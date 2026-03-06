Người dùng Nghệ An gọi VinFast VF 3 là xe giúp chủ nhân 'nhàn đầu'

Sau một năm đồng hành, anh Hoàng Minh (Nghệ An) cho biết VinFast VF 3 là chiếc xe “nhàn đầu” khi đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đi lại trong đô thị.

VinFast VF 3 trở thành bạn đồng hành lý tưởng của anh Hoàng Minh nhờ sạc pin tiện, chi phí thấp, dễ đỗ xe và đủ khỏe để thực hiện cả những chuyến đi dài.

- Một số gia đình vẫn khá đắn đo khi chọn xe điện, đặc biệt là dòng cỡ nhỏ như VF 3. Với anh, việc lựa chọn VF 3 có khó khăn không?

- Thực ra, quyết định mua VF 3 đến khá tự nhiên. Nhu cầu lúc đó của vợ chồng tôi là một phương tiện đi lại hàng ngày trong đô thị. Nhà tôi ở khu dân cư khá đông, chật chội, đường nhỏ, chỗ đỗ xe không dư dả. VF 3 nhỏ gọn, đúng là xe “sinh ra để chạy phố”. Vợ tôi cũng “chấm” VF 3 bởi thiết kế gọn gàng, xinh xắn và khác biệt. Cũng vì thiết kế nguyên bản đã đẹp rồi nên tôi không “độ” thêm gì cả.

Chủ xe Hoàng Minh cho rằng VinFast VF 3 đáp ứng tốt nhu cầu của người sinh sống ở đô thị.

- Sau khi chuyển sang VF 3, thói quen đi lại của anh đã thay đổi ra sao so với trước đây?

- Thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ. Quan trọng nhất là cảm giác “nhàn đầu”, không cần lo gửi xe, cũng chẳng phải tìm chỗ đỗ quá lâu. Có những lúc chỉ ghé ăn bát phở hay mua đồ nhanh, nếu đi xe lớn là đã thấy ngại, còn VF 3 đỗ đâu cũng được, có thể để vào những chỗ mà xe to “chịu thua”.

- Nhiều người vẫn cho rằng xe nhỏ thì đi phố ổn nhưng ra đường dài sẽ đuối, trải nghiệm thực tế của anh thì sao?

- Ban đầu, quả thực tôi cũng có chút băn khoăn xe nhỏ thì động cơ sẽ yếu. Song, dùng một thời gian, tôi thấy xe khỏe hơn mình tưởng, nhất là trong môi trường đô thị. Tăng tốc đủ nhanh, đi đều, không có cảm giác ì. Tôi từng chạy xe về quê một chuyến, chở đồ khá nhiều, xe vẫn đi ổn.

- Cảm nhận của những người xung quanh anh với VF 3 ra sao?

- Bố mẹ tôi trước giờ quen đi xe xăng nên lúc đầu hơi lạ với xe điện, nhất là cảm giác tăng tốc êm và không có tiếng máy. Sau một thời gian, ông bà lại thấy thích vì xe nhẹ nhàng, không rung, không ồn. Thực ra, khi đã quen rồi, xe điện lại dễ dùng hơn xe xăng rất nhiều, đặc biệt là trong thành phố.

- Việc sạc pin trong thực tế sử dụng hàng ngày có gây bất tiện cho anh không?

- Không hề. Mỗi ngày tôi đi khoảng 20 km, cả tuần di chuyển tầm 100 km, trung bình một tuần tôi chỉ đi sạc một lần là quá đủ. Khu tôi ở có khá nhiều trạm sạc, nên việc sạc xe khá chủ động. Cuối tuần, hai vợ chồng thường kết hợp sạc xe rồi đi uống cà phê. Hiện tại tôi chủ yếu sạc ngoài, thấy rất tiện.

Anh Minh đánh giá việc sạc pin VF 3 hoàn toàn tiện lợi, phù hợp với nhu cầu.

- Nếu đặt VF 3 cạnh một chiếc xe xăng truyền thống, anh thấy sự khác biệt lớn nhất nằm ở đâu?

- Khác biệt lớn nhất là về chi phí. Nếu đi xe xăng, tiền nhiên liệu mỗi tháng của gia đình tôi rơi vào khoảng 2 triệu đồng. Với VF 3, chi phí thấp hơn đáng kể vì đang không tốn tiền sạc pin. Ngoài ra, xe điện ít phải bảo dưỡng hơn, không có nhiều hạng mục phát sinh. Với người đi lại nhiều trong thành phố như tôi, khoản tiết kiệm này có thể thấy rất rõ.

- Nhìn lại sau một năm sử dụng, anh nghĩ VF 3 phù hợp nhất với kiểu người dùng nào?

- Tôi nghĩ VF 3 rất hợp với người sống ở đô thị, thường xuyên đi lại quãng ngắn, hoặc những gia đình đã có xe lớn và muốn thay xe máy bằng ôtô. Với tôi, VF 3 là chiếc xe khiến việc đi lại trong thành phố trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất nhiều.