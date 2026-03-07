Vị thế của Lạc Hồng 800S trên bản đồ SUV hạng siêu sang

Lạc Hồng 800S là SUV điện hạng siêu sang tiếp theo được VinFast cho ra mắt. Mẫu xe này có gì đặc biệt để xuất hiện trên thị trường xe sang toàn cầu?

Khi VinFast chuyển mình thành một hãng xe thuần điện, danh mục của hãng giai đoạn đầu gồm toàn những mẫu SUV. Những mẫu xe gầm cao này vì thế từng được xem như đại diện cho thương hiệu VinFast ở thời kỳ điện hóa, nhưng từ VF 3 cho đến VF 9 dẫu khác phân khúc về cơ bản vẫn chỉ là những mẫu xe phổ thông.

Thương hiệu Lạc Hồng ra đời đánh dấu nỗ lực đầu tiên của VinFast nhắm đến đa dạng danh mục sản phẩm, khẳng định trình độ chế tác cao cấp có thể song hành với những giá trị bản sắc thuần Việt.

Sau khi 900 LX có màn ra mắt trước thềm sự kiện Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, SUV thuần điện 800S là mẫu xe tiếp theo gia nhập danh mục sản phẩm hạng siêu sang của Lạc Hồng. VinFast liệu đã sẵn sàng cho bước tiến dài tiếp theo trong danh mục sản phẩm SUV thuần điện?

SUV điện hạng siêu sang

VinFast cho biết Lạc Hồng 800S sở hữu chiều dài trục cơ sở đến 3.175 mm. Như vậy, mẫu SUV hạng siêu sang tiếp theo của VinFast sẽ có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn VF 9 (3.149 mm), nhưng lại "ngắn" hơn so với Lạc Hồng 900 LX - vốn có chiều dài cơ sở 3.349 mm.

Tuy nhiên nếu đặt cạnh những mẫu SUV hạng siêu sang đã tạo dựng được tên tuổi trên thị trường, Lạc Hồng 800S là một mẫu xe tương đương hoặc ngắn hơn không quá đáng kể về không gian giữa 2 trục xe.

Lạc Hồng 800S ngắn hơn so với Lạc Hồng 900 LX ra mắt trước đó. Ảnh: VinFast.

Chiều dài cơ sở 3.175 mm của Lạc Hồng 800S tốt hơn so với Mercedes-Maybach GLS 600 (3.135 mm). Mẫu SUV siêu sang tiếp theo của thương hiệu Lạc Hồng có chiều dài cơ sở đúng bằng Bentley Bentayga bản EWB và chỉ chịu thua Range Rover SV bản LWB (3.197 mm) hay Rolls-Royce Cullinan (3.295 mm).

SUV điện hạng sang Nio ES9 của Trung Quốc sở hữu chiều dài cơ sở khoảng 3.200 mm, còn IM LS9 thuộc SAIC Motors cũng có thông số trục cơ sở tương tự Lạc Hồng 800S.

Li Auto i8 có khoảng cách giữa 2 trục xe ở mức xấp xỉ 3.100 mm, gần tương đương Hongqi E-HS9. Cả 2 mẫu SUV hạng sang này đều "ngắn" hơn Lạc Hồng 800S, duy chỉ Hongqi LS7 với chiều dài trục cơ sở hơn 3.300 mm mới trội hơn mẫu SUV hạng siêu sang của VinFast.

Trong năm nay, khách Việt nhiều khả năng sẽ được giới thiệu mẫu SUV đầu bảng 9X của thương hiệu Zeekr thuộc tập đoàn Geely. Mẫu xe này được gọi bằng danh xưng "Rolls-Royce Cullinan Trung Quốc", sở hữu chiều dài trục cơ sở tương đương Lạc Hồng 800S.

Li Auto i8 và Hongqi E-HS9 là những SUV điện hạng sang của Trung Quốc. Ảnh: Car News China.

Trong thế giới ôtô, việc sở hữu chiều dài trục cơ sở lớn đồng nghĩa mẫu xe đó có dư dả không gian dành cho khoang lái, có thể nhắm đến tối ưu trải nghiệm người dùng, đặc biệt là hành khách ở hàng ghế phía sau.

Về khía cạnh này, Lạc Hồng 800S tiếp tục được sử dụng các vật liệu cao cấp trong khoang cabin, gồm da Nappa, gỗ quý hay các chi tiết mạ vàng khác.

Người điều khiển và hành khách đi cùng cũng được tận hưởng loạt công nghệ thông minh và tính năng an toàn hiện đại, cùng các tiện ích chỉ có ở xe sang như ghế không trọng lực, cửa đóng mở tự động, hệ thống giải trí đến từ các thương hiệu hàng đầu...

Khoang cabin Lạc Hồng 800S sử dụng nhiều vật liệu cao cấp. Ảnh: VinFast.

Với hệ thống treo chủ động toàn phần hoàn toàn mới, Lạc Hồng 800S có thể cung cấp trải nghiệm di chuyển thoải mái. Thiết lập 3 motor điện gồm một phía trước và 2 phía sau được cho là cung cấp công suất đầu ra đến 460 kW, tương đương 616,86 mã lực.

VinFast toan tính gì với Lạc Hồng 800S?

Tương tự câu chuyện của sedan điện hạng siêu sang Lạc Hồng 900S, SUV điện 800S cũng sẽ phải đối diện với những thách thức liên quan đến giá bán và di sản thương hiệu - những điểm cốt lõi làm nên giá trị của ôtô trên thị trường siêu sang.

Một trong những thế mạnh của Lạc Hồng nói chung và 800S nói riêng sẽ là những thiết kế đặc trưng mang bản sắc Việt. Chẳng hạn, mặt ca-lăng của xe tạo thành từ những thanh nan thẳng, lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre Việt.

Ngoại hình Lạc Hồng 800S có nhiều chi tiết mang bản sắc văn hóa Việt. Ảnh: VinFast.

Logo hình cánh chim bay lên tượng trưng cho cánh chim Lạc, trong khi các hoa văn trên Trống Đồng, hình ảnh ruộng bậc thang… được hãng xe Việt tích hợp khéo léo, đồng thời lặp lại có chủ đích trong từng chi tiết thiết kế nội ngoại thất.

Một trong những điểm nhấn ngoại hình Lạc Hồng 800S sẽ là logo thương hiệu dạng chữ, được chế tác theo phong cách thư pháp trên nền hợp kim mạ vàng thật. Đây từng là điểm đáng chú ý trên Lạc Hồng 900 LX - mẫu SUV "nguyên thủ" từng được VinFast giới thiệu vào năm ngoái.

Logo Lạc Hồng dạng chữ theo phong cách thư pháp từng gây chú ý trên Lạc Hồng 900 LX. Ảnh: Việt Linh.

Về giá bán, tương tự 900S, Lạc Hồng 800S có thể sẽ không tiếp cận khoảng giá hàng chục tỷ đồng của những mẫu xe hạng siêu sang đến từ các thương hiệu tên tuổi lâu đời.

Khi 900 LX vẫn đang được nhận cọc với giá khoảng 5 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn, có thể Lạc Hồng 800S sẽ có giá bán tương đương hoặc thấp hơn.

Các mẫu SUV điện như Nio ES9, IM LS9 có giá quy đổi khoảng 1,4- 1,9 tỷ đồng . Zeekr 9X có giá bán tại Trung Quốc ở mức gần 570.000 NDT, tương đương khoảng 2,17 tỷ đồng .

Riêng với Hongqi E-HS9, mẫu SUV điện của thương hiệu hạng sang này được bán tại Việt Nam với giá từ 2,768 tỷ đến 3,688 tỷ đồng . Đây có thể là đối thủ trực tiếp của Lạc Hồng 800S khi ra mắt khách hàng vào năm sau.

Dù ở giá bán nào, Lạc Hồng 800S và Lạc Hồng 900S cũng sẽ không phải chịu áp lực doanh số quá lớn.

Gần đây, VinFast công bố quy hoạch danh mục sản phẩm thành 3 dòng chiến lược. Lạc Hồng được định vị là thương hiệu siêu sang được thiết kế đặc biệt cao cấp để tôn vinh niềm tự hào dân tộc, nghĩa là tương đương vị thế thương hiệu siêu sang Century trong cơ cấu của tập đoàn Toyota.

Do đó, Lạc Hồng 800S và Lạc Hồng 900S, cùng với Lạc Hồng 900 LX nhìn chung vẫn sẽ đóng vai trò xây dựng hình ảnh cho thương hiệu riêng, hoàn thiện phân khúc hạng sang và xây chắc vị thế của VinFast trên bản đồ công nghiệp ôtô toàn cầu.

Lạc Hồng 800S đứng ở đâu trên bản đồ xe siêu sang?

Với những so sánh về chiều dài trục cơ sở đã dẫn ra ở trên, có thể xem 800S như một bản thu nhỏ của 900 LX - mẫu SUV điện siêu sang từng được dùng làm phương tiện phục vụ nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Mức độ hoàn thiện và tính sang trọng, tiện nghi của 800S sẽ vì thế được bảo chứng, thông qua sự hiện diện của Lạc Hồng 900 LX tại các sự kiện lớn của đất nước, gian trưng bày ở các triển lãm và cả trên đường công cộng.

Những vết tích thử nghiệm khả năng chống đạn trên Lạc Hồng 900 LX. Ảnh: Việt Linh.

Tuy nhiên với Lạc Hồng 800S và cả 900S, tính năng chống đạn chưa được VinFast nhắc đến. Chưa rõ khả năng bộ đôi này được bổ sung phiên bản bọc thép trong tương lai, giống cách 900 LX từng được cho ra mắt hay không.

Nếu có, tính năng chống đạn hẳn nhiên sẽ giúp Lạc Hồng 800S sẽ trở nên hấp dẫn hơn với nhóm khách hàng thượng lưu, trở thành cái tên nổi bật trên bản đồ ôtô hạng siêu sang.

Sự hiện diện của 900 LX trong đội hình xe nguyên thủ tại Đại lễ vừa qua có thể phần nào phản ánh định hướng mà VinFast dành cho Lạc Hồng 800S. Nếu được bổ sung phiên bản chống đạn, việc bộ đôi 900 LX và 800S của Lạc Hồng song hành trong đội hình đưa đón yếu nhân tại Việt Nam là viễn cảnh đầy tính khả thi.

Trước mắt, Lạc Hồng 800S sẽ phải chờ đến khi chính thức ra mắt để nhận được những đánh giá chính xác hơn về giá trị xe so với danh xưng "SUV điện hạng siêu sang".