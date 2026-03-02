Ồ ạt đổ bộ, ôtô Trung Quốc đang 'làm ăn' ra sao tại Việt Nam?

Cuộc chơi ở thị trường Việt của nhóm ôtô Trung Quốc dường như sẽ phát triển theo một hướng mới trong năm nay.

Khi ôtô Trung Quốc có cuộc đổ bộ thứ hai vào thị trường Việt Nam, chiến lược mà từng hãng lựa chọn nhìn chung khá đa dạng. BYD, Wuling và GAC Aion chọn xe thuần điện để "chinh chiến" thời gian đầu, trong khi Lynk & Co, Omoda, Jaecoo... lại nghiêng về xe xăng và hybrid.

Những hướng đi này mang lại kết quả khác nhau cho từng xe. Có hãng phải âm thầm rút lui, có hãng đã khá lâu không chia sẻ công khai số liệu bán hàng nhưng đã trụ lại thị trường Việt hàng năm trời.

Ôtô Trung Quốc "làm ăn" ra sao tại Việt Nam?

Trong phần lớn thời gian có mặt tại thị trường Việt Nam, không nhiều hãng xe Trung Quốc chia sẻ công khai số liệu bán hàng cụ thể.

Wuling do TMT Motors phân phối từng báo cáo doanh số Wuling Hongguang Mini (hiện có tên Wuling Mini EV) chỉ 591 xe tại Việt Nam trong năm 2023, trước khi cho biết sức mua mẫu ôtô điện cỡ nhỏ đã tăng lên thành 1.358 xe vào năm 2024.

Những hãng ôtô Trung Quốc mới tham gia thị trường Việt như BYD, Lynk & Co, Geely, Omoda, Jaecoo cũng không chia sẻ số liệu bán hàng định kỳ. MG - hãng xe Trung Quốc gắn bó lâu nhất với thị trường Việt - đã kiên định với việc duy trì chính sách không công khai số liệu bán hàng chi tiết từng mẫu xe và doanh số hàng tháng, hàng năm.

Nhiều hãng xe Trung Quốc đổ bộ thị trường Việt. Ảnh: Phúc Hậu, Phong Vân, Vĩnh Phúc.

Điều này ít nhiều gây khó khăn trong nỗ lực đánh giá khả năng thành công của các hãng xe Trung Quốc. Khách hàng chỉ có thể mường tượng thông qua số lượng đại lý còn duy trì, số lượng xe đang chạy trên đường hay kế hoạch ra mắt các mẫu xe mới.

Đến đầu năm 2026, cả BYD lẫn Omoda & Jaecoo đều bất ngờ chia sẻ doanh số tại thị trường Việt Nam. BYD cho biết lượng xe bán được cho khách Việt từ thời điểm ra mắt hồi tháng 7/2024 là hơn 5.000 xe, còn Omoda & Jaecoo cho biết doanh số riêng trong năm ngoái đã đạt hơn 3.000 xe.

Với nhiều người, việc BYD và Omoda & Jaecoo chia sẻ số liệu bán hàng được xem là tin tốt. Các thương hiệu ôtô Trung Quốc dường như đã cởi mở hơn trong việc chia sẻ tình hình "làm ăn" tại Việt Nam. Động thái này cũng có thể xem như nỗ lực của các hãng thể hiện sự nghiêm túc trong cam kết lâu dài với thị trường xe Việt.

Trong đó, Omoda & Jaecoo vẫn là nhà xuất khẩu ôtô lớn nhất Trung Quốc năm 2025, với doanh số xe toàn cầu vượt mốc 800.000 xe và doanh số xe năng lượng mới (NEV) của Omoda & Jaecoo năm 2025 vượt mốc 200.000 xe. Con số hơn 3.000 xe của năm 2025 của Omoda & Jaecoo Việt Nam khá khiêm tốn so với toàn cầu, nhưng được đánh giá là khả quan trong giai đoạn đầu có mặt tại Việt Nam, trước khi nhà máy sản xuất đi vào hoạt động.

BYD và Omoda & Jaecoo lần đầu chia sẻ doanh số tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu, Phong Vân.

Hiện, danh mục sản phẩm của BYD bao gồm 10 mẫu xe khác nhau, 7 trong số đó là ôtô thuần điện, phần còn lại trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV).

Omoda hiện có duy nhất SUV cỡ B Omoda C5, còn thương hiệu "chị em" Jaecoo cùng nhà Chery cũng chỉ có duy nhất SUV cỡ C Jaecoo J7. Đáng chú ý, Jaecoo J7 SHS ra mắt đầu năm 2025 cũng là cái tên mở màn cho làn sóng PHEV đổ bộ thị trường ôtô phổ thông tại Việt Nam.

Xe điện tầm xa - cuộc chiến mới của xe Trung Quốc?

Trải qua hơn một năm với thành công dù ít dù nhiều, các hãng xe Trung Quốc sẽ phải bước vào năm 2026 với một chiến lược mới, và dường như nhiều hãng sẽ gặp nhau tại giao điểm hybrid.

Sẽ không phải hybrid tự sạc (HEV) như xe Toyota hay Honda, không phải hybrid nhẹ (MHEV) như Suzuki, cũng không hẳn là những mẫu PHEV đang dần gia tăng số lượng, các hãng xe Trung Quốc như BYD, Omoda & Jaecoo sẽ nhắm đến xe điện tầm xa - hay ôtô điện phạm vi mở rộng, gọi tắt EREV.

Xe điện tầm xa có thể là "cuộc chiến" mới của ôtô Trung Quốc tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Xpeng.

Ở Việt Nam, EREV là khái niệm còn khá mới mẻ, nhưng đang trở thành phân khúc chủ lực của các hãng xe Trung Quốc tại thị trường quê nhà.

EREV về cơ bản là một mẫu xe thuần điện với motor điện truyền động trực tiếp đến các bánh xe. Sự xuất hiện của động cơ xăng chỉ thực hiện duy nhất vai trò sạc điện cho gói pin, hoặc cấp điện trực tiếp cho motor hoạt động.

Các mẫu EREV đi kèm gói pin lớn với quãng đường di chuyển thuần điện có thể lên đến 310 km/lần sạc như Leapmotor C10. Tuy nhiên, điểm mạnh của EREV là sự hiện diện của động cơ xăng, cho phép tầm hoạt động kết hợp vượt ngưỡng 1.000 km, thậm chí đạt đến 1.500 km.

Chẳng hạn, IM LS9 của SAIC được công bố có thể hoàn thành quãng đường kết hợp 1.508 km theo chu trình CLTC. Geely Boyue EREV cũng được cho là có thể vận hành trên quãng đường xấp xỉ 1.500 km khi pin đủ, xăng đầy. Gần đây, Xpeng P7+ được xác nhận có biến thể EREV với phạm vi hoạt động thuần điện 430 km, chạy tối đa 1.550 km khi có sự tham gia của động cơ xăng.

IM LS9 là EREV có thể chạy hơn 1.500 km. Ảnh: SAIC.

Điểm chung của những mẫu EREV sở hữu tầm hoạt động xa nằm ở gói pin dung lượng lớn và động cơ xăng hiệu suất nhiệt cao, đảm bảo tối ưu phạm vi hoạt động.

Cũng cần lưu ý rằng các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc khác như Chery, BYD dù có những mẫu xe xếp vào nhóm PHEV, không phải EREV, nhưng vẫn đạt được phạm vi hoạt động khá lớn, thậm chí vượt xa chính những mẫu xe được gọi bằng tên "ôtô điện phạm vi mở rộng".

Lấy ví dụ trường hợp BYD Qin L/Seal 06, hệ truyền động DM-i thế hệ 5.0 giúp mẫu sedan PHEV này đạt phạm vi hoạt động đến 2.100 km, công bố theo chu trình CLTC.

Trước đó, Hongqi HS6 PHEV đã xác lập kỷ lục Guinness Thế giới mới về quãng đường di chuyển dài nhất, hoàn thành chuyến đi dài 2.327,343 km từ Shangri-La đến Quảng Châu mà không cần đổ thêm xăng hay sạc thêm pin.

"Kỷ lục gia" Hongqi HS6 PHEV với quãng đường di chuyển hơn 2.300 km. Ảnh: Car News China.

Nhìn vào chiến lược đa dạng sản phẩm mà phần lớn hãng xe Trung Quốc đang nhắm tới hiện nay, khả năng cao thị trường xe Việt sẽ tiếp tục chào đón thêm nhiều dòng xe điện tầm xa.

Một vài hãng Trung Quốc cũng được cho là chuẩn bị bổ sung phiên bản hybrid cho các mẫu xe thuần điện để tối ưu quãng đường và giảm thiểu nỗi lo cắm sạc, chẳng hạn Geely EX5 dự kiến có thêm bản PHEV cho phép chạy tối đa đến 1.500 km.

Thị trường Việt có cần xe điện tầm xa?

Khách Việt hiện tại đang được tiếp cận những mẫu xe hybrid với phạm vi hoạt động ấn tượng, chẳng hạn BYD Seal 5 (tối đa 1.200 km), Jaecoo J7 SHS (1.200 km), BYD Sealion 6 (1.200 km) hay Lynk & Co 08 với tầm hoạt động tối đa theo công bố khoảng 1.400 km.

Trước đây và cả hiện tại, người Việt cũng không lạ gì những mẫu xe đi cả nghìn km trong một lần tiếp nhiên liệu.

Những mẫu xe động cơ đốt trong với bình nhiên liệu to hoặc có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp về lý thuyết vẫn có thể hoàn thành quãng đường trên 1.000 km dễ dàng, chẳng hạn Mazda2, Ford Everest hay thậm chí cả Toyota Land Cruiser LC300.

Ngay cả những mẫu hybrid tự sạc HEV như Toyota Camry hay Honda CR-V cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ chạy 1.000 km/lần đổ xăng, nhưng phạm vi hoạt động tối đa đến 1.500-2.000 km trên những mẫu "xe điện" nhìn chung vẫn còn khá hiếm trên thị trường Việt.

Các mẫu xe thuần xăng hay hybrid tự sạc cũng có thể đạt quãng đường di chuyển hàng nghìn km nhờ dung tích bình xăng lớn. Ảnh minh họa: Phong Vân.

Người dùng cũng hiếm khi trong một lần chạy cả nghìn km mà không dừng lại nghỉ ngơi, nạp lại nhiên liệu hay sạc thêm cho gói pin của xe. Tuy nhiên ở nơi mà khách hàng vẫn còn khá quen thuộc với ôtô động cơ xăng, dầu vốn chỉ cần vài phút để châm đầy bình nhiên liệu, những mẫu xe điện với tầm hoạt động tối đa hàng nghìn km mang lại cảm giác yên tâm khi sử dụng, ít phụ thuộc vào trạm sạc và giảm dần rào cản tâm lý với xe điện.

Việc trình làng những mẫu PHEV, EREV với phạm vi hoạt động xấp xỉ 1.500 km hoặc hơn vừa giúp các hãng xe mở rộng tệp khách hàng, gia tăng doanh số, vừa giúp chứng tỏ khả năng cơ khí và công nghệ.

Tuy nhiên, khả năng chiến lược này đủ sức tạo ra những đột phá về doanh số hay không sẽ còn phụ thuộc vào giá bán, chi phí sử dụng và bảo dưỡng thực tế. Tại Việt Nam, đây là những yếu tố đặc biệt được khách hàng quan tâm.