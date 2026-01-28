Coi chừng bị phạt hàng chục triệu vì các lỗi liên quan đến biển số

Dù vô tình hay cố ý, các lỗi vi phạm dưới đây liên quan đến việc lắp đặt biển số cũng có thể khiến chủ xe bị phạt hàng chục triệu đồng.

Theo Luật Giao thông cũng như Nghị định 168, các lỗi vi phạm liên quan đến lắp đặt, sử dụng biển số khi tham gia giao thông đều được liệt kê và chỉ rõ mức độ vi phạm, số tiền phạt hành chính. Dưới đây là các lỗi liên quan được Tri Thức - Znews tổng hợp.

Bẻ cong, dán số, che biển số xe

Theo Nghị định 168, điều 13 quy định rõ "Điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định, gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe, gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) là hành vị bị phạt tiền từ 20 đến 26 triệu đồng".

Hành vi che mờ, dán số hoặc thay đổi kí tự trên biển số xe bị phạt đến 26 triệu đồng. Ảnh: Đình Kiên.

Như vậy chủ ôtô để biển số bị mờ, che lấp hoặc thay đổi kí tự trên biển số sẽ bị phạt hành chính 20-26 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm cũng bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Với người lái xe máy, với hành vi vi phạm tương tự sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng. Người vi phạm cũng bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Không gắn biển số

Việc không gắn biển số hoặc lắp đặt thiếu biển số (chỉ lắp 1/2 biển số được yêu cầu) đều được xem là hành vi vi phạm pháp luật và bị phạt hành chính lẫn trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Cụ thể, Nghị định 168 nêu rõ người điều khiển xe máy không gắn biển số sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm bằng lái xe. Với người lái ôtô, hành vi này bị phạt đến 10-12 triệu đồng. Đồng thời, người điều khiển phương tiện cũng bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Dùng biển số lật, thay đổi biển số

Trên mạng xã hội cách đây khoảng 1-2 năm, những bài viết quảng cáo về thiết bị chuyển đổi, lật biển số xuất hiện khá rầm rộ.

Tuy nhiên đây chính là hành vi vi phạm pháp luật bị xếp vào lỗi cố ý lắp đặt, sử dụng thiết bị thay đổi biển số, có mức phạt tiền cao. Lỗi này khiến chủ xe có thể bị phạt tiền 16-18 triệu đồng. Mức phạt có thể tăng lên 32-36 triệu đồng với tổ chức là chủ xe.

Bên cạnh bị phạt hành chính, người vi phạm có thể bị trừ 6 điểm bằng lái và bị truy tố trách nhiệm hình sự trong trường hợp xảy ra tai nạn. Ngoài bị phạt tiền, cơ quan chức năng sẽ tiến hành tịch thu biển số, thiết bị thay đổi biển số.

Hành vi lật, thay đổi biển số bằng thiết bị bị phạt đến 36 triệu đồng. Ảnh: S.T.

Đáng lưu ý, trong Nghị định 168 hay Luật giao thông 2024 đều không nhắc đến yếu tố "vô tình" hay "cố ý" khi có hành vi vi phạm liên quan đến việc lắp đặt, sử dụng biển số xe.

Điều này đồng nghĩa với việc trong trường hợp người điều khiển bị lực lượng chức năng phát hiện hành vi che lấp, lắp đặt biển số sai quy định, việc bị phạt hành chính và trừ điểm sẽ diễn ra. Tài xế cũng có thể dễ rơi vào tình huống "tình ngay lý gian" nếu không chú ý tình trạng biển số khi di chuyển trên đường.

Vì vậy để tránh bị xử phạt, chủ phương tiện nên thường xuyên kiểm tra tình trạng biển số, chủ động lau sạch, tránh để biển số bị che lấp nếu vô tình bị bám bụi hoặc xe đi qua đoạn đường bùn lầy.