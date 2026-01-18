Trung Quốc siết quy định tái chế pin xe điện

Nhằm tái chế pin xe điện hiệu quả, Trung Quốc yêu cầu bộ pin phải được giữ nguyên theo xe khi loại bỏ hoặc tiêu hủy phương tiện.

Theo Car News China, Trung Quốc vừa ban hành loạt quy định nghiêm ngặt liên quan đến tái chế pin xe điện đã qua sử dụng. Có hiệu lực từ đầu tháng 4 tới đây, quy định này nhắm đến kiểm soát luồng đi của pin cũ, yêu cầu pin xe điện phải được giữ nguyên cùng phương tiện khi xe bị loại bỏ hoặc tiêu hủy.

Trước đây, hoạt động tái chế pin xe điện tại Trung Quốc đối mặt nhiều thách thức lớn, bao gồm thiếu cơ sở hạ tầng, nguy cơ cháy nổ và chi phí tháo dỡ cao - chủ yếu do thiết kế pin chưa được chuẩn hóa.

Dù vậy, Trung Quốc vẫn là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này, một phần nhờ vị thế nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới. Hồi tháng 10/2025, một báo cáo cho biết vài doanh nghiệp địa phương có thể thu hồi 96,5% lượng lithium và đến 99,6% niken, coban và mangan từ pin đã qua sử dụng.

Năm ngoái, Tổng cục Quản lý Thị trường Trung Quốc và Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) đã thành lập một ủy ban kỹ thuật quốc gia để chuẩn hóa hoạt động tái chế pin. Đến ngày 16/1, cơ quan quản lý đã công bố các tiêu chuẩn mới về tái chế pin.

Theo nội dung giải pháp vừa được ban hành, MIIT sẽ xây dựng một nền tảng thông tin quốc gia nhằm theo dõi số pin được trang bị cho ôtô năng lượng mới - bao gồm ôtô thuần điện và xe hybrid - trong toàn bộ vòng đời.

Điều này đồng nghĩa bộ pin xe điện tại Trung Quốc sẽ được quản lý liên tục qua các giai đoạn gồm sản xuất, bán hàng, sửa chữa, thay thế, tháo dỡ, tái chế và sử dụng toàn diện. Hệ thống này nhằm tránh tình trạng pin đã qua sử dụng bị thất lạc hoặc không thể truy vết.

Trung Quốc cũng sẽ thiết lập một hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về sử dụng pin xe điện, bên cạnh hỗ trợ thử nghiệm, thúc đẩy và ứng dụng các công nghệ, quy trình và thiết bị tái chế mới.

Chính phủ nước này cũng yêu cầu các nhà sản xuất và nhập khẩu pin xe điện sử dụng vật liệu ít độc hại và dễ tái chế hơn trong quá trình sản xuất. Mỗi pin phải được đánh dấu nhận diện theo tiêu chuẩn GB/T 34014 GB/T.

Các nhà sản xuất và nhập khẩu NEV được yêu cầu nộp thông tin kỹ thuật liên quan đến việc tháo dỡ pin trong vòng 6 tháng kể từ khi nhận được chứng nhận sản phẩm bắt buộc. Ngoài ra, họ phải nộp thông tin về pin trong vòng 20 ngày sau khi nhận chứng chỉ hợp quy. Ngày bán xe, mã pin và các thông tin liên quan khác cũng phải được báo cáo.

Theo quy định, mọi nhà sản xuất hoặc nhập khẩu pin xe điện đều phải thực hiện nghĩa vụ tái chế, bao gồm thiết lập trạm thu hồi pin tại các khu vực có bán xe điện, công bố và cập nhật thông tin liên hệ của các điểm thu hồi, cùng với tiếp nhận tất cả pin đã qua sử dụng.

Quy định tương tự áp dụng cho các đơn vị kinh doanh xe điện tại Trung Quốc. Khi xe bị thải loại, bộ pin bắt buộc phải đi kèm theo xe, không được tách rời.

Việc sử dụng pin đã qua sử dụng phải tuân thủ pháp luật, quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật. Không bên nào được phép tái chế pin nếu không có giấy phép hợp pháp.

Các công ty cung cấp dịch vụ hoán đổi pin hoặc cho thuê pin phải bàn giao bộ pin đã hết hạn sử dụng cho các đơn vị tái chế được cấp phép, hoặc trung tâm thu hồi do hãng pin và nhà sản xuất ôtô điện thiết lập.

Theo báo cáo của Autohome, dữ liệu nghiên cứu nội bộ Trung Quốc dự báo lượng pin xe điện hết hạn sử dụng có thể đạt xấp xỉ 1 triệu tấn vào năm 2030.

Trước đó, Car News China cho biết thị trường tái chế pin tại Trung Quốc đã đạt 558 tỷ NDT (khoảng 78 tỷ USD ) trong năm 2025. Cái tên hiện dẫn đầu thị trường này là Brunp Recycling, đang vận hành thông qua hợp tác cùng CATL.

Brunp cho biết đang thực hiện xử lý tái chế cho khoảng 50,4% lượng pin xe điện thải loại tại Trung Quốc, với công suất hiện tại 120.000 tấn chất thải pin mỗi năm.