'Rolls-Royce Cullinan Trung Quốc' đến Đông Nam Á, có thể về Việt Nam

Mẫu SUV đầu bảng của Zeekr được mệnh danh là Rolls-Royce Cullinan Trung Hoa sẽ sớm được mở bán tại Malaysia, có thể sớm về Việt Nam trong năm nay.

Tại một sự kiện lái thử diễn ra tại Trung Quốc ông, Eddy Lu, Tổng Giám đốc Zeekr Malaysia, đã xác nhận mẫu ôtô đầu bảng Zeekr 9X chắc chắn sẽ được đưa về Malaysia. Thời điểm ra mắt cụ thể đang phụ thuộc vào tiến độ kỹ thuật chuyển đổi sang tay lái nghịch và quá trình nội địa hóa theo các quy định của thị trường.

Về giá bán ông Eddy Lu đã chia sẻ rằng người dùng không nên kỳ vọng Zeekr 9X sẽ rẻ hơn mẫu 009 vốn đang có giá khoảng 359.800 RM tại Malaysia.

Do đây là dòng xe PHEV nhập khẩu nguyên chiếc nên sẽ phải chịu mức thuế rất cao khiến giá thành dự kiến sẽ vượt xa con số nửa triệu NDT tại thị trường nội địa. Đại diện hãng khẳng định chắc chắn mẫu ôtô này sẽ có mức giá cao hơn nhiều so với phiên bản đắt nhất của dòng 009 nhằm khẳng định vị thế của một sản phẩm xa xỉ bậc nhất.

Chiếc SUV hạng sang của Zeekr có thể sớm ra mắt Việt Nam, sau 7X và 009. Ảnh: Phong Vân.

Zeekr 9X được phát triển trên nền tảng SEA-S với kiến trúc điện áp cao 900V và hệ thống SEA Super Hybrid cực mạnh. Hệ truyền động này cho công suất lên tới 1.400 mã lực và mô-men xoắn 1.410 Nm giúp chiếc xe khổng lồ có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vỏn vẹn 3,1 giây.

Khác với các dòng xe điện mở rộng (EREV) thông thường Zeekr 9X là một chiếc PHEV thực thụ sử dụng động cơ tăng áp 2.0L có khả năng truyền động trực tiếp đến bánh xe trong những điều kiện vận hành nhất định.

Không gian nội thất của Zeekr 9X được trang bị tiện nghi vượt xa các tiêu chuẩn thông thường với hệ thống âm thanh Naim 32 loa sở hữu công suất kỷ lục 3.868 W.

Đây vốn là thương hiệu âm thanh cao cấp thường xuất hiện trên các dòng xe siêu sang Bentley. Trước đó, Zeekr cũng từng "úp mở" câu chuyện sẽ mang chiếc SUV đầu bảng này đến Việt Nam khi ra mắt thương hiêu.

Nhiều khả năng khi Zeekr xuất hiện cùng 2 tân binh còn lại là 7X và 009, 9X cũng sẽ được giới thiệu nhằm định vị hình ảnh hãng xe hạng sang, cao cấp của thương hiệu trong thời gian tới.