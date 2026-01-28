Jaguar khẳng định vẫn kiên định với chiến lược điện hóa hoàn toàn, bác bỏ thông tin cho rằng hãng đang cân nhắc quay lại với động cơ đốt trong dưới dạng xe hybrid.

Tuyên bố này được Jaguar đưa ra sau khi tờ Times of London dẫn các nguồn tin thân cận cho biết thương hiệu này đang nghiên cứu khả năng bổ sung động cơ đốt trong lên nền tảng mới nhằm phát triển xe điện mở rộng tầm hoạt động (EREV). Dòng xe này sử dụng động cơ điện và pin dung lượng lớn để vận hành, trong khi một động cơ xăng nhỏ chỉ đóng vai trò máy phát điện sạc pin.

Lộ trình xe điện của Jaguar vẫn đi đúng hướng

Phản hồi trước thông tin trên, đại diện của hãng nhấn mạnh chiến lược không thay đổi. Người phát ngôn của hãng nói với Automotive News Europe: "Kế hoạch tái định vị Jaguar thành một thương hiệu xe sang chạy điện thuần túy vẫn được giữ nguyên".

Jaguar tái khẳng định sự cam kết với quá trình chuyển đổi thành một thương hiệu xe điện 100% với chiếc GT 4 cửa, vốn được dựa trên concept Type 00 ra mắt vào năm 2024.

Theo các đại lý, Jaguar sẽ mở đơn đặt hàng cho mẫu xe điện hiệu suất cao đầu tiên của kỷ nguyên mới, một chiếc GT 4 cửa, vào tháng 3 hoặc tháng 4/2026. Mẫu xe này có giá khởi điểm khoảng 130.000 USD và được xem là bản thương mại hóa của concept Type 00 đầy tranh cãi từng ra mắt vào năm 2024.

Sau mẫu GT trên, Jaguar dự kiến tung ra 2 mẫu xe điện khác, có thể gồm một chiếc SUV cỡ lớn và hoặc một mẫu xe thể thao hoặc sedan hạng sang cỡ lớn. Các mẫu xe này được lên lịch ra mắt trong giai đoạn 2027 đến 2030.

Xe dự kiến có giá khởi điểm khoảng 130.000 USD tại Mỹ, cao hơn cả Mercedes-Benz EQS phiên bản sedan. Nếu doanh số không đạt kỳ vọng, việc chuyển đổi nền tảng sang hybrid hoặc động cơ đốt trong gần như là bất khả thi.

Jaguar cũng đã chấm dứt hoàn toàn việc sản xuất xe dùng động cơ đốt trong, phù hợp với cam kết rời bỏ phân khúc "cao cấp phổ thông" để tái định vị thành đối thủ của Bentley. Mục tiêu doanh số được cho là khoảng 10.000 xe/năm.

Rào cản kỹ thuật và những nghi ngờ từ thị trường

Trước đó, Jaguar từng cho biết nền tảng Jaguar Electric Architecture (JEA), khung gầm dành cho các mẫu BEV tương lai, khó có thể tích hợp động cơ đốt trong làm bộ mở rộng tầm hoạt động, do cách bố trí pin không cho phép.

Một đại lý Jaguar chia sẻ rằng hãng vẫn chưa đưa ra được một bài toán kinh doanh đủ thuyết phục. Trên thực tế, các thương hiệu hạng sang như Mercedes-Benz, BMW hay thậm chí là Rolls-Royce cũng không quá thành công với phân khúc EV.

Trong khi đó, Horse Powertrain, liên doanh động cơ đặt trụ sở tại London do Renault và Geely hậu thuẫn, đã phát triển một động cơ nhỏ gọn chuyên làm máy phát điện cho xe điện mở rộng tầm hoạt động. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn đặt câu hỏi liệu các động cơ dung tích nhỏ này có đủ công suất để đáp ứng nhu cầu của những mẫu EV hạng sang cỡ lớn như Jaguar hay không.

Chiến lược tái định vị mạnh mẽ của Jaguar cũng vấp phải hoài nghi từ đại lý và giới phân tích. Ông Martin Benecke, chuyên gia phân tích tại S&P Global, nhận định: "Tôi chưa thấy một nhà sản xuất hạng sang nào thực sự thành công với xe điện".

Bối cảnh thị trường không thuận lợi cho xe điện

Sự thận trọng này diễn ra trong bối cảnh nhiều hãng xe đang điều chỉnh lại kế hoạch điện hóa do doanh số EV tăng trưởng chậm, cùng với việc nới lỏng các lộ trình loại bỏ động cơ đốt trong dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump và những điều chỉnh chính sách từ Liên minh châu Âu.

Với việc "vươn mình" thành một hãng xe điện hạng sang, Jaguar tự đặt mình vào phân khúc chung với Bentley hay Mercedes-Maybach. Tuy nhiên, thị trường và nhu cầu khách hàng cho thấy đây không phải là một bức tranh màu hồng.

Vào tháng 9/2025, Porsche cho biết sẽ hoãn ra mắt kiến trúc xe điện mới và một mẫu SUV điện cỡ lớn, đồng thời ghi nhận khoản khấu hao 1,8 tỷ Euro. Quyết định này cũng ảnh hưởng đến các mẫu EV tương lai của những thương hiệu khác trong tập đoàn Volkswagen như Audi, Bentley và Lamborghini, dù mẫu xe thuần điện đầu tiên của Bentley dự kiến trình làng trong năm nay vẫn không bị tác động.

Việc Jaguar tiếp tục theo đuổi chiến lược điện hóa hoàn toàn được xem là một canh bạc lớn, đặt cược vào phân khúc xe sang hiệu suất cao thuần điện giữa lúc thị trường toàn cầu còn nhiều biến động.