, từ đường nét mạnh mẽ, cụm đèn sắc sảo cho đến nội thất hiện đại tích hợp công nghệ tiên tiến.

Anh Ngọc Hồng - chủ sở hữu Geely Coolray.

Ngoài ra, giá trị sở hữu thực tế của xe còn có ưu đãi hấp dẫn trong tháng 11, gồm ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và gói bảo hiểm vật chất 1 năm miễn phí, đưa Coolray về mức chỉ từ 499 triệu đồng (tùy phiên bản và khu vực lăn bánh), đáng giá trong phân khúc, xóa tan nỗi lo về chi phí khởi điểm.

Coolray sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, thể thao.

Sự an toàn là yếu tố Coolray ưu tiên hàng đầu. Xe được trang bị hệ thống 6 túi khí tiêu chuẩn, kết hợp cùng các tính năng hỗ trợ lái điện tử như hệ thống phanh ABS/EBD/BA, kiểm soát lực kéo (TCS) và cân bằng điện tử (ESC). Hơn nữa, Coolray còn nổi bật với các tính năng cao cấp như camera 360 độ độ phân giải cao giúp quan sát toàn cảnh khi đỗ xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) và hỗ trợ xuống dốc (HDC). Sự kết hợp này mang đến sự bảo vệ toàn diện, giúp anh Hồng tự tin xử lý những tình huống giao thông phức tạp, đảm bảo an toàn cho gia đình.

Coolray đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Thương hiệu tin cậy

Nếu thiết kế và tài chính là điểm khởi đầu, thì yếu tố an tâm chính là chìa khóa để những người trẻ như vợ chồng Ngọc Hồng đưa ra quyết định cuối cùng. Trong bối cảnh gần 40% người mua quan tâm đến độ tin cậy của thương hiệu và dịch vụ, Coolray mang đến bảo chứng vững chắc.

Coolray được phân phối bởi Tasco Auto với lợi thế về dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng.

Sự đồng hành của nhà phân phối Tasco Auto với hệ thống 100 điểm dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng là chứng minh rõ ràng cho sự chuyên nghiệp và uy tín về hậu mãi khi sở hữu Coolray.

Không chỉ vậy, khách hàng mua xe trong tháng 11 còn được hưởng đặc quyền từ hệ thống phân phối Tasco Auto và VETC, bao gồm việc tặng 1 triệu điểm VETC và nâng hạng hội viên bạch kim tại VETC Loyalty, cùng với gói VETC cứu hộ toàn quốc 24/7, sử dụng miễn phí không gian làm việc chung (Tasco Co-Club), ưu tiên đỗ xe và ưu tiên dịch vụ sửa chữa, giao xe tận nhà.

Geely Coolray phù hợp với cả gia đình và khách hàng trẻ mê kiểu dáng xe hiện đại, thể thao.

Geely Coolray là minh chứng cho việc đầu mua xe, khách hàng xứng đáng có một chiếc xe năng động, hiệu suất cao, thực dụng cho gia đình với mức giá sau ưu đãi từ 499 triệu đồng, được bảo chứng bằng chất lượng dịch vụ.