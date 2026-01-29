Chủ chuỗi showroom tiết lộ lý do khách tin tưởng xe điện VinFast

Tập trung kinh doanh xe máy điện VinFast từ cuối năm 2024, doanh thu chuỗi showroom của anh Bùi Đức Phú đã lên 100 tỷ đồng/năm, gấp hơn 5 lần trước đó.

Theo vị chủ đại lý, sự bứt tốc này phản ánh niềm tin ngày càng rõ nét của người tiêu dùng Việt đối với xe điện VinFast.

Doanh thu tăng nhiều lần, khách hàng liên tục “chốt đơn” VinFast

- Là chủ của 3 showroom tại Hà Nội và Hưng Yên, điều gì đã khiến anh chọn kinh doanh sản phẩm xe điện?

- Tôi thấy xe điện là xu hướng dài hạn và bản thân có đam mê tìm hiểu, sửa chữa từ sớm. Tuy nhiên, giai đoạn đó, thị trường có nhiều sản phẩm với chất lượng không đồng đều. Vì vậy, khi quyết định làm phân phối, tôi đặt tiêu chí rõ ràng: Thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng, hậu mãi bài bản. Từ các tiêu chí này, tôi chọn VinFast. Showroom đầu tiên tôi mở là ở Hưng Yên, hoạt động từ tháng 10/2024. Sau một năm, vào tháng 10/2025, tôi tiếp tục mở showroom thứ hai ở Hà Nội.

Anh Bùi Đức Phú là chủ 3 showroom xe máy điện tại Hưng Yên và Hà Nội.

- Thời điểm quyết định trở thành đại lý VinFast, anh kỳ vọng điều gì. Hiện tại, hoạt động của hệ thống có đáp ứng được những kỳ vọng đó không?

- Thời điểm hợp tác, tôi đặt niềm tin vào VinFast khi thương hiệu đã có uy tín trên thị trường. Tôi cũng nhận thức được vai trò của các đại lý là phải làm tốt hậu mãi, cung cấp dịch vụ bán hàng chất lượng để tạo uy tín và giúp hệ thống phát triển. Ngoài ra, tôi đặt kỳ vọng vào tiềm năng tăng trưởng của thị trường xe máy điện, thực tế đến nay cho thấy kết quả tốt hơn mong đợi.

Trước khi làm xe máy điện VinFast, doanh thu của tôi khoảng 18 tỷ đồng /năm. Sau khi tập trung vào VinFast, doanh thu năm vừa rồi đã đạt khoảng 100 tỷ đồng . Đây là mức tăng trưởng rất lớn.

- Từ thực tế bán hàng, theo anh, đâu là những yếu tố quan trọng nhất giúp xe điện VinFast chinh phục người tiêu dùng Việt trong giai đoạn vừa qua?

- Phần lớn khách đến showroom đã có sẵn nhu cầu và niềm tin với thương hiệu. Vì vậy, tỷ lệ khách chỉ ghé xem thử không nhiều. Thông thường, khách đã tìm hiểu trước khi đến và tỷ lệ chốt đơn của chúng tôi khoảng 90%.

Những người còn băn khoăn chủ yếu do trải nghiệm trước đây với các dòng sản phẩm khác chưa tốt hoặc lo ngại về hậu mãi. Tuy nhiên, sau khi được tư vấn và cam kết rõ ràng, đa số họ đều sẵn sàng mua.

Anh Phú tận tình giới thiệu và hướng dẫn khách hàng sử dụng xe điện VinFast.

Thực tế cho thấy xe VinFast có nhiều điểm chinh phục được đa dạng đối tượng khách hàng. Chi phí vận hành cũng rất thấp, trung bình 100 km chỉ tốn khoảng 2-3 số điện, tương đương chưa đến 10.000 đồng. Pin của VinFast có chính sách bảo hành dài nên chi phí khấu hao cũng thấp, giúp người dùng yên tâm sử dụng lâu dài.

Tự tin mở rộng kinh doanh khi xe điện thành lựa chọn ưu tiên

- Dù đạt tốc độ tăng trưởng rất nhanh, nhưng anh có lo ngại xe điện chỉ là một xu hướng ngắn hạn, mang tính thời điểm?

- Tôi không nghĩ vậy. Thực tế cho thấy tâm lý của người tiêu dùng đối với xe điện hiện nay đã khác rất nhiều so với trước đây. Vào thời điểm tôi mới bắt đầu kinh doanh xe điện, đa số mọi người vẫn nghĩ sản phẩm này chỉ dành cho học sinh, nhanh hỏng, không đi được xa và dùng vài năm là phải bỏ. Nguyên nhân chủ yếu do trên thị trường khi đó có nhiều dòng xe chất lượng thấp, pin hay ắc-quy không rõ nguồn gốc, chỉ dùng hơn một năm là chai, đi rất khó chịu.

Đến thời điểm hiện tại, xe điện không còn bị nhìn nhận là phương tiện “tạm bợ” nữa, mà đã trở thành một lựa chọn nghiêm túc cho nhu cầu đi lại hàng ngày. Đây chính là thời điểm rất tốt để thị trường tăng trưởng.

Đông đảo khách hàng hài lòng khi đến với showroom của anh Bùi Đức Phú.

Ngoài ra, xu thế chuyển đổi xanh hiện tại là tất yếu. Đặc biệt, với những giải pháp đổi pin thuận tiện, nhanh hơn và chi phí hợp lý, quá trình chuyển đổi hứa hẹn diễn ra rất mạnh. Vì thế, tôi đặt mục tiêu bán khoảng 30.000 xe trong năm 2026. Để đạt được con số này, tôi dự kiến mở thêm ít nhất một cửa hàng nữa tại Hà Nội và một điểm tại Hải Phòng.

- Từ góc nhìn kinh doanh thực tế, anh đánh giá thế nào về mục tiêu đạt tới 1,5 triệu xe máy của VinFast trong năm 2026?

- Tôi tin VinFast, với uy tín và cách làm bài bản, lắng nghe phản hồi từ đại lý, người tiêu dùng cùng các sản phẩm phù hợp nhu cầu toàn thị trường, hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu 1,5 triệu xe trong năm 2026.

Thực tình, không chỉ về doanh số, tôi cảm thấy tự hào vì VinFast là doanh nghiệp Việt Nam, có tầm nhìn chuyển đổi xanh dài hạn và mang lại giá trị cho đất nước. Với người tiêu dùng, VinFast cũng đã đi trước nhiều hãng xe truyền thống trong tâm trí khách hàng.