Range Rover Evoque 2026 mở bán với giá dưới 3 tỷ, thêm bản PHEV

Mẫu SUV có giá bán dễ tiếp cận nhất của Land Rover vừa được ra mắt bản nâng cấp với mức giá chưa đến 3 tỷ đồng tại Việt Nam.

Land Rover vừa giới thiệu mẫu SUV Range Rover Evoque 2026. Đây cũng là mẫu xe có giá thấp nhất Land Rover từng mở bán tại Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.

Về thiết kế, có thể thấy Evoque tiếp tục kế thừa phong cách tối giản, sang trọng của hãng xe Anh Quốc. Chiếc SUV dáng coupe với phần mái bay, tay nắm cửa ẩn và viền thân xe liền mạch. Khu vực mặt ca lăng nổi bất với lưới tản nhiệt kiểu mới, cụm đèn LED siêu mảnh nối liền dải đèn ban ngày DRL.

Phiên bản tiêu chuẩn được bán với 3 tùy chọn màu gồm trắng Fuji, đen Santorini và xám Eiger. Với bản cá nhân hóa, bản số lượng màu nay được bổ sung thêm 3 tùy chọn gồm xám Arroios Grey, xanh Tribeca Blue và vàng đồng Corinthian Bronze.

Mâm xe 19 inch 5 chấu kép phay kim cương xuất hiện ở bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, người mua có thể chọn 8 tùy chọn ốp mâm khác nhau theo gói cá nhân hóa, với nhiều kích thước mâm khác nhau.

Range Rover Evoque 2026 bản cá nhân hóa với phối màu xám Arroios. Ảnh: Land Rover.

Bên trong khoang lái, chiếc Range Rover Evoque 2026 tiếp tục được nâng cấp sự sang trọng với các loại vải, da cao cấp. Ở bản tiêu chuẩn, ghế được bọc da Grained phối 2 màu trắng Cloud và đen Ebony. Ngoài ra, khách hàng nếu chọn mua phiên bản Autobiography có thể nâng cấp vật liệu nội thất với vải dệt hoặc len pha Kvadrat độc quyền, co khối lượng nhẹ hơn da 58%.

Điểm nhấn của khu vực táp lô là màn hình cong kích thước 11,4 inch được đặt nổi, sử dụng hệ thống thông tin giải trí Pivi Pro. Theo thông tin từ Land Rover, hơn 80% thao tác kiểm soát, điều khiển chức năng cho chiếc Evoque sẽ được thực hiện thông qua màn hình này.

Khoang lái với vô lăng trợ lực điện, màn hình 11,4 inch cùng nội thất được cá nhân hóa. Ảnh: Land Rover.

Về vận hành, 2 phiên bản S 2.0L AWD dùng máy xăng 2.0L tăng áp, cho công suất 241 mã lực, 365 Nm mô-men xoắn. Đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Đây là lần đầu tiên Land Rover bổ sung phiên bản plug-in hybrid cho Range Rover Evoque tại Việt Nam. Phiên bản này là sự kết hợp giữa máy xăng 1.5L tăng áp cùng motor điện và pin 15 kWh. Nhờ đó, xe có thể di chuyển thuần điện khoảng 66 km theo chuẩn WLTP, tổng phạm vi hoạt động lên đến 651 km.

Phiên bản tiêu chuẩn sẵn có là S 2.0L AWD được bán với giá 2,969 tỷ đồng , đã bao gồm hệ thống âm thanh Meridian, mâm xe 19 inch và camera toàn cảnh 3D.

Với khách hàng chọn mua bản cá nhân hóa, giá xe bắt đầu từ 2,739 tỷ cho bản S 200 PS 2.0L AWD và tăng lên 3,319 tỷ đồng với bản Hoxton Edition 309PS 1.5L AWD PHEV.