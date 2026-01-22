VinFast Feliz 2025 - xe điện đa dụng cho gia đình và người đi làm

VinFast Feliz 2025 ghi điểm với người dùng Việt nhờ khả năng vận hành bền bỉ, chi phí sử dụng hợp lý và đáp ứng đa dạng nhu cầu hàng ngày.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến hiệu quả vận hành và chi phí sử dụng, VinFast Feliz 2025 được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển hàng ngày. Từ vận hành ổn định trong đô thị, leo dốc đến quãng đường di chuyển dài và chi phí hợp lý, mẫu xe máy điện này đang dần trở thành phương tiện quen thuộc của người dùng Việt.

Feliz 2025 đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển

Anh Đinh Văn Duy (Hà Nội), người dùng VinFast Feliz 2025, cho biết trước khi quyết định mua xe, anh đặc biệt quan tâm đến khả năng vận hành. Sau thời gian sử dụng, theo anh Duy, mẫu xe máy điện này đáp ứng, thậm chí vượt kỳ vọng ban đầu.

“Xe có hiệu năng ổn định, không bị ì hay cảm giác quá tải. Thiết thực nhất là mỗi khi phải leo dốc hầm, xe vẫn bon bon, ngay cả khi có người ngồi sau”, anh Duy chia sẻ.

VinFast Feliz 2025 có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển của người dùng.

Một điểm đáng chú ý của xe là khả năng đạt tốc độ tối đa đến 70 km/h, mức thông số được đánh giá phù hợp điều kiện giao thông tại đô thị Việt Nam. Ở dải tốc độ này, Feliz 2025 cho phép người lái chủ động nhập làn và duy trì nhịp di chuyển trên tuyến trục chính, đường vành đai mà không gặp tình trạng hụt lực khi vượt, qua đó góp phần đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

“Tăng tốc mượt mà không bị giật cục, không có cảm giác chòng chành, lái rất đầm và vững chắc”, anh Duy cho biết.

Ngoài ra, hệ thống khung sườn chắc chắn kết hợp giảm xóc được tinh chỉnh giúp xe giữ độ ổn định xuyên suốt quá trình di chuyển. “Tiết diện lốp đủ lớn để hạn chế tình huống bị trượt bánh, rung lắc ghi đông mỗi khi di chuyển qua đoạn đường xấu. Khi đó, tôi vẫn có thể duy trì tốc độ ở ngưỡng 30 km/h mà không sợ ngã”, anh Duy bày tỏ.

Sạc đầy đi được cả tuần, chi phí hấp dẫn

Lợi thế của VinFast Feliz 2025 nằm ở cự ly di chuyển dài - yếu tố thuyết phục nhiều khách hàng, trong đó có anh Hoàng Bá Hiệp (Hà Nội). Theo anh Hiệp, Feliz 2025 có thể đạt quãng đường hơn 260 km sau mỗi lần sạc đầy (khi lắp thêm pin phụ). Đây là con số đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại liên tục trong nhiều ngày.

“Trước đây tôi đi xe xăng. Từ khi chuyển sang xe điện, chi phí sạc tính ra chỉ bằng một phần nhỏ so với tiền xăng trước kia. Đi lại nhiều hơn nhưng tiền vận hành nhẹ nhàng hơn, đó là điều tôi thấy rõ khi sử dụng Feliz 2025”, anh Hiệp chia sẻ.

Bên cạnh đó, VinFast Feliz 2025 cho phép người dùng linh hoạt cân đối giữa hiệu năng và thời lượng pin với chế độ di chuyển khác nhau. “Xe có 2 chế độ lái, trong đó Eco là chế độ tiết kiệm pin. Với nhu cầu di chuyển trong đô thị, tôi thấy vậy đã là đủ”, anh Hiệp nói thêm.

Ngoài ra, với thiết kế 1 pin có thể tháo rời, Feliz 2025 cho phép người dùng sạc pin ngay tại nhà, giúp việc sử dụng xe điện trở nên đơn giản và thuận tiện.

“Trước đây, khi sử dụng xe xăng, tôi thường tranh thủ đi đổ xăng vào sáng sớm trước giờ làm việc, còn buổi chiều tan ca lại rơi vào khung giờ cao điểm đông đúc. Với xe điện, tôi có thể cắm sạc tại nhà sau khi đi làm về, đến hôm sau pin đã đầy và có thể sử dụng trong vài ngày”, anh Hiệp chia sẻ.

VinFast Feliz 2025 cho phép người dùng linh hoạt cân đối giữa hiệu năng và thời lượng pin với chế độ di chuyển khác nhau.

Bên cạnh tiện ích trong quá trình sử dụng, VinFast Feliz 2025 hiện có mức giá dễ tiếp cận nhờ ưu đãi 6% trên giá niêm yết trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, cùng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe) áp dụng cho các dòng xe điện. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng quyền lợi sạc miễn phí tại trạm công cộng V-Green đến tháng 5/2027.

Xét tổng thể, lợi thế của VinFast Feliz 2025 không chỉ đến từ trang bị hay khả năng vận hành, mà còn nằm ở khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu di chuyển hàng ngày và chi phí sử dụng hợp lý. Đây là yếu tố quan trọng giúp xe điện trở thành phương tiện sử dụng lâu dài, qua đó hỗ trợ người dùng từng bước chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang giải pháp di chuyển xanh.