Xe Honda ở Việt Nam sẽ có logo mới?

Khác với logo hiện hành của Honda, chữ "H" nay được loại bỏ viền, cách điệu theo hướng điện hóa.

Hãng xe Nhật Bản, Honda, vừa xác nhận sẽ triển khai một biểu tượng mới tối giản và hiện đại hơn, dự kiến bắt đầu xuất hiện trên các mẫu xe sản xuất thực tế từ năm 2027.

Logo chữ "H" kinh điển đã được tái thiết kế theo phong cách không viền (borderless), loại bỏ khung bao quanh để tạo cảm giác thanh thoát và mở rộng. Theo đại diện của Honda tại Mỹ, logo mới này lấy cảm hứng từ hình ảnh 2 bàn tay đang vươn ra, tượng trưng cho cam kết không ngừng đổi mới và được coi là "lần thành lập thứ 2" của thương hiệu trong giai đoạn chuyển giao công nghệ.

Sự thay đổi này sẽ không diễn ra đồng loạt trên tất cả danh mục sản phẩm. Honda xác nhận logo mới sẽ được áp dụng trước tiên cho các dòng xe thuần điện (EV) và xe hybrid (HEV) ra mắt sau năm 2027.

Cụ thể, dòng xe điện chiến lược của hãng là 0 Series với 0 SUV và 0 Saloon sẽ là những cái tên đầu tiên khoác lên mình bộ nhận diện mới. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ nhỏ 0 Alpha hướng tới thị trường Nhật Bản và Ấn Độ cũng nằm trong danh sách này.

Logo mới được gắn trên các mẫu prototype thuộc dòng 0 Series tại triển lãm ôtô Nhật Bản vào năm 2025. Ảnh: Phong Vân.

Hãng cũng thông báo kế hoạch tung ra 13 mẫu xe hybrid mới, nâng cấp trong giai đoạn 2027-2031, tất cả đều mang logo không viền này.

Như vậy nhiều khả năng, những mẫu SUV hybrid tại Việt Nam như HR-V e:HEV RS, Civic e:HEV RS hay CR-V e:HEV RS ở bản thế hệ mới cũng sẽ được gắn logo này. Tuy nhiên, hãng vẫn chưa xác nhận liệu có thay đổi nào về mặt nhận diện cho các sản phẩm hybrid hiện hành hay không.

Một chi tiết gây tò mò là Honda vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho việc áp dụng logo mới lên các dòng xe chạy xăng (ICE). Điều này đồng nghĩa với việc các mẫu xe biểu tượng như Prelude coupe hay mẫu hatchback Super-One sắp tới có thể là những đại diện cuối cùng mang logo chữ "H" có viền quen thuộc.

Tuy nhiên, hãng khẳng định bộ nhận diện mới sẽ được triển khai dần dần ở các mảng kinh doanh khác như hệ thống đại lý, các hoạt động truyền thông và đặc biệt là bộ phận đua xe thể thao (motorsport).

Kể từ khi ra đời vào năm 1963, logo của Honda đã trải qua các đợt làm mới vào các năm 1969, 1981, 1991 và gần nhất là 2001.

Việc ra mắt thiết kế thứ 6 này sau 26 năm cho thấy quyết tâm của Honda trong việc rũ bỏ hình ảnh cũ để định vị mình như một hãng xe công nghệ xanh. Logo mới không chỉ là một thay đổi về thẩm mỹ, mà còn là thông điệp về một "Honda 2.0" sẵn sàng cho cuộc đua xe điện toàn cầu.