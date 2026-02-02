Hãng pin Trung Quốc trấn an người dùng thích sạc nhanh

CATL tuyên bố gói pin 5C có thể duy trì 80% dung lượng khả dụng sau 3.000 chu kỳ sạc-xả, ngay cả khi người dùng sử dụng sạc nhanh liên tục.

Theo InsideEVs, khi tìm mua ôtô điện trên thị trường xe cũ, khách hàng có thể tìm thấy một số mẫu xe được quảng cáo chưa từng sạc nhanh DC ở giá bán cao hơn. Điều này xuất phát từ một quan niệm cho rằng pin xe điện có thể mất dung lượng khả dụng nhanh hơn nếu thường xuyên sạc nhanh, trong khi chi phí thay pin lại khá đắt đỏ.

Tuy nhiên, hãng pin Trung Quốc CATL mới đây đã lên tiếng trấn an người dùng. Gã khổng lồ ngành pin thế giới cho rằng tình trạng “lão hóa” pin do sạc nhanh quá thường xuyên đã là câu chuyện ở quá khứ. CATL cho biết thế hệ pin mới của hãng giờ đây có thể sở hữu tuổi thọ vượt xa vòng đời chiếc xe, ngay cả khi người dùng thường xuyên sạc nhanh.

CATL cho biết pin 5C mới của hãng vẫn giữ được 80% dung lượng khả dụng sau 1.400 chu kỳ sạc-xả ở điều kiện nhiệt độ 60 độ C. Điều này đồng nghĩa với phạm vi hoạt động giả định 600 km/chu kỳ sạc-xả, một vòng đời của gói pin này có thể đáp ứng quãng đường di chuyển đến 840.000 km ngay cả ở nền nhiệt cao.

Nếu xe vận hành ở mức nhiệt độ 20 độ C, CATL thậm chí cho biết pin có thể duy trì ít nhất 80% dung lượng khả dụng sau 3.000 chu kỳ sạc-xả, tương đương khả năng đáp ứng quãng đường di chuyển 1,8 triệu km cho toàn bộ vòng đời.

Gã khổng lồ ngành pin thế giới khẳng định con số này cao gấp 6 lần mức trung bình chung toàn ngành, dù không đưa ra số liệu cụ thể. CATL kết luận dòng pin mới của hãng sẽ bền bỉ hơn chính chiếc xe được trang bị.

Những cải tiến này đến từ lớp phủ cathode dày và đồng đều, từ đó giúp giảm hiện tượng suy thoái dung lượng, kết hợp cùng phụ gia tự phục hồi được tích hợp trong chất điện phân lỏng nhằm bịt các vết nứt và hạn chế thất thoát lithium.

CATL cũng cho biết đã sử dụng các “tác nhân phản ứng theo nhiệt độ” phun lên bề mặt màng ngăn bên trong mỗi cell pin nhằm góp phần kéo dài tuổi thọ pin.

Hệ thống quản lý pin (BMS) cũng được CATL nâng cấp, có thể điều hướng dung dịch làm mát tới bất kỳ khu vực nào trong bộ pin nếu nơi đó quá nóng. Theo CATL, thiết kế này giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ cho toàn bộ gói pin.

CATL vẫn chưa xác nhận thời điểm sản xuất hàng loạt những bộ pin 5C với loạt cải tiến kể trên, cũng như những mẫu xe điện thương mại nào sẽ được trang bị.

Chuyên trang InsideEVs lưu ý trạm sạc đang ngày càng tăng mạnh tốc độ nạp năng lượng, một số trạm tại Trung Quốc đã ghi nhận mức công suất sạc tối đa vượt ngưỡng 1 MW.

Diễn biến này đòi hỏi pin xe điện cũng cần có sự phát triển tương xứng, bởi trạm sạc siêu nhanh megawatt gần như trở nên “vô dụng” nếu xe và pin không thể tiếp nhận lượng công suất sạc khổng lồ.

Bên cạnh độ bền bỉ, đặc trưng của pin 5C còn mang lại khả năng nạp đầy dung lượng trong khoảng 12 phút. Gói pin này do vậy nếu sớm được triển khai có thể sẽ là mối đe dọa lớn dành cho ôtô động cơ đốt trong.