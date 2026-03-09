Loạt xe hybrid giảm giá mùa xăng tăng

Cùng với thời điểm xăng tăng giá, nhiều mẫu xe hybrid đang được ưu đãi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Đầu tháng 3, trùng với thời điểm giá xăng đang tăng liên tục, các mẫu SUV, MPV hệ truyền động hybrid lại được hưởng ưu đãi liên tục, vốn được lựa chọn vì tiêu hao nhiên liệu thấp hơn so với xe xăng truyền thống. Dưới đây là những ưu đãi cho xe hybrid đáng chú ý đang được áp dụng trong tháng 3.

Hyundai Santa Fe giảm đến 220 triệu đồng

Hyundai Santa Fe là mẫu xe duy nhất của Hyundai hiện được phân phối bản hybrid tại Việt Nam. Xe đang có giá khoảng 1,369 tỷ đồng .

Trong tháng 3, mẫu xe này cũng được hưởng khuyến mại lớn đến hơn 200 triệu đồng. Cụ thể, sau khi cộng dồn toàn bộ ưu đãi, gồm giảm giá tiền mặt, quyền lợi thẻ hội viên và gói gia hạn bảo hành, mức ưu đãi dành cho Santa Fe hybrid là 220 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe hybrid giảm đến 220 triệu đồng. Ảnh: Hyundai.

Mẫu xe được trang bị hệ thống hybrid song song, kết hợp giữa máy xăng 1.6L turbo và motor điện 44,2 kW, cho tổng công suất 235 mã lực và mô men xoắn cực đại 367 Nm.

Đi cùng khối động cơ là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động HTRAC. Điểm cộng của phiên bản này là mức tiêu thụ nhiên liệu tổng hợp, khoảng 6,3 lít/100 km.

Kia Carnival hybrid giảm 100 triệu đồng

Trong tháng 3, Kia triển khai ưu đãi với nhiều mẫu SUV ăn khách như Sonet, Carens hay Seltos. Trong đó, Carnival bản hybrid bất ngờ xuất hiện trong danh sách xe áp dụng khuyến mại với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng.

Như vậy, sau ưu đãi, giá của mẫu MPV này sẽ được giảm về mức 1,519 tỷ đồng . Bên cạnh đó, Carnival hybrid tiếp tục được duy trì chính sách bảo hành pin 7 năm.

Kia Carnival HEV được giảm 100 triệu đồng. Ảnh: Thaco.

Kia Carnival Hybrid được trang bị hệ thống Hybrid bao gồm động cơ xăng SmartStream 1.6L Turbo và motor điện, tổng công suất 242 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp (6AT) cùng bộ pin Lithium-ion Polymer dưới sàn, cho mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,95 lít/100 km.

Suzuki giảm phí trước bạ XL7, Fronx

Trong tháng 3, gần như toàn bộ mẫu xe được trang bị hệ truyền động mild-hybrid từ Suzuki đều được giảm giá tại Việt Nam.

Trong đó, nổi bật là các phiên bản của Fronx, được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ hoặc tặng kèm gói bảo dưỡng xe trong 5 năm tùy vào số VIN. Giá trị ưu đãi dao động 15-70 triệu đồng.

Suzuki Fronx được ưu đãi 50-100% phí trước bạ. Ảnh: Phúc Hậu.

Suzuki XL7 Hybrid, mẫu MPV chiến lược của hãng cũng đang được áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ cho bản sản xuất năm 2025. Khách hàng mua xe còn được tặng gói bảo dưỡng 6,5 năm, nâng tổng giá trị khuyến mại lên 55 triệu đồng.

Sau ưu đãi, giá của XL7 hybrid được giảm về 544-552,9 triệu đồng tùy phiên bản màu sắc.

Toyota Yaris Cross HEV ưu đãi phí trước bạ

Trong tháng 3, phiên bản hybrid của Yaris Cross được giảm 50% phí trước bạ, tương đương giá trị 37 triệu đồng. Như vậy sau khuyến mại, Yaris Cross được đưa mức về về mốc 691 triệu đồng.

Phiên bản hybrid của Yaris Cross được ưu đãi phí trước bạ. Ảnh: TMV.

Tại Việt Nam, Yaris Cross là mẫu xe hybrid có doanh số cao nhất thị trường nhờ giá bán tốt. Chiếc SUV cỡ B sở hữu động cơ kết hợp giữa máy xăng 1.5L và motor điện, cho công suất tổng khoảng 115 mã lực, với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 3,56-3,8 lít/100 km.

Xe hybrid từ Lexus giảm hơn 300 triệu

Làn sóng giảm giá còn lan đến những mẫu xe hybrid hạng sang. Theo ghi nhận của phóng viên, từ cuối tháng 2, NX350h đã được giảm tại đại lý từ 3,42 tỷ xuống còn 3,27 tỷ đồng . Trong khi đó, 2 phiên bản Luxury và Premium với giá 3,5-4,33 tỷ được giảm dao động 150-190 triệu đồng tùy phiên bản.

Lexus NX 350h đang được giảm hơn 100 triệu tại đại lý. Ảnh: Autocar India.

Nổi bật nhất là chiếc Lexus LS 500h giá 8,36 tỷ được giảm về mức 8,03 tỷ đồng .

Việc điều chỉnh giá bán của các mẫu xe hybrid từ Lexus thực tế đến từ chương trình ưu đãi thuế áp dụng với xe hybrid được Chính phủ vừa áp dụng. Nhờ đó, khách hàng mua các mẫu xe sang này nay tiết kiệm hơn hàng trăm triệu đồng so với trước.

Có thể thấy với mức giảm dao động từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, khoảng cách về giá giữa bản hybrid và bản máy xăng truyền thống đang dần được xóa bỏ.

Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, giá xăng tăng cao, các mẫu xe lai (HEV) với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và mức giá đang ở "đáy" sẽ tiếp tục là tâm điểm mua sắm của thị trường ôtô Việt trong thời gian tới.