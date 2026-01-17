Lý do Geely EX5 là lựa chọn đáng chú ý khi sắm xe chơi Tết

EX5 là mẫu xe nhận nhiều sự quan tâm trong mùa mua sắm cuối năm. Mẫu SUV cỡ C này sở hữu công nghệ châu Âu, thiết kế hiện đại và mức giá hợp lý trong phân khúc.

Geely EX5 được giới thiệu tại Việt Nam với 2 phiên bản là Pro và Max. Giá bán lẻ chính thức của bản Pro là 889 triệu đồng, bản Max là 839 triệu đồng.

Ưu đãi cho khách sắm Geely EX5 chơi Tết

Geely EX5 có mức giá cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc khi mẫu xe này hiện được miễn 100% lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành. Đặc biệt trong tháng 1, Geely Việt Nam triển khai chương trình “Lộc tết nhân đôi - Tri ân khách hàng Tết Bính Ngọ”, khiến mức giá của Geely EX5 tiếp tục giảm nhiều. Với Geely EX5, mức ưu đãi trực tiếp lên tới 45 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng được tặng trụ sạc tại nhà công suất 7 kWh, miễn phí công lắp đặt tiêu chuẩn và 1 bộ sạc cầm tay, giúp tối ưu trải nghiệm sử dụng xe điện ngay từ khi nhận xe.

Trong làn sóng điện khí hóa ngày càng phổ biến tại Việt Nam, EX5 xuất hiện với định vị là mẫu SUV thuần điện cỡ C, hướng tới đối tượng khách hàng trẻ.

Tùy tỉnh thành, giá lăn bánh sẽ được giảm đáng kể theo quy định mới. Theo công bố của hãng, thời gian bảo hành xe Geely EX5 là 6 năm hoặc 150.000 km. Thời gian bảo hành pin là 8 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Bên cạnh đó, khi mua mẫu xe Geely EX5 trong thời gian khuyến mại từ nay đến hết 31/1, khách hàng sẽ nhận 1 mã dự thưởng là số VIN của chiếc xe đã mua. Phiên quay số được tổ chức vào ngày 6/2 và livestream trực tiếp trên fanpage chính thức của Geely Việt Nam. Kết quả được công bố vào ngày 7/2. Tất cả phần thưởng được gửi đến khách hàng trong 45 ngày kể từ thời điểm công bố kết quả.

Giải thưởng hấp dẫn dành cho khách hàng tham gia, bao gồm: 1 giải đặc biệt là xe Geely Coolray Flagship trị giá 599 triệu đồng; 3 giải nhất là điện thoại iPhone 17 256 GB trị giá 24,99 triệu đồng; 5 giải nhì là smart tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch trị giá 15,9 triệu đồng; cùng 20 giải ba là 3 năm cứu hộ miễn phí trị giá 1 triệu đồng.

Cùng thời điểm triển khai chương trình khuyến mại, Geely Việt Nam cũng hoàn thiện hệ thống 52 showroom và hơn 100 điểm dịch vụ trên toàn quốc. Mạng lưới này được xây dựng theo tiêu chuẩn toàn cầu của Geely, kết hợp cùng hệ sinh thái dịch vụ di chuyển toàn diện từ Tasco Auto.

Nhiều trang bị nổi bật trong phân khúc

Geely EX5 sở hữu hệ thống truyền động điện thông minh, công nghệ quản lý nhiệt tiên tiến, đạt mức điện năng tiêu thụ 12,1 kWh/100 km - thuộc nhóm tốt hàng đầu phân khúc. Các bản cập nhật OTA liên tục giúp tối ưu trải nghiệm, cá nhân hóa và nâng cấp tiện ích cho người dùng theo thời gian.

Với sức hút này, tính đến tháng 10/2025, Geely EX5 chính thức vượt mốc 210.000 xe bán ra toàn cầu chỉ sau 15 tháng kể từ khi ra mắt vào tháng 8/2024.

Được phát triển thông qua mạng lưới R&D toàn cầu của Geely, EX5 tạo đà tăng trưởng mạnh sau màn ra mắt quốc tế tại triển lãm EVA Frankfurt.

Hiện nay, Geely EX5 ghi nhận những cột mốc nổi bật tại nhiều quốc gia. Tại Hy Lạp, EX5 dẫn đầu phân khúc trong tháng 9/2025. Tại Australia, mẫu xe đạt mức tăng trưởng nhanh kể từ khi mở bán vào tháng 3/2025. Ở Brazil, EX5 đứng số một phân khúc trong 2 tháng liên tiếp ngay sau khi ra mắt.

Geely EX5 cũng sở hữu nhiều tiện ích công nghệ an toàn với 6 túi khí, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo điểm mù (BSD), hỗ trợ giữ làn (LKA)… Thân xe được cấu tạo từ thép cường lực chiếm tới 65%.

Tỷ lệ sử dụng không gian nội thất của EX5 lên tới 67,2%.

Bên cạnh đó, thiết kế khoang nội thất của mẫu xe được người dùng đánh giá cao. Điều này đến từ không gian rộng rãi, được trang bị nền tảng công nghệ tiên tiến như màn hình giải trí Flyme Auto 15.4 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto…

Trước lo ngại về cháy nổ, Geely EX5 có thể giúp người dùng an tâm nhờ hệ thống pin an toàn là công nghệ độc quyền cho dòng Galaxy. Công nghệ này có 8 lớp bảo vệ toàn diện, từ thiết kế xe đến điều khiển thông minh và công nghệ đám mây, giúp ngăn cháy nổ và loại bỏ điểm mù trong an toàn pin.

Hàng ghế trước của EX5 có 6 chế độ massage, có thể gập phẳng, làm mát và có bệ tì chân.

Thực tế, hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam chưa thực sự phát triển với hãng xe ngoại. Tuy nhiên, người dùng không phải lo lắng khi nhà phân phối chính thức Tasco đã đầu tư hệ thống trạm sạc với giai đoạn đầu là 50 trạm sạc công suất lớn. Hệ thống này phục vụ chủ xe điện thuộc thương hiệu do Tasco phân phối, đồng thời có kế hoạch hợp tác cùng các đối tác để mở rộng điểm sạc.