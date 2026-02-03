VinFast VF 8 - lựa chọn hợp lý trong phân khúc SUV giá từ 1 tỷ đồng

Sở hữu động cơ 402 mã lực, nhiều tiện nghi cao cấp cùng chính sách “mua xe 0 đồng”, VinFast VF 8 gia tăng sức hút dịp cận Tết với loạt ưu đãi và chương trình trúng thưởng hấp dẫn.

Trong video so sánh giữa mẫu xe Nhật Bản và VinFast VF 8, kênh Xe Hay nhận định xét trên bức tranh tổng thể, VF 8 mang lại cảm giác tận hưởng nhờ loạt trang bị như sưởi và thông gió cho cả 4 ghế, cùng khả năng cách âm tốt.

Vận hành mạnh mẽ, công năng nổi bật

Điểm thuyết phục khác của VF 8 là hiệu suất vận hành. Ở phiên bản Plus, mẫu SUV điện này sở hữu công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. PGS.TS Đàm Hoàng Phúc - chuyên gia ôtô, đồng thời là chủ xe VF 8 - cho rằng công suất lớn giúp việc vượt xe trên cao tốc hoặc đường đèo an toàn và chủ động hơn so với xe động cơ đốt trong. “Chỉ cần nhích nhẹ chân ga là xe vượt lên nhẹ nhàng. Khả năng tăng tốc cũng là dạng an toàn chủ động”, ông chia sẻ.

Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) trên VF 8 cũng được nhiều chủ xe đánh giá hoạt động mượt mà, phù hợp điều kiện giao thông Việt Nam, góp phần giảm mệt mỏi trên hành trình dài.

VF 8 gây chú ý trong phân khúc SUV 5 chỗ khoảng 1 tỷ đồng nhờ thiết kế hiện đại, vận hành mạnh mẽ và chi phí sử dụng thấp.

Anh Đức, khách hàng chuyển từ xe xăng sang VF 8, mô tả chiếc xe như “bầu trời công nghệ”, với trải nghiệm điều khiển tương tự iPad cỡ lớn. Theo anh, tầm nhìn thoáng đãng của xe gầm cao cùng không gian cốp rộng rãi đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển 4 người. Quãng đường di chuyển thực tế khoảng 400-500 km sau mỗi lần sạc giúp anh yên tâm thực hiện các chuyến đi xa như Hà Nội - Thanh Hóa.

Chi phí sở hữu và "nuôi xe" thấp

Theo đánh giá từ kênh Xe Hay, sức hút của VF 8 còn đến từ mức giá lăn bánh cạnh tranh trong phân khúc. Với giá từ 1,019 tỷ đồng , nhờ chính sách “Mãnh liệt vì tương lai xanh” được VinFast công bố đầu năm 2026, mẫu xe này hiện có chi phí lăn bánh khá tốt trong giai đoạn cao điểm mua sắm trước Tết.

Khách hàng mua VF 8 thời điểm này có thể lựa chọn chính sách “mua xe 0 đồng” (trả góp 100% giá trị xe), đồng thời hưởng ưu đãi hỗ trợ trực tiếp 10% giá xe hoặc lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm đầu.

Từ nay đến 10/2, khách hàng mua VF 8 Eco có thể nhận thêm ưu đãi đến 50 triệu đồng tùy phiên bản. Người đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM được tặng thêm 50 triệu đồng vào tài khoản VinClub để sử dụng tại các thương hiệu thuộc Vingroup và đối tác. Đặc biệt, trong tháng 2, khách hàng có cơ hội tham gia chương trình “Mua VF 8 - mang lộc về nhà” với giải thưởng như xe máy điện Evo Grand, xe đạp điện VF DrgnFly cùng nhiều phần quà giá trị khác.

VF 8 được đánh giá mang lại trải nghiệm vượt trội so với mặt bằng giá trong phân khúc.

Song song đó, VinFast áp dụng chính sách miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm V-Green đến hết ngày 30/6/2027, giúp chi phí năng lượng hàng tháng của chủ xe gần như bằng 0 trong hơn một năm tới.

“So với mẫu xe lai điện của Nhật tiêu thụ khoảng 5 lít xăng/100 km, việc sử dụng VF 8 giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành hàng tháng”, kênh Xe Hay nhận định.

Về bảo dưỡng, anh Đức cho biết chi phí rất tối ưu khi mỗi lần bảo dưỡng định kỳ chỉ khoảng 500.000-800.000 đồng, thấp hơn nhiều so với mức 3-4 triệu đồng của chiếc xe xăng trước đây. Ngoài ra, chu kỳ bảo dưỡng của xe điện VinFast là 15.000 km, dài gấp 3 lần so với xe xăng.

Lý giải điều này, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc cho biết xe điện không cần thay dầu hay lọc dầu định kỳ. Bên cạnh đó, hệ thống phanh tái sinh giúp kéo dài tuổi thọ má phanh hơn 30% so với xe động cơ đốt trong. Ông cũng dẫn chứng chiếc VF 8 sau hơn 4 năm vận hành và 40.000 km vẫn giữ được khoảng 99% dung lượng pin.

Với mức giá cạnh tranh trong phân khúc nhờ loạt ưu đãi lớn, chi phí vận hành thấp cùng chính sách hậu mãi linh hoạt, VinFast VF 8 được đánh giá là một trong những mẫu SUV 5 chỗ đáng tiền, đồng thời mang đến cơ hội “rước lộc” cho người mua dịp cận Tết.