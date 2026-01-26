Chi phí thay pin gây sốc của xe điện Tesla 13 năm tuổi

Khi tìm kiếm phương án thay pin cho chiếc Model S đời 2013, một chủ xe tại Mỹ nhận báo giá cao hơn cả giá trị hiện tại của toàn bộ xe.

Theo Carscoops, ôtô thuần điện có một số ưu điểm rõ ràng, nhưng đồng thời song hành với loạt bất tiện khi xuất hiện hư hỏng cần sửa chữa. Việc thay pin cho ôtô điện khá tốn kém, trong vài trường hợp còn vượt quá giá trị hiện tại của toàn bộ chiếc xe.

Gần đây, chủ sở hữu một chiếc Tesla Model S đời 2013 đã nhận được báo giá gây sốc khi có nhu cầu thay thế gói pin.

Liên hệ trung tâm dịch vụ của Tesla ở Madison (Wisconsin), người này đã hỏi về việc thay thế bộ pin 60 kWh hiện hữu bằng gói pin cùng loại hoặc phiên bản lớn hơn với dung lượng 90 kWh. Kết quả, cả 2 lựa chọn đều có chi phí cao, có thể vượt qua toàn bộ giá trị chiếc Model S 2013 trên thị trường xe cũ.

Trong đó, việc thay mới gói pin 60 kWh sẽ “ngốn” của chủ xe tổng cộng 13.830 USD . Số này bao gồm 580,5 USD tiền công cho 2,58 giờ lắp đặt, phần còn lại 13.250 USD là giá của bản thân bộ pin.

Ở lựa chọn thay pin cũ bằng pin mới dung lượng 90 kWh, tổng cộng chi phí phải trả là 23.262 USD . Bên cạnh 18.000 USD cho chỉ riêng gói pin mới, người dùng còn phải chi thêm 4.500 USD để “mở khóa” toàn bộ dung lượng, cộng thêm các chi phí lắp đặt và phụ tùng cần thiết khác.

Dù ở bất kỳ lựa chọn nào, chi phí thay pin có thể hoặc đã vượt qua giá trị hiện tại của Model S 2013 trên thị trường xe cũ. Khảo sát của Carscoops cho thấy giá bán lại của Model S cùng đời dao động 10.000- 15.000 USD , tùy thuộc phiên bản và tình trạng xe.

Câu chuyện do tài khoản /sirromnek chia sẻ trên mạng xã hội Reddit đã khơi mào cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng chủ sở hữu ôtô điện Tesla.

Nhiều người từng đi hàng trăm nghìn km với gói pin nguyên bản mà không gặp vấn đề gì. Dù vậy, tình trạng suy giảm dung lượng khả dụng của pin không phải là hiếm và với một số người, giải pháp duy nhất là thay mới bộ pin ở mức chi phí đắt đỏ.

Chuyên trang Carscoops lưu ý bên cạnh liên hệ chính hãng, khách hàng cũng có thể mua pin từ nhà cung cấp bên ngoài, thường có giá thấp hơn nhiều so với khi mua trực tiếp từ Tesla.

Tuy nhiên với việc giá giao dịch của Model S đời 2013 trên thị trường xe cũ chỉ ở mức trung bình khoảng 12.000 USD , việc chi nhiều hơn số tiền này để mua một bộ pin mới thay thế dường như không phải là một lựa chọn hợp lý.