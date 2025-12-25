An toàn và công nghệ - chủ xe chia sẻ lý do gắn bó Geely EX5

Lựa chọn Geely EX5, ông Bùi Huy Toàn an tâm về khả năng vận hành, công nghệ hiện đại hỗ trợ quá trình lái, sự an toàn và tính kinh tế.

Ông Bùi Huy Toàn, nghệ sĩ 40 năm gắn bó với âm nhạc và nghệ thuật, luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc ở Hà Nam (cũ) và gia đình tại Thái Nguyên. Hành trình di chuyển thường xuyên đòi hỏi một phương tiện không chỉ an toàn mà hiệu quả kinh tế và hiện đại. Vượt qua những rào cản tâm lý, sự tin tưởng vào công nghệ tiên tiến đã giúp ông Toàn tìm thấy bạn đồng hành lý tưởng.

“An toàn, công nghệ là tiêu chí hàng đầu”

"Geely EX5 là chiếc xe thứ ba gia đình sở hữu, cũng thuộc thương hiệu Trung Quốc. Đối với chiếc xe đầu tiên, chúng tôi đắn đo, nhưng khi vượt qua được rào cản tâm lý về thương hiệu, lựa chọn EX5 rất dễ dàng", ông Toàn tâm sự.

Hành trình di chuyển hàng ngày của ông Bùi Huy Toàn khá xa, đòi hỏi chiếc xe an toàn và hiệu quả về kinh tế.

Ông chia sẻ, quyết định "xuống tiền" cho một chiếc xe vốn phải cân nhắc nhiều yếu tố. Không chỉ vậy, ông Toàn có một "cố vấn" đặc biệt: Con trai Bùi Mạnh Thắng, một người trẻ đam mê công nghệ và am hiểu về xe. Anh Thắng cho biết sau khi tìm hiểu về thương hiệu, trải nghiệm lái thực tế, Geely EX5 đã thuyết phục hai cha con hoàn toàn.

Là người lớn tuổi, ông Toàn đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu khi lựa chọn xe. Chính công nghệ hiện đại của Geely EX5 đã mang lại sự yên tâm tuyệt đối khi ngồi sau vô lăng.

Ông Bùi Huy Toàn an tâm khi lựa chọn Geely EX5 là chiếc xe để di chuyển hàng ngày.

Ông Toàn kể từng có khá nhiều tình huống bất ngờ khi tham gia giao thông nhưng nhờ các tính năng hỗ trợ lái, ông tránh được nhiều tình huống không mong muốn. “Một lần khi xe đang qua ngã tư, bất ngờ có người vọt qua đầu xe, lúc đó phanh tự động đã giúp tôi tránh được va chạm bất ngờ”, ông chia sẻ.

Sự hài lòng của ông Toàn không chỉ dừng lại ở tính năng an toàn, mà còn nhờ trang bị công nghệ tiện nghi trên xe cùng sự hỗ trợ tối đa trong những chuyến đi đường dài.

"Ngay lần đầu tiên nhìn thấy xe, tôi đã rất ưng ý với ngoại thất, nội thất. Đặc biệt trang bị rất tiện nghi cho người cao tuổi như tôi”, ông Toàn cho biết.

Bên cạnh đó, Geely EX5 còn cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt so với xe xăng mà trước đây ông từng sử dụng. Với dung lượng pin 60,2 kWh, xe di chuyển đến 495 km sau một lần sạc đầy - con số mang lại sự thoải mái tuyệt đối cho cung đường từ Thái Nguyên về Hà Nội, Hà Nam (cũ). Không chỉ vậy, Geely hỗ trợ khách hàng tối đa bằng việc tặng kèm và lắp đặt bộ sạc tại nhà 7 kW và bộ sạc mini di động, giúp ông Toàn yên tâm trong suốt hành trình.

Nếu công nghệ là lý do ông Toàn chọn EX5, con trai ông lại ấn tượng nhiều hơn cả với sự thoải mái, rộng rãi khi là hành khách ngồi sau xe. Mặc dù chiều dài cơ sở của chiếc EX5 tương đương với nhiều mẫu SUV khác, Geely tối ưu hóa thiết kế để tạo ra không gian để chân và ghế ngồi rộng rãi. Anh Thắng cho biết cảm giác thư thái với tỷ lệ không gian siêu rộng là một điểm cộng lớn của EX5.

Thiết kế, sức mạnh và công nghệ ưu việt của Geely EX5

Không chỉ đẹp mắt, chiếc SUV điện này sở hữu trái tim mạnh mẽ: Động cơ điện 218 mã lực (tương đương 160 kW và mô-men xoắn cực đại đạt 320 Nm, mang lại khả năng vận hành linh hoạt và mạnh mẽ trên mọi hành trình. Với dung lượng pin 60,2 kWh, EX5 đạt quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới 495 km (theo chuẩn NEDC).

Bên trong, nội thất bọc da cao cấp cùng tỷ lệ không gian siêu rộng được tối ưu tới 67,2% mang lại sự thoải mái tối đa, điều này lý giải cho việc anh Mạnh Thắng cảm thấy ưng ý khi ở ghế sau.

Geely EX5 có không gian rộng rãi, thoải mái ở hai hàng ghế.

Geely trang bị cho EX5 hàng loạt công nghệ thông minh, từ hệ thống điều khiển giọng nói tiện lợi, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), hệ thống âm thanh cao cấp Flyme Sound 16 loa. Các tính năng an toàn chủ động tiên tiến như phanh khẩn cấp tự động (AEB) và hỗ trợ giữ làn đường (LKA) đảm bảo trải nghiệm lái xe không chỉ tiện nghi mà còn an toàn, xứng đáng là lựa chọn cho những chuyến đi dài cùng gia đình.

Hành trình cùng Geely EX5 của gia đình ông Bùi Huy Toàn là một minh chứng rằng công nghệ không có rào cản tuổi tác. Bằng sự an toàn, hiệu quả kinh tế và sự tiện nghi thân thiện, chiếc xe điện này không chỉ đáp ứng nhu cầu công việc của người nghệ sĩ lớn tuổi mà còn trở thành cầu nối giữa hai thế hệ với niềm đam mê công nghệ.

Bên cạnh đó, mạng lưới showroom Geely lên tới 47 và hơn 100 xưởng dịch vụ rộng khắp cả nước, Tasco Auto không chỉ đảm bảo sự thuận tiện trong việc bảo trì, bảo dưỡng. Điều này giúp những khách hàng như ông Toàn hoàn toàn yên tâm rằng lựa chọn Geely EX5 không chỉ là đồng hành cùng một chiếc xe công nghệ, mà là chọn dịch vụ hậu mãi bền vững và chuyên nghiệp trên mọi nẻo đường.