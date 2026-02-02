Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xem trước Honda CR-V hybrid bản 'giá rẻ' lắp ráp tại Việt Nam

  • Thứ hai, 2/2/2026 13:24 (GMT+7)
Honda CR-V e:HEV có thêm bản L, lược bỏ một số tính năng và trang bị. Cả 2 phiên bản Honda CR-V e:HEV chuyển sang lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu Thái Lan.

Honda CR-V e:HEV anh 1

Honda Việt Nam vừa chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của Honda CR-V e:HEV, chuyển sang lắp ráp trong nước tại nhà máy Phú Thọ. Bên cạnh phiên bản e:HEV RS quen thuộc, Honda CR-V hybrid ở lần ra mắt này có thêm bản L, lược bỏ một số trang bị và được dự báo có giá bán rẻ hơn.
Honda CR-V e:HEV anh 2

Về tổng thể, ngoại hình Honda CR-V e:HEV bản L không có sự thay đổi so với phiên bản e:HEV RS nhập Thái đang có mặt trên thị trường. Các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.691 x 1.866 x 1.681 mm, khoảng sáng gầm 198 mm còn bán kính quay đầu tối thiểu ở mức 5,5 m.
Honda CR-V e:HEV anh 3

Phiên bản e:HEV L của Honda CR-V vẫn sở hữu phần lưới tản nhiệt sơn đen, tuy nhiên không có sự xuất hiện của logo RS. Cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED, có chức năng thích ứng tự động (AHB).
Honda CR-V e:HEV anh 4

Đuôi xe không có nhiều thay đổi. Nắp cửa hậu có logo e:HEV - chỉ dấu cho thấy phiên bản này được trang bị hệ truyền động hybrid của Honda. Khu vực này cũng không còn logo RS màu đỏ. Logo thương hiệu Honda ở đầu và đuôi xe vẫn giữ thiết kế cũ, tuy nhiên không còn đường viền màu xanh lam.
Honda CR-V e:HEV anh 5

Cụm đèn hậu với thiết kế đặc trưng của Honda CR-V thế hệ thứ 6.
Honda CR-V e:HEV anh 6

Mâm xe đa chấu đường kính 18 inch, đi cùng bộ lốp thông số 235/60.
Honda CR-V e:HEV anh 7

Tương tự phiên bản e:HEV RS, Honda CR-V e:HEV L cũng có cấu hình 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi, cung cấp không gian chở hành lý phía sau khá rộng rãi. Cách làm này cũng giúp khối lượng bản thân xe không tăng quá nhiều dù phải "gánh" thêm pin và motor điện của hệ truyền động e:HEV.

Honda CR-V e:HEV anh 8

Honda CR-V e:HEV L trang bị vô lăng tròn 3 chấu bọc da. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 10,2 inch.
Honda CR-V e:HEV anh 9

Thay đổi đáng chú ý nhất của Honda CR-V e:HEV ở lần nâng cấp này là cụm phím chọn số bố trí tại khu vực yên ngựa, cùng với phanh tay điện tử, lẫy chọn chế độ lái.
Honda CR-V e:HEV anh 10Honda CR-V e:HEV anh 11

Trung tâm táp-lô là màn hình thông tin giải trí kích thước 9 inch. Hệ thống kết nối Honda Connect là tiêu chuẩn trên dòng CR-V e:HEV bản mới. Xe trang bị hệ thống âm thanh 12 loa Bose, điều hòa tự động 2 vùng, đế sạc không dây...

Honda CR-V e:HEV anh 12Honda CR-V e:HEV anh 13

Bộ ghế ngồi bọc da, riêng ghế lái chỉnh điện 8 hướng có nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Phiên bản e:HEV L của Honda CR-V không có cửa sổ trời toàn cảnh như bản RS.

Honda CR-V e:HEV anh 14

Tất cả phiên bản Honda CR-V e:HEV được trang bị 8 túi khí, cùng với gói công nghệ trợ lái nâng cao Honda Sensing, camera 360 độ, hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch, cảnh báo chống buồn ngủ...
Honda CR-V e:HEV anh 15

Hệ thống hybrid của Honda CR-V e:HEV là sự kết hợp giữa động cơ đốt trong 2.0L với 2 motor điện, khi vận hành cùng nhau sẽ sản sinh công suất đầu ra tối đa 204 mã lực. Trong số này, motor kéo có vòng quay cực đại 14.500 vòng/phút, sản sinh lực kéo đến 335 Nm.
Honda CR-V e:HEV anh 16

Honda CR-V e:HEV các phiên bản L và RS sẽ trở thành xe lắp ráp, chính thức bán ra tại Việt Nam từ ngày 11/2 tới đây. Mức giá chi tiết sẽ được Honda Việt Nam thông báo tại thời điểm mở bán. Lúc này, Honda CR-V e:HEV RS nhập khẩu Thái Lan đang có giá 1,259 tỷ đồng. Kết thúc năm 2025, phiên bản hybrid của mẫu SUV cỡ C thương hiệu Honda ghi nhận doanh số 1.888 xe.

Phúc Hậu

Ảnh: Phong Vân

Honda CR-V e:HEV Honda CR-V hybrid lắp ráp Honda nhà máy Phú Thọ nhập khẩu Thái Lan

