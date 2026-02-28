BYD gấp rút mở rộng mạng lưới sạc siêu nhanh

Mạng lưới sạc siêu nhanh MW của BYD đang được gấp rút xây dựng tại Trung Quốc. Hệ thống này có thể bổ sung 400 km phạm vi hoạt động với chỉ 5 phút cắm sạc.

Theo Car News China, BYD đang cho triển khai trên quy mô lớn hệ thống trạm sạc siêu nhanh Megawatt Flash Charging Pile. Sự hiện diện của hệ thống này hướng đến giảm đáng kể thời gian sạc ôtô điện, giúp rút ngắn quá trình sạc xe về gần hơn với thời gian đổ xăng.

Để giúp người dùng dễ phân biệt, hệ thống sạc siêu nhanh của BYD sở hữu thiết kế hình chữ T dễ nhận biết, trụ sạc được hoàn thiện bằng lớp sơn màu xanh khá nổi bật.

Một cải tiến tiện dụng khác là cáp sạc kép, treo ở cả 2 bên trái và phải của trụ. Thiết kế này giải quyết các vấn đề thường gặp như cáp quá ngắn hoặc bị kéo lê trên mặt đất, trong khi cấu trúc ròng rọc treo sẽ “trung hòa” trọng lượng cáp, giúp người dùng dễ thao tác hơn.

Trong các tuyên bố chính thức, BYD cho biết Megawatt Flash Charging Pile là hệ thống trạm sạc công suất MW, làm mát bằng chất lỏng hoàn toàn, được sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới dành cho ôtô du lịch.

Các thông số kỹ thuật cốt lõi của trạm BYD Megawatt Flash Charging Pile đều đạt đến đơn vị hàng nghìn, bao gồm điện áp 1.000 V, dòng điện 1.000 A và công suất 1.000 kW.

Hệ thống này có thể cung cấp công suất sạc tối đa đến 1.360 kW, cho phép nạp lại 2 km quãng đường di chuyển với mỗi giây cắm sạc, tương đương bổ sung khoảng 400 km sau khoảng 5 phút.

BYD gấp rút xây dựng các trạm sạc siêu nhanh Megawatt Flash Charging Pile tại Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Nhằm đảm bảo công suất đầu ra cao ổn định và ngăn ngừa tình trạng quá nhiệt trong quá trình sạc, cả cáp của súng sạc lẫn thiết bị đầu cuối đều tích hợp công nghệ làm mát bằng chất lỏng. Hệ thống còn có công nghệ “sạc kép”, cho phép sạc độc lập một súng tại một cổng sạc, hoặc sử dụng đồng thời cùng lúc cả 2 cổng sạc để rút ngắn thời gian nạp lại pin.

Bên cạnh khả năng sạc nhanh, trạm Megawatt Flash Charging Pile của BYD còn được trang bị chức năng điều tiết phụ tải đỉnh-đáy. Tính năng này cho phép hệ thống lưu trữ điện năng từ lưới điện trong khung giờ thấp điểm, giải phóng năng lượng đã lưu trữ vào lúc cao điểm sạc.

Nhờ đó, các tác động tiềm ẩn cho lưới điện được giảm thiểu, đồng thời công suất 1 MW tại các trụ sạc cũng được đảm bảo duy trì ổn định và liên tục.