VinFast ra mắt 2 xe điện siêu sang, dự kiến bán ra từ năm 2027

Hai mẫu xe điện 800S và 900S thuộc thương hiệu siêu sang Lạc Hồng, theo kế hoạch sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2027.

VinFast vừa chính thức ra mắt 2 mẫu xe điện siêu sang mới thuộc thương hiệu Lạc Hồng, gồm 800S và 900S, bổ sung vào bộ sưu tập xe siêu sang Lạc Hồng hiện có SUV điện "nguyên thủ" 900 LX.

Lạc Hồng 800S mang đến phong cách mạnh mẽ, sang trọng và lịch lãm. Lạc Hồng 900S được xem như biểu trưng cho các giá trị kinh điển, vượt thời gian. Cả hai đều tiếp nối triết lý thương hiệu, vốn được khơi nguồn cảm hứng từ cội nguồn dân tộc, đại diện cho bản lĩnh và trí tuệ Việt.

Lạc Hồng 800S và Lạc Hồng 900S sở hữu ngôn ngữ thiết kế nhất quán mang đặc trưng thương hiệu, với nhiều chi tiết biểu tượng, kết hợp vật liệu cao cấp và trang bị hiện đại.

Lạc Hồng 800S. Ảnh: VinFast.

Mặt ca-lăng của 2 mẫu xe điện hạng siêu sang được làm từ những thanh nan thẳng, lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre Việt. Logo hình cánh chim bay lên tượng trưng cho cánh chim Lạc, trong khi các hoa văn trên Trống Đồng, hình ảnh ruộng bậc thang… được tích hợp khéo léo và lặp lại có chủ ý trong từng chi tiết thiết kế nội ngoại thất.

Đáng chú ý, logo thương hiệu Lạc Hồng dạng chữ được chế tác theo phong cách thư pháp trên nền hợp kim mạ vàng thật.

Không gian nội thất của Lạc Hồng 800S và Lạc Hồng 900S sử dụng những vật liệu cao cấp như da Nappa, gỗ quý và nhiều chi tiết mạ vàng.

Hai mẫu xe điện hạng siêu sang được trang bị loạt công nghệ thông minh và tính năng an toàn hiện đại, cùng các tiện ích chỉ có ở xe sang như ghế không trọng lực, cửa đóng mở tự động, hệ thống giải trí đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới...

Lạc Hồng 900S. Ảnh: VinFast.

Riêng sedan điện Lạc Hồng 900S ngoài vách kính ngăn riêng tư giữa khoang lái và khoang hành khách còn có trần sao, máy chiếu cỡ lớn để giải trí và bàn làm việc gấp gọn cho người ngồi ở hàng ghế sau.

VinFast trang bị cho Lạc Hồng 800S và Lạc Hồng 900S hệ thống treo chủ động toàn phần hoàn toàn mới. Các mẫu xe điện hạng siêu sang có thể sở hữu thiết lập 3 động cơ gồm một ở phía trước và 2 ở phía sau, tổng công suất lên tới 460 kW - tương đương 616,86 mã lực.

VinFast cho biết theo kế hoạch, Lạc Hồng 800S và Lạc Hồng 900S sẽ chính thức bán ra thị trường vào năm 2027.

Hãng xe điện Việt cũng đồng thời công bố hoàn thiện quy hoạch 3 dòng thương hiệu ôtô chiến lược, hướng đến 3 định vị khác biệt.

Lạc Hồng là thương hiệu được thiết kế đặc biệt cao cấp để tôn vinh niềm tự hào dân tộc với 3 mẫu xe 900 LX, 900S và 800S.

VF là các mẫu xe cá nhân dành cho khách hàng phổ thông thuộc mọi phân khúc, từ VF 3 đến VF 9 cùng với mẫu xe 7 chỗ VF MPV 7.

Green lại là thương hiệu được phát triển tối ưu cho kinh doanh dịch vụ với các mẫu xe đại diện gồm Limo, Herio, Nerio và Minio Green.

VinFast công bố quy hoạch 3 dòng xe chiến lược. Ảnh: VinFast.

Năm ngoái, VinFast lần thứ hai liên tiếp lên ngôi vương doanh số toàn thị trường. Hãng này bán được 175.099 xe điện tại Việt Nam, sở hữu nhiều cái tên dẫn đầu phân khúc của mình như VF 3, VF 5, VF 6 và Limo Green.

VinFast VF 3 với 44.585 xe đến tay khách Việt cũng đồng thời trở thành ôtô bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2025.