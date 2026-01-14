Sở hữu xe Lynk & Co với chi phí lăn bánh tối ưu trước thềm năm mới

Thương hiệu xe hơi Lynk & Co khởi động chương trình ưu đãi đặc biệt, đem đến cho khách hàng cơ hội sở hữu những mẫu xe cao cấp với đặc quyền giá trị.

Thị trường ôtô Việt Nam đang bước vào giai đoạn sôi động nhất năm. Đây là thời điểm người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm quan trọng sau một năm làm việc, với mong muốn sở hữu một chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng cho phong cách sống và gu thẩm mỹ cá nhân. Xu hướng lựa chọn xe của người dùng hiện đại cũng ngày càng khắt khe hơn: Thiết kế độc đáo, công nghệ thông minh, an toàn là ưu tiên hàng đầu và thương hiệu phải mang tinh thần toàn cầu.

Nắm bắt tâm lý này, Lynk & Co - thương hiệu xe hơi định vị theo phong cách "New Premium" - triển khai chương trình "Hứng khởi lăn bánh - An tâm đón Tết". Chính sách được thiết kế riêng biệt cho từng dòng sản phẩm, mang đến những giải pháp tài chính thông minh và các gói quà tặng giá trị, khẳng định cam kết mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng Việt.

Cụ thể, khách hàng mua xe và hoàn tất thủ tục từ ngày 1/1 tới hết ngày 31/1 sẽ được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đối với các dòng xe Lynk & Co 01 và Lynk & Co 09, hoặc 50% lệ phí trước bạ đối với dòng xe Lynk & Co 06 và Lynk & Co 03+. Đồng thời, hãng cũng tặng kèm gói bảo dưỡng miễn phí trong 5 năm đối với các dòng xe trên, giúp khách hàng dễ dàng “toàn tâm toàn ý” trải nghiệm các mẫu xe cao cấp.

Riêng đối với Lynk & Co 08 EM-P - mẫu xe vừa được vinh danh giải thưởng “Ôtô của năm - Xe gầm cao cỡ D” tại Car Awards 2025, hãng xe toàn cầu vẫn duy trì gói quà tặng độc quyền dành cho các khách hàng tiên phong, bao gồm: Bộ sạc cầm tay 3,5 kW; bộ sạc treo tường 7,4 kW (có thể quy đổi thành tiền mặt); gói bảo dưỡng miễn phí 6 năm. Đặc biệt, 200 khách hàng đầu tiên của Lynk & Co 08 EM-P sẽ được tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ, gói phim cách nhiệt cao cấp, cùng voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại Ana Mandara Đà Lạt.

Mẫu xe Lynk & Co 08 EM-P.

Đồng thời, hướng tới mục tiêu kiến tạo trải nghiệm liền mạch từ sở hữu đến sử dụng xe cho khách hàng, Lynk & Co tận dụng lợi thế từ hệ sinh thái Tasco Auto thông qua chương trình "Thu cũ đổi mới". Chương trình được thực hiện bởi Carpla - nền tảng mua bán xe đã qua sử dụng uy tín thuộc cùng hệ thống. Theo đó, tất cả khách hàng tham gia đổi xe cũ lấy bất kỳ mẫu xe mới nào của Lynk & Co sẽ được hỗ trợ thêm 10 triệu đồng, áp dụng đồng thời cùng các chính sách ưu đãi khác.

Bên cạnh các ưu đãi tài chính và quà tặng, tất cả các mẫu xe Lynk & Co đều đi kèm chính sách bảo hành 6 năm, một trong những thời hạn bảo hành dài nhất trong phân khúc xe cao cấp khẳng định sự tự tin của hãng vào chất lượng sản phẩm đạt chuẩn toàn cầu.

Mẫu xe Lynk & Co 01.

Đại diện của Lynk & Co Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ bán một chiếc xe, chúng tôi mang đến một trải nghiệm sở hữu trọn vẹn. Chính sách ưu đãi lần này là lời tri ân, đồng thời là cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành dài lâu cùng khách hàng trên mọi hành trình, đặc biệt là trong dịp Tết sum vầy".

Với triết lý "kết nối và cởi mở", Lynk & Co đang dần tạo ra dấu ấn khác biệt trên thị trường. Những chiếc xe của hãng không chỉ đảm bảo nhu cầu trải nghiệm về mặt lý tính bởi sự chỉn chu từ những chi tiết nhỏ trong khoang lái đến khả năng vận hành, công nghệ, mà còn đảm bảo giá trị an tâm, cảm xúc cho khách hàng nhờ tính kết nối của cộng đồng và hệ sinh thái giải pháp di chuyển toàn diện từ Tasco Auto.

Độc giả quan tâm có thể gọi tới hotline 19003030 hoặc đến hệ thống showroom Lynk & Co trên toàn quốc để trải nghiệm trực tiếp sản phẩm và nhận tư vấn chi tiết.