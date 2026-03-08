BYD giảm hơn 40% doanh số ở Trung Quốc

Vị thế dẫn đầu của ông trùm xe điện Trung Quốc - BYD - đang lung lay, khi doanh số liên tục lao dốc.

Sau 3 năm duy trì vị thế thống trị gần như tuyệt đối, BYD đang phải đối mặt với một khởi đầu năm 2026 đầy khó khăn khi doanh số tại thị trường nội địa sụt giảm mạnh.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, BYD đã bán được 400.241 chiếc ôtô, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 2, doanh số của hãng chỉ đạt 190.190 chiếc, giảm 41% so với tháng 2 năm trước và giảm 9,5% so với tháng trước đó.

Sự sụt giảm này một phần do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn đến từ việc các chính sách ưu đãi thuế bị thắt chặt và niềm tin của người tiêu dùng Trung Quốc đang có dấu hiệu đi xuống.

Nhiều khách hàng chọn tâm lý chờ đợi các mẫu xe mới hoặc những gói hỗ trợ đổi xe cũ lấy xe mới từ chính phủ thay vì xuống tiền ngay.

"Các đối thủ cạnh tranh đã bắt đầu thu hẹp khoảng cách công nghệ vốn từng là lợi thế độc quyền của BYD" ông Wang Chuanfu là Giám đốc điều hành của BYD đã chia sẻ về áp lực ngày càng lớn từ thị trường.

Doanh số BYD trong 2 tháng đầu năm 2026 đã liên tục đi xuống, bất chấp các hãng đối thủ đang tăng trưởng tốt. Ảnh: CNN.

Trong khi BYD chững lại, Geely đã tận dụng cơ hội để vươn lên vị trí dẫn đầu tại Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022, Geely vượt qua BYD về doanh số bán xe trong 2 tháng liên tiếp với khoảng cách lên tới 76.000 chiếc.

Ngoài Geely, các thương hiệu khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong hai tháng đầu năm 2026. Zeekr tăng 84% doanh số, Nio tăng 77% trong khi Xiaomi tăng 48% lượng xe giao đến tay khách hàng.

Dù gặp khó khăn tại quê nhà, điểm sáng duy nhất của BYD là mảng xuất khẩu khi hãng đã chuyển ra nước ngoài 100.600 chiếc ôtô chỉ riêng trong tháng 2. Tổng cộng trong hai tháng đầu năm, BYD đã xuất khẩu hơn 200.000 xe, cho thấy sức hút của thương hiệu này tại các thị trường quốc tế vẫn đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Cuộc đua tại thị trường Trung Quốc hiện đã chuyển từ "cuộc chiến về giá" sang "cuộc chiến tài chính" và công nghệ, buộc các hãng xe phải liên tục làm mới mình để giữ chân khách hàng.