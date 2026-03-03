Sẽ ra sao khi VinFast làm sedan thuần điện?

Gần 5 năm kể từ thời điểm rũ bỏ hình ảnh một hãng xe xăng, VinFast cuối cùng đã giới thiệu đến khách hàng một mẫu sedan thuần điện.

VinFast chính thức đặt chân vào thị trường ôtô với bộ đôi Lux A2.0 và Lux SA2.0, trong đó Lux A2.0 là một mẫu sedan trang bị động cơ xăng tăng áp dung tích 2.0L.

Tuy nhiên sau gần 5 năm kể từ thời điểm tuyên bố điện hóa hoàn toàn hồi năm 2022, sedan thuần điện vẫn là một khoảng trống khá lớn trong danh mục sản phẩm đa dạng của VinFast hiện tại.

Sedan thuần điện đầu tiên của VinFast

Mới đây, VinFast chính thức ra mắt 2 mẫu xe mới thuộc thương hiệu siêu sang Lạc Hồng. Cùng với SUV điện hạng sang 800S, Lạc Hồng 900S không những là mẫu xe hạng siêu sang tiếp theo, mà còn là sedan thuần điện đầu tiên của VinFast.

Trên fanpage chính thức, VinFast tiết lộ chiều dài trục cơ sở của Lạc Hồng 900S đạt 3.400 mm. Kích thước này đưa mẫu sedan điện siêu sang vào nhóm sở hữu không gian giữa 2 trục xe lớn nhất, vượt qua cả những cái tên như Mercedes-Maybach S-Class, Bentley Flying Spur hay BMW i7 và 7-Series.

VinFast cho biết chiều dài trục cơ sở của Lạc Hồng 900S là 3.400 mm. Ảnh: VinFast.

Cụ thể, chiều dài trục cơ sở của Mercedes-Maybach S-Class là 3.396 mm, ở Bentley Flying Spur là 3.194 mm còn của BMW i7/7-Series là 3.215 mm. Khi đặt cạnh thông số 3.465 mm của Rolls-Royce Ghost bản trục cơ sở kéo dài, Lạc Hồng 900S cũng chỉ kém 65 mm so với "đối thủ" siêu sang nước Anh.

Thiết kế ngoại hình cũng như nội thất của Lạc Hồng 900S được hãng mô tả như biểu trưng cho các giá trị kinh điển, vượt thời gian.

Mặt ca-lăng tạo thành từ các thanh nan thẳng, lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre Việt. Logo Lạc Hồng hình cánh chim bay lên là tượng trưng cho cánh chim Lạc. Các hoa văn trên Trống Đồng, hình ảnh ruộng bậc thang... lại được tích hợp khéo léo và lặp lại có chủ ý trong từng chi tiết thiết kế nội ngoại thất.

Lạc Hồng 900S sử dụng nhiều chi tiết thiết kế mang bản sắc Việt. Ảnh: VinFast.

Nội thất của Lạc Hồng 900S sử dụng loạt vật liệu cao cấp như da Nappa, gỗ quý cùng nhiều chi tiết mạ vàng. Mẫu sedan thuần điện hạng siêu sang trang bị vách kính ngăn riêng tư, cùng với trần sao, máy chiếu cỡ lớn để giải trí và bàn làm việc gấp gọn cho người ngồi ở hàng ghế sau.

VinFast cũng trang bị cho Lạc Hồng 900S loạt công nghệ thông minh và tính năng an toàn hiện đại, cùng các tiện ích chỉ có ở xe sang như ghế không trọng lực, cửa đóng mở tự động, hệ thống giải trí đến từ các thương hiệu hàng đầu...

"Kẻ thách thức" ở phân khúc sedan hạng siêu sang

VinFast cho biết theo kế hoạch, sedan điện Lạc Hồng 900S cùng với SUV điện Lạc Hồng 800S sẽ bắt đầu bán ra thị trường từ năm sau.

Như vậy, mẫu sedan thuần điện đeo logo thương hiệu Lạc Hồng thuộc VinFast sẽ sớm đặt chân vào thị trường xe siêu sang, với tiềm năng trở thành "kẻ thách thức" dành cho những tên tuổi hiện tại như Rolls-Royce Spectre, Cadillac Celestiq, BMW i7 hay Mercedes-Maybach S-Class và Bentley Continental Flying Spur.

Lạc Hồng 900S được tiết lộ có khả năng sẽ được trang bị thiết lập 3 motor điện, một phía trước và 2 ở sau, với tổng công suất đến 460 kW - tương đương gần 617 mã lực.

Thông số dự kiến của Lạc Hồng 900S là khá ấn tượng. Ảnh: VinFast.

Nếu chỉ xem xét thuần túy thông số sức mạnh hệ truyền động, Lạc Hồng 900S có phần nhỉnh hơn Rolls-Royce Spectre. Mẫu sedan điện hạng siêu sang của thương hiệu ôtô nước Anh được trang bị khối động cơ điện mạnh 577 mã lực, mô-men xoắn cực đại 900 Nm cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây.

Tuy nhiên ở thị trường xe hạng siêu sang, sức mạnh động cơ hay hiệu năng vận hành chỉ là một yếu tố phụ, không quyết định khả năng thành công của bất kỳ mẫu xe nào. Khách hàng mua xe siêu sang chủ yếu vì giá trị thương hiệu, trình độ chế tác, và với những mẫu sedan thuộc phân khúc này, trang bị cho khoang hành khách còn trở nên quan trọng hơn.

Khi xem xét trang bị dành cho hành khách ngồi ở hàng ghế sau, Lạc Hồng 900S có thể được đặt lên bàn cân cùng Cadillac Celestiq.

Mẫu sedan điện hạng sang của General Motors có các màn hình giải trí kích thước 12,6 inch, gắn vào lưng ghế trước. Cadillac Celestiq cũng sở hữu trần kính với tính năng làm mờ, hệ thống âm thanh 38 loa hoặc 42 loa cùng hệ thống lái bán tự động Super Cruise.

Nội thất Lạc Hồng 900S sử dụng nhiều chất liệu cao cấp. Ảnh: VinFast.

Thị trường ôtô thế giới cũng không thiếu những mẫu sedan hạng siêu sang trang bị động cơ đốt trong đến từ các thương hiệu đã thành công xây dựng tên tuổi từ lâu đời.

Mercedes-Maybach S-Class hay Bentley Continental Flying Spur là những ví dụ điển hình cho dòng sedan chạy xăng hạng siêu sang, kết hợp giữa sự sang trọng, khả năng vận hành mạnh mẽ và những trang bị ưu tiên cho khách VIP ở hàng ghế sau.

Cơ hội nào cho Lạc Hồng 900S?

Khi đã đặt chân vào phân khúc ôtô hạng siêu sang, giá bán dường như không còn là yếu tố quá quan trọng.

Tuy nhiên nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng, Lạc Hồng 900S phải có mức giá đủ để thuyết phục khách hàng xuống tiền, hoặc ít nhất là hấp dẫn hơn so với giá bán tại Việt Nam ở mức 18 tỷ đồng của Rolls-Royce Spectre, khoảng 16 tỷ đồng của Mercedes-Maybach S680 hay xấp xỉ 18- 20 tỷ đồng dành cho Bentley Flying Spur V8.

Lạc Hồng 900S sở hữu khoang hành khách rộng rãi nhờ chiều dài trục cơ sở 3.400 mm. Ảnh: VinFast.

Mức độ hấp dẫn của thương hiệu sẽ là bài toán đau đầu dành cho VinFast. Dù đang thống trị thị trường ôtô Việt Nam, VinFast xét cho cùng vẫn là một hãng xe nội địa còn khá non trẻ và thiếu hẳn tính di sản, nhất là khi đặt cạnh các thương hiệu siêu sang như Rolls-Royce, Mercedes và Bentley - vốn đã nhận được sự công nhận lâu đời trên phạm vi toàn cầu.

Nhiều khả năng với Lạc Hồng 900S, VinFast sẽ tham khảo hướng đi mà các thương hiệu ôtô Trung Quốc dùng cho sản phẩm định vị ở phân khúc hạng sang, siêu sang của mình.

Chẳng hạn, Hongqi Guoya là mẫu sedan siêu sang trang bị động cơ hybrid, có giá tham khảo 1,4-1,86 triệu NDT, tương đương 5,3- 7,1 tỷ đồng .

Sedan hiệu năng cao YangWang U7 dù không phải xe hạng siêu sang, nhưng sở hữu định vị là một trong những flagship của nhà sản xuất ôtô Trung Quốc BYD và hiện có giá tham khảo 1 triệu NDT, tương đương khoảng 3,8 tỷ đồng .

Gần đây, Maextro S800 gây sốt thị trường Trung Quốc ở phân khúc xe hạng sang, siêu sang. Mẫu sedan điện cỡ lớn - sản phẩm hợp tác giữa Huawei với JAC - sở hữu giá bán từ 708.000 đến 1,02 triệu NDT, tương đương 2,69- 3,88 tỷ đồng .

Nếu có thể sở hữu giá bán trong khoảng 5- 7 tỷ đồng , Lạc Hồng 900S sẽ trở thành một mẫu xe hấp dẫn hơn, nhất là khi nhiều chi tiết thiết kế tiêu chuẩn của xe mang tính bản sắc Việt và độ nhận diện cao.

Tính bản sắc có đủ giúp Lạc Hồng 900S gây ấn tượng? Ảnh: VinFast.

Điểm mạnh của thương hiệu Lạc Hồng nằm ở tính bản sắc, thể hiện qua cách mà mặt ca-lăng của 900 LX và sắp tới là 800S, 900S đều mô phỏng những rừng tre Việt Nam, hay logo hình cánh chim bay lên tượng trưng cho cánh chim Lạc.

Logo Lạc Hồng dạng chữ được chế tác theo phong cách thư pháp, hoa văn Trống Đồng, hình ảnh ruộng bậc thang... có thể là những điểm nhấn thú vị mà khách hàng khó có thể tìm thấy trên các mẫu xe siêu sang khác, hoặc phải chi thêm tiền để bổ sung thông qua gói cá nhân hóa.

Nhiều khả năng, Lạc Hồng 900S khi chính thức ra mắt sẽ không phải đi cùng "gánh nặng" chinh phục khách hàng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Những mẫu sedan hạng siêu sang vốn dĩ thuộc về thị trường ngách với tệp khách hàng rất nhỏ, do đó những yếu tố như khả năng cạnh tranh trên thị trường hay áp lực doanh số không quá nặng nề như phân khúc phổ thông.

Sedan hạng siêu sang là màn phô diễn kỹ năng chế tác của các hãng xe. Ảnh: Mercedes, Rolls-Royce.

Mercedes-Maybach S-Class, Bentley Continental Flying Spur hay Rolls-Royce Spectre vẫn có khách mua, nhưng nhìn chung nghiêng nhiều hơn về vai trò biểu tượng, đại diện cho giá trị sang trọng mà thương hiệu theo đuổi cũng như khả năng chế tác thủ công ở mức độ cao nhất.

Thật thú vị khi khách hàng Việt đã luôn mong ngóng sedan điện VinFast, và mẫu sedan thuần điện đầu tiên của hãng được định vị ở phân khúc siêu sang. Lạc Hồng 900S có lẽ sẽ là một bản tuyên ngôn của VinFast trên thị trường, khẳng định giá trị thương hiệu cũng như trình độ sản xuất.

Tất nhiên, giá bán của Lạc Hồng 900S cũng rất đáng mong chờ. Sau VinFast Lux A2.0, mẫu sedan tiếp theo của VinFast sẽ được định giá thế nào?