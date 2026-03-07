Xiaomi SU7 thế hệ mới sắp xuất hiện, đổi màu nội thất, tăng giá bán

Xiaomi SU7 thế hệ mới sắp xuất hiện với nhiều nâng cấp về trang bị nội thất và công nghệ.

Xiaomi Auto vừa chính thức công bố màu nội thất mới mang tên "Cream Beige" cho dòng sedan SU7 thế hệ mới. Với mức giá khởi điểm từ 229.900 NDT, tương đương khoảng 32.800 USD , mẫu ôtô mang đến hàng loạt cải tiến về thiết kế khoang lái cùng khung gầm và hệ truyền động để củng cố vị thế trong phân khúc xe điện hạng C.

Tông màu nội thất "Cream Beige" mới được lấy cảm hứng từ nghệ thuật gốm cát nung mang lại cảm giác sang trọng tối giản với gam màu ấm.

Ngoài màu mới, Xiaomi cũng đã thiết kế lại hoàn toàn vô lăng và bảng điều khiển phụ cùng các chi tiết đường chỉ khâu trên ghế và bảng cửa.

Dù giữ nguyên kiểu dáng tổng thể nhưng ngoại thất của SU7 mới tích hợp thêm radar sóng milimet vào lưới tản nhiệt phía trước.

Cụm đèn pha "giọt nước" có khả năng chiếu xa lên tới 400 m giúp tăng cường an toàn khi di chuyển ban đêm. Xiaomi SU7 duy trì kích thước dài 4.997 mm cùng chiều rộng 1.963 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm mang lại không gian rộng rãi.

Màu nội thất Cream Beige mới trên Xiaomi SU7 2026. Ảnh: Xiaomi.

Những nâng cấp đáng giá nhất nằm ở hệ thống vận hành và công nghệ hỗ trợ lái. Các phiên bản Pro và Max được trang bị hệ thống treo khí nén buồng kép kín cùng giảm chấn thích ứng CDC. Hệ thống phanh cũng được nâng cấp với kẹp phanh 4 piston cố định ở phía trước và lốp sau bản rộng 265 mm.

Tất cả các biến thể đều tích hợp LiDAR và radar sóng milimet 4D vận hành bởi chip xử lý có hiệu năng 700 TOPS sử dụng công nghệ lái trợ giúp HAD của Xiaomi.

Xe sử dụng động cơ V6s Plus Super Motor cho công suất 319 mã lực trên bản mô-tơ đơn. Toàn bộ dòng sản phẩm hiện đã chuyển sang kiến trúc điện áp cao 800 V cho phép sạc 15 phút để đi thêm 670 km.

Thế hệ mới này bao gồm ba phiên bản với giá dao động từ 229.900 đến 309.900 NDT, tăng nhẹ khoảng 10.000 NDT so với thế hệ tiền nhiệm.