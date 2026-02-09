VinFast tặng quà Tết lên đến 3 năm sạc pin miễn phí cho khách hàng

VinFast công bố quà Tết xuân Bính Ngọ miễn phí sạc pin lên tới 3 năm cho ôtô điện và miễn phí đổi pin hơn 2 năm cho các dòng xe máy điện đổi pin.

Tiếp nối chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và chào đón Tết Bính Ngọ, VinFast ra mắt chương trình “ưu đãi chồng ưu đãi” cho khách hàng cả cũ và mới, khẳng định tiềm lực mạnh mẽ và tầm vóc khác biệt của hãng xe Việt Nam.

Cụ thể, với ôtô điện, tất cả khách hàng cá nhân mua xe từ ngày 10/2/2026 trở đi sẽ được miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2, tối đa 10 lần/tháng (tương ứng với quãng đường đi được từ 1.500 đến 5.000 km/tháng, là mức trung bình một khách hàng thông thường đang sử dụng hiện nay). Các trường hợp mua xe và đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí sạc pin không giới hạn số lần, trong đó VinFast hỗ trợ 10 lần sạc đầu mỗi tháng, GSM hỗ trợ các lần còn lại.

VinFast công bố quà Tết xuân Bính Ngọ miễn phí sạc pin lên đến 3 năm cho ôtô điện.

Với các khách hàng mua xe trước thời điểm 10/2/2026, tổng thời gian miễn phí sạc pin sẽ được nâng lên tới 3 năm kể từ ngày nhận xe, tối đa 10 lần/tháng đối với khách hàng cá nhân, và không giới hạn số lần đối với khách hàng cá nhân đăng ký vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform.

Với các khách hàng tiên phong mua xe trong giai đoạn đầu hiện vẫn đáp ứng điều kiện để được hưởng các chính sách theo từng thời điểm ban hành khác nhau, VinFast sẽ chọn chính sách có lợi hơn cho khách hàng để áp dụng.

Đối với các dòng xe máy điện đổi pin sẽ bán ra thị trường trong thời gian tới, VinFast miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (tương ứng quãng đường đi được tối thiểu 800 km/tháng) cho tất cả khách hàng đến hết ngày 30/6/2028. Riêng các tài xế vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí đổi pin không giới hạn trong thời gian trên, trong đó VinFast hỗ trợ 20 lần/tháng, phần còn lại sẽ được GSM hỗ trợ.

Thông qua món quà Tết đặc biệt giá trị và ý nghĩa, VinFast mong muốn góp phần giảm đáng kể chi phí sử dụng xe cho khách hàng, qua đó tạo động lực mạnh mẽ và xóa bỏ các rào cản để đông đảo người dân Việt Nam có cơ hội chuyển đổi sang xe điện.

VinFast miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (tương ứng quãng đường đi được tối thiểu 800 km/tháng) cho khách hàng mua dòng xe máy điện đổi pin đến hết ngày 30/6/2028.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó tổng giám đốc Kinh doanh Ôtô VinFast toàn cầu - chia sẻ: “Chính sách miễn phí sạc pin lên đến 3 năm và miễn phí đổi pin hơn 2 năm cho khách hàng sử dụng ôtô, xe máy điện VinFast trên toàn quốc là món quà xuân Bính Ngọ ý nghĩa mà chúng tôi muốn gửi tới khách hàng thay cho lời cảm ơn chân thành nhất. Với sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của đông đảo khách hàng, VinFast đã bứt phá mạnh mẽ trong năm 2025, trở thành thương hiệu hàng đầu ở cả thị trường ôtô và xe máy điện tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, cùng nhau, chúng ta sẽ còn tạo ra nhiều thành tựu lớn hơn nữa trong thời gian tới”.

Hiện tại, ngoài ưu đãi miễn phí sạc và đổi pin, VinFast đang triển khai một loạt ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng thông qua chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Theo đó, khách hàng được hỗ trợ mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng; được hỗ trợ trực tiếp 6-10% giá xe đối với tất cả các dòng ôtô, xe máy điện; đồng thời được bảo hành chính hãng với chính sách tốt nhất thị trường.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng liên hệ đại lý phân phối chính hãng gần nhất, truy cập website hoặc tổng đài CSKH 1900232389.