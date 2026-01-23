Trung Quốc thần tốc mở rộng mạng lưới sạc xe điện

Trung Quốc hiện sở hữu hơn 20 triệu trạm sạc xe điện, với gần 25% trong số đó là trạm sạc công cộng.

Theo InsideEVs, ôtô điện tại Trung Quốc không chỉ có giá rẻ hơn so với thị trường nước ngoài mà còn hưởng lợi từ mạng lưới trạm sạc công cộng đang được mở rộng liên tục.

Theo Cục Quản lý năng lượng quốc gia Trung Quốc (NEA), nước này đã ghi nhận số lượng trạm sạc xe điện vượt mốc 20 triệu trong năm 2025. Trong số này, có khoảng 4,7 triệu trạm sạc công cộng cùng với 15,35 triệu trụ sạc tại gia, nghĩa là đủ để hỗ trợ cho đến 40 triệu xe điện.

Đáng nói hơn, Trung Quốc đã thành công tăng từ 10 triệu trạm sạc lên thành 20 triệu chỉ trong vòng 18 tháng.

Trước đó, Trung Quốc từng mất đến 13 năm để đi từ trạm sạc đầu tiên đến mạng lưới 1 triệu trạm sạc vào tháng 6/2019. Nước này sau đó mất thêm 5 năm để đạt 10 triệu trạm sạc trước khi tăng gấp đôi số lượng trạm sạc cho xe điện chỉ trong một năm rưỡi.

Không chỉ gia tăng số lượng trạm sạc, Trung Quốc cũng thành công cải thiện tốc độ sạc trung bình của mạng lưới này. Trong năm 2025, tốc độ sạc trung bình của mạng lưới đã tăng 33% so với năm 2024, đạt 46,5 kW.

Chuyên trang InsideEVs đánh giá con số này khá ấn tượng, bởi có khoảng 75% trạm sạc hiện có tại Trung Quốc do tư nhân sở hữu, có thể không phải là những trụ sạc nhanh DC.

Phần lớn trạm sạc tại gia Level 2 có công suất không vượt quá 22 kW. Theo InsideEVs, mức công suất sạc phổ biến ở các trạm này thường là 7 kW hoặc 11 kW.

Trung Quốc hiện sở hữu vài hệ thống sạc siêu nhanh công suất 1 MW, tuy nhiên chỉ có thể hoạt động hiệu quả nhất trên một số ít ôtô du lịch chạy điện.

Báo cáo của NEA cũng cho biết có khoảng 71.500 trạm sạc đã được Trung Quốc bổ sung vào các điểm dịch vụ dọc theo hệ thống đường cao tốc.

Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc đang dần chuyển dịch từ trợ cấp mua xe điện mới sang hỗ trợ xây dựng hạ tầng trạm sạc. Chính phủ nước này sẽ trợ cấp đến 30% chi phí xây dựng một trạm sạc mới - chính sách được cho là đứng sau đà tăng trưởng nhanh chóng về quy mô của mạng lưới sạc xe tại Trung Quốc.

Để dễ hình dung, toàn châu Âu hiện có hơn 1 triệu trạm sạc công cộng, mật độ trung bình thấp hơn so với Trung Quốc.

Dữ liệu tại Mỹ cho thấy nước này có 173.000 điểm sạc AC công cộng, cùng với 68.000 điểm sạc nhanh DC. Dù còn có phần thua thiệt so với mạng lưới trạm sạc xe điện tại Trung Quốc, con số này ở Mỹ đã tăng khoảng 30% trong năm vừa rồi và được dự báo có thể đạt 90.000 điểm sạc nhanh vào cuối năm 2026.