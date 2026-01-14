Tranh cãi quanh vụ triệu hồi của Volvo - nhà sản xuất pin 'chối tội'

Ngay sau khi thông tin về vụ triệu hồi xe EX30 toàn cầu vì lỗi pin gây xôn xao dư luận, Chủ tịch tập đoàn Sunwoda, đơn vị sản xuất pin cho Volvo, đã lên tiếng phủ nhận lỗi.

Vụ bê bối liên quan đến lỗi pin trên dòng xe điện Volvo EX30 vừa có diễn biến. Ngày 14/1, trong cuộc phỏng vấn với tờ Jiupai News, ông Wang Wei, Chủ tịch Sunwoda Electronic, đã thẳng thắn bác bỏ các tin đồn cho rằng công ty ông là đơn vị cung cấp các bộ pin lỗi cho Volvo.

"Các bộ pin (battery packs) thực chất được cung cấp bởi các nhà máy nằm trong hệ thống riêng của Volvo chứ không phải từ Sunwoda", ông Wang khẳng định.

Tuyên bố này được đưa ra nhằm bảo vệ danh tiếng của hãng sau khi Volvo phát lệnh triệu hồi hơn 33.700 xe EX30 trên toàn cầu do nguy cơ cháy nổ.

Để làm rõ trách nhiệm, Chủ tịch Sunwoda đã chỉ ra một ranh giới quan trọng trong quy trình sản xuất. Theo đó, mặc dù các tế bào pin (battery cells) được sản xuất bởi Shandong Geely Sunwoda, một liên doanh giữa Geely và Sunwoda, nhưng Sunwoda chỉ nắm giữ 30% cổ phần thiểu số trong liên doanh này.

Quan trọng hơn, phía Sunwoda cho biết họ chỉ sản xuất các cell pin đơn lẻ, sau đó bàn giao cho đơn vị cung cấp hệ thống pin của Volvo. Tại đây, các cell pin mới được lắp ráp thành một bộ pin hoàn chỉnh (pack) để đưa lên xe.

Đại diện Sunwoda khẳng định nhà sản xuất không hề cung cấp pin lỗi cho Volvo. Ảnh: Sunwoda.

Một nguồn tin của tờ CarnewsChina từ tiết lộ rằng toàn bộ các khâu thiết kế bộ pin, hệ thống quản lý pin (BMS), hệ thống quản lý nhiệt và cấu trúc khung vỏ đều do Viridi E-Mobility Technology, một công ty con thuộc sở hữu của tập đoàn mẹ Geely, đảm nhiệm.

Tuyên bố của ông Wang Wei như một đòn giáng mạnh vào phía Geely, nhất là khi Viridi vừa đệ đơn kiện Sunwoda đòi bồi thường tới 2,31 tỷ NDT (khoảng 323 triệu USD ) vì các lỗi chất lượng pin trong giai đoạn 2021-2023. Theo lập luận từ Sunwoda, nếu các thành phần then chốt như BMS và thiết kế nhiệt do chính công ty con của Geely quản lý, thì việc đổ lỗi hoàn toàn cho nhà cung cấp cell pin là chưa thỏa đáng.

Vụ việc này đang đẩy mối quan hệ giữa Geely và đối tác Sunwoda vào tình trạng căng thẳng tột độ.

Trong khi đó, khách hàng của Volvo vẫn đang là những người chịu thiệt thòi nhất khi phải giới hạn mức sạc ở 70% để đảm bảo an toàn. Cuộc tranh cãi về việc ai là người phải chịu trách nhiệm cho các cell pin bị quá nhiệt dẫn đến vụ cháy xe tại Brazil hồi tháng 11/2025 chắc chắn sẽ còn kéo dài khi các bên bắt đầu đưa ra những bằng chứng kỹ thuật đối nghịch nhau.