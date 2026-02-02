Xem trước Honda CR-V hybrid bản 'giá rẻ' lắp ráp tại Việt Nam

Honda CR-V e:HEV các phiên bản L và RS sẽ trở thành xe lắp ráp, chính thức bán ra tại Việt Nam từ ngày 11/2 tới đây. Mức giá chi tiết sẽ được Honda Việt Nam thông báo tại thời điểm mở bán. Lúc này, Honda CR-V e:HEV RS nhập khẩu Thái Lan đang có giá 1,259 tỷ đồng . Kết thúc năm 2025, phiên bản hybrid của mẫu SUV cỡ C thương hiệu Honda ghi nhận doanh số 1.888 xe.