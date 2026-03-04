Chủ nhân 11 chiếc VinFast: 'Càng hiểu xe điện, càng thấy đáng giá'

Sở hữu 11 xe điện VinFast từ VF 3 đến VF 9, anh Lê Văn Quyền chia sẻ góc nhìn thực tế về hiệu quả vận hành, chi phí, công nghệ và tiềm năng kinh doanh xe điện tại Việt Nam.

Anh Lê Văn Quyền (sinh năm 1987, sống tại Hà Nội) có nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực máy tính và homestay. Ý tưởng cho thuê xe bắt đầu hình thành khi VinFast ra mắt các dòng ôtô điện, đặc biệt là mẫu VF 9.

Xe điện mở ra hướng đầu tư mới

Anh Quyền nhận thấy tiềm năng của xe điện ngay khi VF 9 được giới thiệu đến khách hàng Việt. “Khi xe điện ra đời, tôi nhận ra đây là mô hình có thể kiểm soát tốt rủi ro và chi phí”, anh chia sẻ.

Theo anh Quyền, khác với xe xăng, xe điện VinFast được tích hợp phần mềm quản lý thông minh, cho phép chủ xe theo dõi vị trí, hành trình, điểm sạc và thời gian dừng xe theo thời gian thực. Trong khi đó, xe xăng muốn quản lý phải lắp thêm thiết bị định vị bên ngoài, tiềm ẩn rủi ro bị tháo gỡ hoặc thất lạc.

Anh Lê Văn Quyền nhận thấy tiềm năng của xe điện khi VF 9 được giới thiệu tới người dùng Việt.

Chi phí vận hành thấp cũng là yếu tố quan trọng khiến anh quyết định đầu tư. Theo anh, trung bình xe xăng đi 5.000 km phải bảo dưỡng một lần với chi phí khoảng 1-2 triệu đồng, trong khi xe điện chỉ tốn vài trăm nghìn đồng cho mỗi kỳ bảo dưỡng (hiện khoảng 15.000 km hoặc 1 năm). Với xe cho thuê vận hành liên tục, khoản tiết kiệm này tạo ra khác biệt đáng kể.

Từ chiếc VF 9 đầu tiên, anh Quyền dần mở rộng quy mô. Đến nay, anh sở hữu tổng cộng 11 xe VinFast, gồm các dòng VF 3, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9. Trong đó, VF 9 chiếm số lượng nhiều nhất với 4 chiếc, VF 8 có 3 chiếc, các mẫu còn lại được phân bổ linh hoạt để phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Trong đội xe cho thuê, VF 9 hướng đến nhóm khách hàng cao cấp, với doanh thu mỗi xe khoảng 30-40 triệu đồng/tháng. VF 8 phù hợp gia đình, khách đi công tác hoặc các chuyến đi ngắn. VF 6 và VF 7 phục vụ nhóm khách hàng trẻ, nhu cầu di chuyển linh hoạt. VF 3 là mẫu xe nhỏ nhất nhưng có tỷ suất lợi nhuận cao bậc nhất, giá thuê khoảng 450.000-500.000 đồng/ngày, vốn đầu tư khoảng 300 triệu đồng, giúp rút ngắn thời gian hoàn vốn.

Sau hơn hai năm đầu tư, anh Quyền cho biết đã thu hồi được hơn một nửa vốn ban đầu. “Riêng VF 9, tôi đã thu hồi khoảng 550-600 triệu đồng. Nếu kinh doanh không hiệu quả, tôi không thể mở rộng từ 1-2 xe lên 11 xe như hiện nay”, anh nói.

Nếu tiếp tục đầu tư, vẫn chọn xe điện

Chia sẻ về kinh nghiệm lựa chọn xe, anh Quyền cho rằng người mua hoặc thuê xe điện hiện nay cần cân nhắc kỹ mục đích sử dụng, tần suất di chuyển và điều kiện vận hành thực tế để chọn mẫu xe phù hợp.

Theo anh, mỗi dòng xe VinFast phù hợp với một bối cảnh sử dụng khác nhau. Với người thường xuyên di chuyển đường cao tốc, liên tỉnh, nên ưu tiên các mẫu có thân xe dài, độ ổn định cao và nhiều tính năng hỗ trợ lái như VF 7, VF 8, VF 9. Xe càng ổn định ở tốc độ cao thì người lái càng ít mệt mỏi, đặc biệt khi di chuyển đường dài vào ban đêm.

Ngược lại, nếu chủ yếu di chuyển trong đô thị, ngõ phố, các mẫu xe nhỏ gọn như VF 3, VF 5, VF 6 sẽ là lựa chọn hợp lý. Xe dễ xoay trở, thuận tiện đỗ đậu, chi phí đầu tư thấp nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu an toàn hàng ngày.

Anh Quyền cho rằng các dòng xe VinFast có ưu thế về tính năng an toàn chủ động.

Anh Quyền đánh giá cao ưu thế của xe điện ở các tính năng an toàn chủ động như phanh tự động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm… “Khi chưa quen, nhiều khách nghĩ xe bị lỗi, nhưng thực chất đó là các tính năng bảo vệ người lái. Khi hiểu rõ, sẽ thấy những công nghệ này rất đáng giá”, anh chia sẻ.

Theo anh, trong điều kiện tắc đường, xe điện thể hiện rõ lợi thế tiết kiệm năng lượng, điều hòa hoạt động hiệu quả, vận hành êm ái, không tiếng ồn và không mùi xăng dầu. “Tắc đường vài tiếng với xe điện không phải vấn đề, không hao nhiên liệu như xe xăng. Khi đã quen sử dụng, đa số khách đều đánh giá cao và quay lại thuê”, anh nhận định.

Từ kinh nghiệm vận hành đội xe lớn, anh cũng lưu ý nên sạc pin ở mức 80-90% cho nhu cầu hàng ngày, chỉ sạc đầy khi di chuyển xa, đồng thời tránh để pin cạn kiệt trong thời gian dài.

Khẳng định về định hướng sắp tới, anh Quyền cho biết nếu tiếp tục đầu tư, anh vẫn ưu tiên xe điện: “Xe điện giúp tôi kiểm soát tốt hoạt động vận hành, chi phí thấp và rủi ro ít hơn xe xăng. Đó là lý do tôi tiếp tục gắn bó và mở rộng quy mô đến hôm nay”.