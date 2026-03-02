Chiếc Porsche độc bản chỉ Samsung sở hữu

Trên thế giới, chiếc Porsche 928R này được hãng độ Ruf chế tạo lần đầu tiên và duy nhất, chỉ dành cho cố chủ tịch Samsung.

Một chiếc ôtô Porsche 928R độc nhất vô nhị do hãng độ danh tiếng Ruf chế tạo riêng cho ông Lee Kun-Hee, cố Chủ tịch tập đoàn Samsung, đang trở thành tâm điểm chú ý khi chuẩn bị được đưa ra đấu giá tại Amelia Island vào đầu tháng 3.

Đây là sản phẩm duy nhất của Ruf dựa trên dòng 928 thay vì các dòng 911 truyền thống và được xem là một "viên nang thời gian" với số km lăn bánh cực thấp.

Chiếc ôtô này được bắt đầu từ bộ khung vỏ (body-in-white) nguyên bản của Porsche 928 S4 và được Ruf phát triển theo các thông số cá nhân hóa khắt khe của ông Lee Kun-Hee vào năm 1989.

Ngoại thất của ôtô được hoàn thiện bằng màu sơn đen bóng trong khi nội thất bọc da màu đỏ rượu vang (Wine Red) đi kèm các trang bị tiện nghi như cửa sổ trời chỉnh điện cùng hệ thống kiểm soát hành trình và điều hòa riêng cho hàng ghế sau.

Thiết kế độc bản được cá nhân hóa theo yêu cầu của cố chủ tịch Samsung. Ảnh: Gooding Christie.

Sau khi ông Lee Kun-Hee qua đời vào năm 2020 thì chính hãng Ruf đã mua lại chiếc xe này và thực hiện quá trình phục hồi kỹ thuật vào năm 2021 bao gồm việc nâng cấp bộ mâm 19 inch cùng hệ thống phanh gốm carbon và ống xả mới.

Dưới nắp ca-pô là khối động cơ V8 5.0L hút khí tự nhiên đã được các kỹ sư tại Pfaffenhausen tinh chỉnh để nâng công suất từ 316 mã lực lên 360 mã lực cùng mô-men xoắn 480 Nm. Khác với những chiếc Ruf 911, mẫu 928R này được định hướng là một Grand Tourer sang trọng nên được trang bị hộp số tự động 4 cấp thay vì số sàn.

Dù đã 37 năm tuổi nhưng chiếc ôtô mới chỉ vận hành khoảng 2.523 km và vẫn giữ được tình trạng như mới cùng đầy đủ bộ dụng cụ và sách hướng dẫn nguyên bản.

Nhà đấu giá dự kiến mức giá "gõ búa" cho siêu phẩm độc bản này sẽ rơi vào khoảng 400.000- 500.000 USD . Tuy nhiên với lai lịch đặc biệt gắn liền với tên tuổi của người đứng đầu gia tộc Samsung thì nhiều chuyên gia tin rằng con số thực tế có thể sẽ cao hơn nhiều.