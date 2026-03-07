Honda Prelude có thực sự là nỗi thất vọng?

Qua những đánh giá trên Internet, Honda Prelude mới dường như là một mẫu xe gây thất vọng của thương hiệu Nhật Bản.

Theo Motor1, diện mạo Honda Prelude nếu hình dung qua những đánh giá trên Internet dường như là một nỗi thất vọng của thương hiệu Nhật Bản. Ở thế hệ mới, Honda Prelude được cộng đồng mạng đánh giá là quá đắt và quá yếu, không xứng đáng với giá trị mà Honda từng xây dựng.

Dù vậy, doanh số thực tế lại kể một câu chuyện khác hẳn. Tính đến thời điểm này của năm 2026, Honda đã bán được 515 xe Prelude cho khách hàng. Khi mà 2 tháng đầu năm thường được xem là thấp điểm của thị trường, thành tích này của Honda Prelude nhìn chung khá ổn.

Honda Prelude thậm chí còn vừa vượt qua một trong những “đối thủ” chính - Subaru BRZ. Trong tháng 2, Honda bán được 299 xe Prelude, nhiều hơn doanh số 277 xe mà Subaru BRZ sở hữu cùng kỳ.

Khi xét đến lũy kế sau 2 tháng, Honda Prelude và Subaru BRZ chia sẻ doanh số ngang nhau, cùng đạt 515 xe.

Cũng trong tháng 2, Mazda bán được 330 xe Miata cho khách hàng, nâng doanh số lũy kế năm 2026 lên thành 725 xe.

Toyota GR86 chưa được chia sẻ số liệu kinh doanh tháng 2, tuy nhiên doanh số 711 xe riêng trong tháng đầu năm nhiều khả năng giúp mẫu xe “chị em” với Subaru BRZ trở thành cái tên dẫn đầu phân khúc.

Honda Prelude không được lòng cộng đồng mạng. Ảnh: Motor1.

Trước đó, Honda từng kỳ vọng doanh số Prelude tại Mỹ sẽ đạt 300-400 xe/tháng. Vì vậy dù lượng tiêu thụ không cao đến mức ấn tượng, Honda nhìn chung đang khá hài lòng với màn thể hiện của Prelude thế hệ mới.

Khi thị trường dần chuyển mình sang giai đoạn giữa năm đầy sôi động, doanh số Prelude dự kiến tiếp tục tăng và Honda được cho là sẽ không gặp khó khăn hoàn thành mục tiêu doanh số 4.000 xe trong năm nay.

Chuyên trang Motor1 cho rằng giá bán Honda Prelude thật sự đang ở mức khá cao, dù đây vẫn là một mẫu xe có cảm giác lái tốt của Honda. Một phiên bản Si được cho sẽ là sự bổ sung đáng cân nhắc.