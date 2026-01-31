Pin xe điện không còn 'già' nhanh như tưởng tượng

Những tiến bộ trong công nghệ pin xe điện giúp nhiều mẫu xe thuần điện có thể duy trì tỷ lệ lớn phạm vi hoạt động tối đa, dù quãng đường đã đi vượt ngưỡng 241.000 km.

Theo InsideEVs, tình trạng lão hóa pin xe điện khiến dung lượng khả dụng hao hụt là điều không thể tránh khỏi khi sở hữu và sử dụng loại phương tiện này.

Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây cho thấy chủ xe điện không cần quá lo lắng về khả năng gói pin dưới sàn xe “già” đi một cách nhanh chóng.

Theo nghiên cứu do Recurrent thực hiện, tình trạng lão hóa pin - đặc biệt ở nhóm xe mới ra mắt gần đây - gần như không phải là vấn đề đáng lo ngại.

Recurrent đã xem xét phạm vi hoạt động thực tế của khoảng 1.000 xe điện, đã hoàn thành quãng đường di chuyển hơn 241.000 km kể từ thời điểm xuất xưởng. Recurrent sau đó so sánh các số liệu này với phạm vi hoạt động thực tế của ôtô điện khi còn mới, thay vì đặt cạnh số liệu ước tính của EPA.

Kết quả cho thấy công nghệ pin đã tiến bộ khá nhiều trong thập kỷ qua, giúp một mẫu xe đời 2023 có độ lão hóa pin thấp hơn 10% so với một chiếc đời 2012 cùng số ODO.

Nhóm xe điện cũ nhất sở hữu quãng đường di chuyển 150.000 dặm (hơn 241.000 km) trong nghiên cứu của Recurrent đã ra mắt từ năm 2012, còn những chiếc mới nhất thuộc đời 2023.

Theo kết quả khảo sát, nhóm ôtô điện 14 năm tuổi có thể duy trì khoảng 81% phạm vi hoạt động tối đa so với lúc mới. Khả năng này cải thiện theo thời gian và đến nhóm xe đời 2023, ôtô điện có thể vẫn đạt trung bình 91% dung lượng khả dụng sau hơn 241.000 km di chuyển.

Chẳng hạn, nếu Tesla Model 3 có thể chạy tối đa 434 km ở điều kiện mới hoàn toàn vào năm 2023 thì sau hơn 241.000 km di chuyển, chiếc xe điện Tesla vẫn có thể vận hành trên quãng đường 397 km cho một lần sạc đầy.

Tương tự, một chiếc Nissan Leaf đời 2015 hoàn toàn mới có phạm vi hoạt động thực tế khoảng 108 km thì sau quãng đường hơn 241.000 km, chiếc xe điện Nissan vẫn có thể chạy được khoảng 90 km mỗi lần gói pin được đầy.

Cũng theo Recurrent, thế hệ xe điện mới nhất - thuật ngữ được dùng để chỉ những xe sản xuất từ năm 2022 trở đi - sở hữu tỷ lệ thay thế pin cực thấp.

Chỉ có 0,3% xe điện thuộc thế hệ thứ 3 cần phải thay thế pin. Đây là sự cải thiện lớn so với thế hệ trước (nhóm xe sản xuất trong giai đoạn 2017-2021), với khoảng 2% pin cao áp trên xe đã được thay thế, không bao gồm các đợt thu hồi.

Những mẫu xe điện thương mại đầu tiên như Nissan Leaf hay Volkswagen E-Golf có tỷ lệ thay thế pin đến xấp xỉ 8,5%.

Liz Najman, Giám đốc nghiên cứu thị trường của Recurrent, từng chia sẻ kỳ vọng các mẫu xe điện mới có thể duy trì tình trạng hoạt động tốt trong ít nhất 15 năm.

“Tôi nghĩ các hãng xe thực sự đã tìm ra cách để giữ cho pin lithium-ion an toàn và hoạt động tốt”, bà Liz Najman nói với InsideEVs.

Chuyên trang này lưu ý sự cố vẫn có thể xảy ra, nhưng phần lớn trường hợp là lỗi của nhà sản xuất và sẽ được xử lý thông qua các đợt triệu hồi. Khi này, người dùng không cần phải chi tiền túi để sửa pin.

Tuy nhiên ngay cả khi sự cố phát sinh ngoài thời hạn bảo hành chính hãng, giá pin và chi phí thay mà người dùng phải trả cũng đã giảm đáng kể trong vòng thập kỷ qua.