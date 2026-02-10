Toan tính của VinFast với chính sách sạc miễn phí xe điện

Chương trình sạc miễn phí xe điện đã được VinFast gia hạn. Đằng sau động thái này dường như là tham vọng của VinFast, duy trì vị thế hiện tại và tiến xa hơn nữa trên thị trường xe Việt.

Sau nhiều đồn đoán, VinFast đã chính thức xác nhận gia hạn chương trình miễn phí sạc. Một số thay đổi nhỏ đã được áp dụng, nhưng về cơ bản cho phép khách Việt sử dụng ôtô điện thương hiệu này tiếp tục sạc miễn phí trong 3 năm tới.

Miễn phí sạc có điều kiện

Liên quan đến chương trình sạc miễn phí xe điện, VinFast cho biết khách hàng cá nhân mua ôtô điện từ ngày 10/2 trở đi sẽ được miễn phí khi sử dụng trụ công cộng thuộc hệ thống V-GREEN đến hết ngày 10/2/2029.

Với nhóm khách hàng mua xe trước thời điểm 10/2, tổng thời gian miễn phí sạc pin cũng được nâng lên thành 3 năm kể từ ngày nhận xe.

Tuy nhiên khác với các đợt sạc miễn phí trước đây, VinFast cho biết người dùng chỉ được miễn phí sạc tại trạm V-GREEN tối đa 10 lần/tháng, tương ứng quãng đường di chuyển trung bình mỗi tháng xấp xỉ 1.500-5.000 km.

Đối với khách hàng mua xe và đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform, số lần sạc pin miễn phí ở trạm V-GREEN sẽ là không giới hạn.

Các quy định về số lần sạc tối đa mỗi tháng tại trụ công cộng V-GREEN là giống nhau cho nhóm khách hàng mua ôtô điện VinFast trước và sau thời điểm 10/2.

Xe điện VinFast được gia hạn thời gian sạc miễn phí. Ảnh: VinFast.

Như vậy, thay vì cắm sạc "thả cửa" như trước đây, chủ sở hữu ôtô điện VinFast chỉ được sử dụng miễn phí tối đa 10 lần mỗi tháng. Trên mạng xã hội, nhiều chủ xe cho rằng sau khi hết số lượt cắm sạc miễn phí, người dùng cần tốn tính phí sạc theo đơn giá tại trụ sạc V-GREEN, hiện ở mức 3.858 đồng/kWh .

Dù vậy về cơ bản, chương trình này vẫn cho phép khách hàng Việt sử dụng ôtô điện VinFast miễn phí trong 3 năm tiếp theo. Hạn mức sạc miễn phí xe điện 10 lần/tháng tương đương nhu cầu di chuyển 1.500-5.000 km mỗi tháng là khá nhiều, và thực tế không nhiều người dùng thông thường sẽ sử dụng ôtô điện với cường độ cao như vậy.

Riêng với tài xế xe điện VinFast đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform, việc không giới hạn số lần sạc pin miễn phí ở trạm V-GREEN được cho là lợi thế không nhỏ, giúp giảm thiểu chi phí vận hành từ đó nhanh sinh lời từ kinh doanh dịch vụ vận tải dưới hình thức taxi.

Toan tính của VinFast

Năm ngoái, VinFast thành công bảo vệ danh hiệu hãng xe bán chạy nhất Việt Nam nhờ doanh số trên 175.000 xe.

Chính sách sạc miễn phí được cho là một trong những nền tảng giúp VinFast đạt được thành công tại thị trường quê nhà, sở hữu thị phần cao gấp nhiều lần các đối thủ thuần điện.

VinFast bán chạy toàn thị trường Việt ở năm thứ 2 liên tiếp. Ảnh: VinFast.

BYD gần đây thông báo doanh số tích lũy của hãng tại Việt Nam đã đạt 5.000 xe. Wuling từng chỉ bán được 591 xe điện Wuling Hongguang Mini EV, sau đó thành công tăng doanh số mẫu xe điện cỡ nhỏ này lên thành 1.358 xe trong năm 2024.

Thương hiệu xe điện Aion của GAC Motor từng vào Việt Nam nhưng âm thầm rút lui. Doanh số xe điện GAC Aion tại Việt Nam không được chia sẻ, nhưng nhiều khả năng không ở mức quá ấn tượng.

Những hãng xe phổ thông khác như MG, Ford, Hyundai, Geely cũng có sản phẩm thuần điện để giới thiệu cho khách Việt. Tuy nhiên các mẫu xe này hoặc không có doanh số cao, hoặc chỉ đóng vai trò "làm hình ảnh" cho thương hiệu, do đó không chia sẻ tỷ lệ quá lớn trong miếng bánh thị phần xe điện Việt.

Như vậy, VinFast về cơ bản là cái tên dẫn đầu thị trường ôtô thuần điện tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Màn ra mắt của BYD hồi năm 2024 từng được kỳ vọng có thể khiến vị thế của VinFast bị lung lay, tuy nhiên những diễn biến hiện tại cho thấy hãng xe năng lượng mới của Trung Quốc vẫn chưa thể trở thành đối trọng đủ lớn.

Chưa hãng xe thuần điện nào có thể trở thành đối trọng đủ lớn với VinFast tại Việt Nam. Ảnh: Phong Vân, Phúc Hậu.

Năm 2026, thị trường Việt sẽ đón thêm nhiều ôtô thuần điện mới, cùng với những hãng xe điện mới tham gia. Các thương hiệu Omoda và Jaecoo của Chery đã sẵn sàng đặt chân vào cuộc đua thuần điện, trong khi các hãng Zeekr và Lotus của Geely cũng sẽ sớm giới thiệu xe điện đến khách Việt.

VinFast vì thế có lý do hợp lý để gia hạn chính sách sạc pin miễn phí cho ôtô điện tại Việt Nam, kéo dài đến tháng 2/2029 hoặc trong vòng 3 năm tiếp theo, thay vì kết thúc từ tháng 6/2027 như kế hoạch gần nhất.

Động thái này sẽ giúp VinFast duy trì lợi thế trước các đối thủ cạnh tranh, xây chắc ngôi đầu thị trường xe điện Việt, hay cũng có thể xem là màn "thị uy" trước những cái tên mới chuẩn bị gia nhập đường đua doanh số.

Tham vọng của VinFast

Đang xuất hiện khá nhiều thông tin về khả năng VinFast sẽ sớm mở rộng danh mục sản phẩm của mình bằng các mẫu xe hybrid.

Không phải hybrid nhẹ (MHEV), hybrid tự sạc (HEV) hay hybrid sạc ngoài (PHEV) như phần lớn xe lai đang có mặt trên thị trường, dòng xe hybrid đầu tiên của VinFast đang được đồn đoán sẽ là một mẫu xe điện phạm vi mở rộng (EREV). Loại xe lai này về cơ bản vẫn là ôtô thuần điện với gói pin lớn, tuy nhiên đi cùng một động cơ xăng - hoạt động như máy phát cấp nguồn cho hệ truyền động điện.

Cùng với loạt tin đồn này, bán tải VF Wild cũng được cho sẽ là mẫu xe VinFast đầu tiên gắn hệ truyền động EREV, đánh dấu bước chuyển mình tiếp theo của VinFast trên thị trường xe năng lượng mới.

Bán tải VF Wild đang được đồn đoán sẽ là xe hybrid đầu tiên của VinFast. Ảnh: Đan Thanh.

Dù lúc này chỉ đang dừng lại ở mức tin đồn, việc VinFast có khả năng tham gia mảng hybrid cho thấy tham vọng của hãng trở thành cái tên dẫn đầu thị trường xe Việt ở nhiều nhất mặt trận có thể.

Là cái tên đang dẫn đầu thị trường xe thuần điện với khoảng cách doanh số áp đảo, VinFast dường như kỳ vọng có thể chia lại miếng bánh thị phần xe hybrid phổ thông, nơi MHEV và HEV đang thuộc về ôtô Nhật Bản còn PHEV lại như sân chơi riêng của ôtô Trung Quốc.

Để có thể bành trướng sức ảnh hưởng, VinFast cần một điểm tựa vững vàng, và chính sách sạc miễn phí sẽ giúp hãng xe này xây chắc vị thế hàng đầu thị trường ôtô thuần điện đang nắm giữ.

Thị trường ôtô Việt Nam đang bước vào năm 2026 với hàng loạt chính sách giảm phát thải đang được các thành phố lớn dự định triển khai.

Áp lực điện hóa không nhỏ dự kiến làm thay đổi đáng kể bộ mặt thị trường xe Việt. Ngôi đầu của VinFast trông có vẻ chắc chắn, nhưng kế hoạch "đánh chiếm" mảng hybrid - nếu thực sự được VinFast triển khai - sẽ cần thêm thời gian kiểm chứng khả năng thành công.

Dù diễn biến thị trường có diễn ra theo bất kỳ kịch bản nào, khách hàng Việt đã, đang và sẽ tiếp tục là bên hưởng lợi lớn nhất.