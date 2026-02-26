Xe hybrid của Honda giảm giá bán hàng chục triệu đồng

Giai đoạn đầu năm mới, nhiều mẫu xe hybrid của Honda được điều chỉnh giá bán hoặc nhận chương trình ưu đãi lớn.

Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo áp dụng giá bán mới dành cho phiên bản hybrid của mẫu SUV cỡ B Honda HR-V.

Từ ngày 26/2, giá bán mẫu xe hybrid Honda HR-V e:HEV RS được điều chỉnh giảm 34 triệu đồng, hiện khởi điểm 835 triệu đồng. Nếu khách hàng chọn mua xe với các màu ngoại thất Vàng cát, Đỏ hay Trắng ngọc, giá Honda HR-V e:HEV RS tăng lên thành 843 triệu đồng.

Honda HR-V e:HEV RS được giới thiệu lần đầu tại Việt Nam trong đợt nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV cỡ B, giá bán tại thời điểm ra mắt ở mức 869 triệu đồng. Xe sử dụng hệ truyền động hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng 105 mã lực với 2 motor điện.

Trong thiết lập này, một motor hoạt động như máy phát điện để cung cấp năng lượng cho pin khi cần thiết. Motor điện còn lại mạnh 129 mã lực, có thể sản sinh sức kéo 253 Nm sẽ hoạt động độc lập hoặc đồng thời với động cơ xăng, tùy điều kiện vận hành.

Mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện hỗn hợp của Honda HR-V e:HEV RS được công bố ở mức 4,44 lít/100 km.

Honda HR-V e:HEV RS giảm giá 34 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Năm ngoái, Honda HR-V e:HEV RS bán được 889 xe, còn doanh số 2 phiên bản thuần xăng đạt tổng cộng 5.776 xe. Ở tháng đầu năm 2026, khách Việt đã mua 180 xe HR-V bản hybrid và 590 xe thuộc các phiên bản còn lại.

Trước đó, Honda CR-V e:HEV cũng có những điều chỉnh về phiên bản và giá bán. Sau đợt nâng cấp, dòng CR-V hybrid hiện có 2 phiên bản lắp ráp, giá khởi điểm 1,17 tỷ đồng .

Phiên bản CR-V e:HEV RS trước đây nhập khẩu Thái Lan và có giá khởi điểm 1,259 tỷ đồng . Sau khi chuyển về lắp ráp, giá bán của xe giảm 9 triệu đồng, hiện khởi điểm 1,25 tỷ đồng .

Với Honda Civic e:HEV RS, giá bán vẫn giữ nguyên ở mức 999 triệu đồng. Tuy nhiên trong tháng 2, khách hàng chọn mua phiên bản hybrid của mẫu sedan cỡ C này đang được hãng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương xấp xỉ 50 triệu đồng.