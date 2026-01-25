Người dân Hà Nội vượt rét đi đổi xe điện VinFast

Chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” giúp người dùng định giá xe xăng cũ, lái thử nhiều mẫu VinFast và hoàn tất thủ tục mua ngay trong ngày.

Tiếp nối chuỗi sự kiện thu xăng đổi điện trong năm 2025, “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” lần này được VinFast tổ chức trong 2 ngày 24/1 và 25/1 tại Hà Nội cùng nhiều địa điểm khác trên toàn quốc. Tại đây, người tiêu dùng có cơ hội tham quan, nhận tư vấn, trải nghiệm, đổi xe máy xăng cũ, lên đời xe điện VinFast ngay tại chỗ.

Bỏ ra chưa đến 900.000 đồng để rinh về xe điện VinFast

Nhiều người dân thủ đô đã sớm có mặt tại công viên Thanh Xuân (phường Thanh Xuân) để sẵn sàng tham dự sự kiện. Theo ghi nhận, không ít khách hàng đã sớm chốt đổi xe xăng sang xe điện mới ngay khi được tư vấn và lái thử.

Chương trình thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan, trải nghiệm và thu xăng đổi điện.

Hai vợ chồng anh Đỗ Huy Hoàng (45 tuổi) đã đi từ quận Long Biên cũ đến công viên Thanh Xuân từ sớm và chốt mua chiếc VinFast Evo Grand Lite cho con gái đang học THPT. Anh chị cho biết gia đình có một chiếc xe xăng không dùng tới và đã tham khảo về sự kiện trước khi mang đến để thực hiện chuyển đổi.

“Lý do chủ yếu là để ủng hộ cho chính sách xanh hóa thủ đô, thêm nữa con tôi cũng đang cần phương tiện để đi học”, anh Hoàng nói thêm. Tại sự kiện, chiếc xe máy cũ anh Hoàng được định giá tốt. Cùng với các ưu đãi tại sự kiện anh chỉ cần bỏ ra chưa đến 900.000 đồng để mua chiếc xe điện VinFast.

Hai vợ chồng anh Hoàng lên xe Evo Grand Lite vừa mua để về nhà.

Cũng đến sự kiện với dự định đem xe máy xăng đổi lấy xe điện, anh Tuấn (35 tuổi, quận Thanh Xuân cũ) cho biết bản thân muốn tận dụng chương trình và các ưu đãi của nhà sản xuất để lên đời chiếc Evo Grand Lite làm quà cho mẹ. Ngoài những ưu đãi về chi phí sở hữu, anh cũng bị thuyết phục bởi năng lực vận hành của chiếc xe sau khi trải nghiệm. “VinFast Evo Grand Lite rất dễ điều khiển và phù hợp đô thị. Đây là chiếc xe lý tưởng cho mẹ tôi”, anh nói.

Anh Tuấn (phải) cùng mẹ nghe tư vấn về chiếc xe VinFast Evo Grand Lite.

Cùng với hoạt động mua hàng và đổi xăng lấy điện, người tham gia sự kiện còn có thể trải nghiệm trực tiếp tất cả mẫu xe máy mới nhất của VinFast như Flazz, ZGoo, Evo Grand, Feliz 2025, Vero X... tại khu vực lái thử. Các khách hàng có thể liên tục chạy thử từng mẫu xe khác nhau để có được trải nghiệm về vận hành, khả năng tăng tốc và độ êm ái trước khi chốt mua.

Cơ hội sở hữu xe máy điện VinFast để kiếm thêm thu nhập

Trong khi nhiều khách hàng lựa chọn xe phục vụ nhu cầu đi lại của bản thân và gia đình, anh Trần Văn Hồng (41 tuổi, quê Phú Thọ, đang làm việc tại Hà Nội) lại lên kế hoạch chạy dịch vụ để có nguồn thu phụ vào buổi tối với VinFast Feliz 2025.

“Bên cạnh việc phục vụ nhu cầu đi làm hàng ngày theo giờ hành chính, tôi cũng có dự định chạy dịch vụ để thêm thu nhập vào buổi tối”, anh Hồng cho biết.

Sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” tạo cơ hội để người dân thủ đô chuyển đổi xanh dễ dàng.

Với nhiều lựa chọn ứng dụng để đồng hành, anh Hồng đã quyết định sử dụng Xanh SM Bike Platform. Theo anh, đây là ứng dụng có lượng người sử dụng lớn, tỷ lệ chia sẻ doanh thu cao, từ đó giúp bản thân đảm bảo thu nhập tốt. “Tài xế xe công nghệ cũng có thể tiết kiệm hơn nếu mua trả góp với nhiều chính sách ưu đãi tốt từ VinFast”, anh nói.

Đồng tình với anh Hồng, tại sự kiện, nhiều tài xế chạy dịch vụ cũng nhanh chóng “chớp thời cơ” để lên đời xe máy điện. Nhiều bác tài khẳng định đã tìm hiểu kỹ và yên tâm về sự bền bỉ của xe điện VinFast. Ngoài ra, chi phí sử dụng tiết kiệm hơn hẳn xe xăng cũng là yếu tố giúp nhiều bác tài muốn sớm chuyển đổi để tối ưu bài toán kinh tế.

Anh Hồng cùng chiếc VinFast Feliz 2025 vừa mua tại sự kiện.

Hiện tại, nhờ chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai xanh” đang triển khai trong năm 2026, khách hàng mua xe máy điện VinFast được áp dụng chính sách giảm 6% giá bán, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe), mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng và hưởng lãi suất ưu đãi. Cùng với đó, VinFast cũng miễn phí sạc pin cho các xe máy điện tại hệ thống trạm V-Green đến hết tháng 5/2027.

Theo nhiều khách hàng, chương trình “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” đang giúp người dân thủ đô nói riêng và cả nước nói chung có thêm cơ hội tiếp cận xe máy điện một cách nhanh chóng hơn, đồng thời tạo điều kiện sở hữu xe điện hấp dẫn trong dịp giáp Tết.