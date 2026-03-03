Người dùng săn VinFast Feliz II trong đợt mở cọc sớm

Thừa hưởng thiết kế cá tính đã trở thành thương hiệu của dòng Feliz, mẫu xe đổi pin Feliz II được nhiều người chờ đợi khi có thêm giải pháp đổi pin.

Đợt mở cọc từ 1/3 tới 15/3 với ưu đãi 1 triệu đồng đang khiến nhiều người dùng Việt chờ mong chốt cọc sớm xe VinFast Feliz II.

Ngoại hình đẹp, chi phí tối ưu

VinFast Feliz II sở hữu ngoại hình bắt mắt. Theo chị Thanh Hương, nhân viên thiết kế thời trang, Feliz là dòng xe tôn dáng người lái - một trong những điểm mấu chốt khiến chị thích thú với dòng xe này.

“Thiết kế không phô trương, nhưng đủ tinh tế để chinh phục nhóm khách hàng trẻ. Tôi rất thích vẻ ngoài của chiếc Feliz II, đặc biệt xe có tùy chọn màu đỏ đun rất ấn tượng. Tôi đang cân nhắc nghiêm túc để đặt cọc sớm”, chị Thanh Hương chia sẻ.

Ngoại hình bắt mắt của VinFast Feliz II.

Ẩn sau diện mạo thanh lịch là khối động cơ điện công suất 3.000 W đặt ở trục bánh sau. Anh Minh Thái, kinh doanh tự do tại khu vực Bình Dương trước đây, cho biết khi trải nghiệm các mẫu xe máy điện VinFast, anh cảm nhận độ bốc và phấn khích dù là người ngồi sau. Với Feliz II và thông số ấn tượng trên, anh đánh giá khả năng vận hành còn tốt hơn rất nhiều.

“Động cơ điện có ‘nội công’ đáng nể, hơn nữa Feliz II lại là mẫu xe đổi pin, cho quãng đường di chuyển có thể lên tới 156 km. Sản phẩm rất phù hợp để phục vụ công việc của tôi khi di chuyển quanh khu vực TP.HCM”, anh Minh Thái nhận định.

VinFast Feliz II có khối động cơ điện công suất 3.000 W đặt ở trục bánh sau.

Ở góc độ khác, một chuyên gia kỹ thuật xe điện cho biết người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm đến vận hành hay kiểu dáng mà muốn phương tiện có tổng chi phí sở hữu hợp lý trong 3-5 năm. Ở phương diện này, Feliz II thể hiện thế mạnh về chi phí.

“Xe máy xăng đi 100 km tốn tầm 40.000 đồng, trong khi đối với xe máy điện là hoàn toàn miễn phí”, vị chuyên gia này phân tích.

Cụ thể, xe Feliz II được hưởng combo miễn phí đổi pin tại điểm đổi VinFast và miễn phí sạc pin tại trụ của V-Green đến hết tháng 5/2027. Người dùng sẽ được đổi miễn phí 20 lần/tháng (tương ứng quãng đường đi tối thiểu 800 km/tháng) từ nay đến hết tháng 6/2028. Riêng các tài xế vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí đổi pin không giới hạn trong thời gian này.

Đặt cọc sớm, nhận ưu đãi lớn

Nhận xét về các mẫu xe sử dụng giải pháp đổi pin, kênh Autodaily Review cho rằng người mua sẽ tiếp cận hệ sinh thái 45.000 tủ pin tại 34 tỉnh, thành trên cả nước trong quý I. Con số ước tính nhiều gấp rưỡi số lượng trạm xăng hiện hành.

Khách mua xe Feliz II được hưởng combo miễn phí đổi pin tại điểm đổi VinFast và miễn phí sạc pin tại trụ của V-Green đến hết tháng 5/2027.

Cơ chế đổi pin giúp người dùng có thêm lựa chọn linh hoạt giữa sạc tại nhà khi có điều kiện hoặc đổi pin nhanh khi cần di chuyển liên tục. Đây là lợi thế then chốt đối với nhóm khách hàng chạy dịch vụ. Thời gian dừng xe rút ngắn, quãng đường khai thác kéo dài và hiệu suất công việc tăng lên rõ rệt.

Một chuyên viên tư vấn bán hàng tại đại lý VinFast ở khu vực phường Xóm Chiếu (TP.HCM) cho biết lượng khách quan tâm đến dòng xe cấu hình 2 pin như Feliz II đang tăng nhanh từ trước Tết Âm lịch.

Theo nhiều khách hàng, giá bán 24,9 triệu đồng (không kèm pin) và 30,5 triệu đồng (kèm pin) là cạnh tranh và hợp lý. Bên cạnh đó, chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” mang đến ưu đãi 6% cùng với khoản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 2% giá trị xe. Trong giai đoạn mở cọc từ nay đến hết ngày 15/3, người mua xe VinFast còn nhận ưu đãi với mức giảm giá 1 triệu đồng.

Cơ hội sở hữu Feliz II còn mở rộng với nhiều người, đặc biệt là bạn trẻ chưa có nhiều tích lũy hoặc tài xế công nghệ, nhờ chương trình “Mua xe 0 đồng” của VinFast qua các gói trả góp linh hoạt. Nếu may mắn, khách hàng có thể rinh thêm quà giá trị bởi VinFast đang triển khai chương trình quay số may mắn với giải thưởng trị giá hơn 30 tỷ đồng , gồm 26 ôtô điện VF 3 cùng 1.000 xe máy điện Evo Grand.

Chinh phục người dùng từ thiết kế và trang bị tới chi phí, Feliz II hứa hẹn tạo nhiều dấu ấn trên thị trường xe máy điện ngay trong đợt mở cọc sớm.