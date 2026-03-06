BYD ra mắt pin Blade 2.0 và trụ siêu nhanh - sạc 97% pin trong 9 phút

Thế hệ thứ hai của pin Blade vừa được BYD giới thiệu, cùng với hệ thống trụ siêu nhanh cho khả năng nạp lại gần đầy bộ pin trong thời gian ngắn.

BYD gần đây vừa chính thức trình làng dòng pin Blade 2.0 cùng công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging.

Theo Car News China, bước tiến này không chỉ đơn thuần nằm ở cải thiện thông số sạc, mà còn là lời giải cho bài toán hạ tầng và lưới điện mà nhiều hãng xe đang đau đầu tìm kiếm.

Sạc 5 phút đi hàng trăm km

Điểm nhấn tại sự kiện của BYD gần đây là khả năng nạp năng lượng của pin Blade 2.0. Theo công bố, công nghệ mới cho phép xe sạc từ 10-70% duung lượng pin chỉ trong 5 phút. Nếu cần sạc đến gần đầy, pin Blade 2.0 sẽ mất 9 phút cho tiến trình nạp lại 10-97% dung lượng.

BYD cũng đã giải quyết được điểm yếu chí tử của xe điện - vận hành trong điều kiện nhiệt độ thấp. Ngay cả khi phải vận hành ở mức nhiệt cực đoan từ -20 độ C đến -30 độ C, hệ thống vẫn duy trì hiệu suất đáng kinh ngạc, chỉ mất khoảng 12 phút để nạp lại 20-97% dung lượng.

Như vậy khi so với điều kiện nhiệt độ lý tưởng, thời gian sạc chỉ chậm hơn khoảng 3 phút.

Thời tiết lạnh giá không gây ra quá nhiều ảnh hưởng đến tốc độ sạc. Ảnh: Autohome.

Ở thế hệ mới, pin Blade của BYD có mật độ năng lượng cao hơn 5%, sở hữu tuổi thọ dài hơn và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khắt khe nhất hiện nay. Denza Z9GT - mẫu xe đầu tiên được trang bị pin Blade 2.0 - đã chứng minh hiệu quả thực tế với phạm vi hoạt động tối đa đạt 1.036 km cho một lần sạc đầy.

Chiến lược “trạm lồng trạm”

Để hiện thực hóa tốc độ sạc MW, BYD đồng thời giới thiệu hệ thống trạm sạc siêu nhanh Flash Charging mới, công suất tối đa mỗi súng sạc lên tới 1.500 kW cùng điện áp tối đa 1.000 V. Tuy nhiên, chuyên trang Car News China đánh giá thách thức lớn nhất không nằm ở trụ sạc, thay vào đó sẽ là áp lực khổng lồ lên lưới điện quốc gia khi hàng nghìn xe cùng sạc ở mức công suất này.

Để giải quyết, thay vì yêu cầu nâng cấp toàn bộ lưới điện - quá trình tốn kém và có thể mất nhiều năm - BYD đã chọn giải pháp thiết lập mô hình “trạm lồng trạm”. Nhà sản xuất ôtô Trung Quốc này sẽ tận dụng mạng lưới sạc công cộng sẵn có để đặt các trụ sạc siêu nhanh Flash Charging.

BYD xây dựng chiến lược "trạm trong trạm" để giảm áp lực lên lưới điện địa phương. Ảnh: Weibo.

BYD sẽ sử dụng các trụ sạc nhanh thông thường với công suất khoảng 120 kW để nạp điện liên tục vào hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại trạm.

Khi xe điện BYD sử dụng trụ sạc siêu nhanh Flash Charging, điện năng sẽ được xả từ bộ lưu trữ này ra súng sạc với công suất đạt mức MW. Cách tiếp cận này giúp BYD có thể nhanh chóng triển khai hạ tầng sạc siêu nhanh mà không gây ra sự quá tải cho lưới điện địa phương.

Sớm phủ trạm sạc dọc cao tốc

CEO Wang Chuanfu của BYD mô tả việc lắp đặt các trạm sạc này đơn giản như lắp một bộ điều hòa không khí. Mục tiêu của hãng trong năm 2026 là thiết lập 20.000 trạm sạc siêu nhanh Flash Charging, trong đó sẽ có 18.000 trạm theo mô hình “trạm lồng trạm”.

Xe điện hỗ trợ sạc siêu nhanh Flash Charging sẽ có logo nhận diện. Ảnh: Autohome.

Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2026, hãng đã hoàn tất 4.239 trạm, sẵn sàng đi vào hoạt động. Xa hơn, BYD dự kiến lắp đặt 2.000 trạm sạc dọc theo các tuyến đường cao tốc, đảm bảo cứ sau mỗi 100 km người dùng sẽ tìm thấy một điểm sạc siêu nhanh Flash Charging mang logo BYD.

Chuyên trang Car News China nhận định khi thời gian sạc không còn là rào cản, ôtô điện không chỉ là lựa chọn để bảo vệ môi trường, mà đã thực sự trở thành phương tiện tiện dụng hàng đầu cho nhu cầu di chuyển hành trình dài.

Cuộc chơi giờ đây không chỉ nằm ở việc ai làm ra chiếc xe đẹp hơn, mà là bên nào có thể đẩy nhanh tốc độ làm chủ hệ sinh thái năng lượng.