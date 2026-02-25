Đằng sau lời thừa nhận 'học hỏi Trung Quốc' của Mazda

Đại diện Mazda châu Âu thừa nhận việc phát triển các mẫu xe điện 6e và CX-6e là quá trình học hỏi lẫn nhau giữa hãng xe Nhật với đối tác Trung Quốc.

Theo Carscoops, Mazda gần đây thực hiện tái cấu trúc dòng xe thuần điện ở Trung Quốc và một số thị trường toàn cầu, khởi đầu bằng sedan điện Mazda 6e và SUV điện Mazda CX-6e.

Dù ra mắt gần nhau và chia sẻ nhiều yếu tố kỹ thuật, một quan chức cấp cao của Mazda châu Âu cho biết quá trình phát triển Mazda 6e và Mazda CX-6e có một khoảng cách đáng kể, chủ yếu do quá trình học hỏi đầy thách thức khi Mazda hợp tác cùng Changan của Trung Quốc.

Christian Schultze - Giám đốc Nghiên cứu Công nghệ tại Mazda châu Âu - giải thích quy trình này trong một cuộc phỏng vấn với AutoRAI.

Theo đó, hai xe điện mới của Mazda phát triển dựa trên Deepal L07 và Deepal S07 của Changan, nhưng đã được điều chỉnh để phù hợp thị trường toàn cầu thông qua liên doanh Changan Mazda Automobile.

Trải nghiệm đáng học hỏi

Trong cuộc phỏng vấn, Christian Schultze mô tả quá trình hợp tác giữa 2 bên tựa những bước tiến nhỏ.

“Mazda 6e là sản phẩm hợp tác phát triển đầu tiên giữa Mazda với Changan cho một mẫu xe bán tại châu Âu. Đây là trải nghiệm học hỏi rất lớn với Changan, bởi nhà sản xuất ôtô Trung Quốc này chưa từng phát triển một mẫu xe dành riêng cho thị trường châu Âu. Với Mazda châu Âu, quá trình hợp tác này cũng là một trải nghiệm đáng học hỏi bởi chúng tôi đột nhiên phải giải thích nhiều hơn mức thông thường khi làm việc với trụ sở chính ở Hiroshima”, Christian Schultze giải thích.

Trung tâm R&D của Mazda đặt tại Hiroshima (Nhật Bản) vốn đã hoạt động nhịp nhàng với đội ngũ châu Âu, nhưng việc bổ sung liên doanh Changan Mazda Automobile vào quy trình khiến mọi thứ đảo lộn.

Sự hiểu biết chung cần thiết giữa 2 bên cho những dự án như vậy cần phải được xây dựng lại từ đầu. Theo Mazda, đây là quá trình tốn nhiều thời gian và công sức hơn so với dự kiến ban đầu.

Mazda 6e (ảnh trái) và Mazda EZ-6 (ảnh phải) sở hữu ngoại hình gần như tương đồng. Ảnh: Mazda, Car News China.

Dù có vẻ giống hệt Mazda EX-6 và Mazda EZ-60 đang bán ở Trung Quốc, các mẫu xe điện Mazda 6e và Mazda CX-6e dành cho châu Âu buộc phải có những thay đổi để đáp ứng quy định địa phương.

Chính điều này tạo ra những khó khăn cho nhóm kỹ sư vốn không quen thuộc với các quy định đặt ra bởi Liên minh châu Âu.

“Khi cùng phát triển một mẫu xe với trụ sở chính, về cơ bản Mazda châu Âu đã đạt được khoảng 98% những gì mong muốn. Công đoạn sau đó chỉ chủ yếu tinh chỉnh một vài thứ. Khi làm việc với Changan Mazda Automobile, chúng tôi phải quay về những điều cơ bản hơn nhiều”, Christian Schultze chia sẻ.

Deepal L07 là nền tảng để Mazda phát triển sedan điện Mazda 6e. Ảnh: Deepal.

Vị này dẫn ra ví dụ, Changan trước khi bắt tay Mazda trong dự án sedan điện 6e chưa từng xây dựng thiết lập dành cho các hệ thống radar châu Âu. Mazda phải giải thích các yêu cầu và nguyên nhân những thiết lập này đóng vai trò quan trọng.

“Điều chúng tôi đánh giá cao là tốc độ phản hồi và sự sẵn lòng tìm hiểu của đối tác Trung Quốc. Tuy nhiên trước hết, chúng tôi vẫn phải truyền đạt những gì cần thiết”, Christian Schultze chia sẻ thêm.

Từ sedan điện đến SUV chạy điện

Dù gặp phải những khó khăn ban đầu, kiến thức thu được từ quá trình phát triển sedan điện Mazda 6e đã giúp Mazda hoàn thiện mẫu SUV chạy điện CX-6e dành cho thị trường châu Âu.

Đại diện Mazda châu Âu lưu ý hệ truyền động điện của SUV CX-6e là bước phát triển xa hơn, mang lại hiệu suất trội hơn và công suất liên tục cao hơn so với sedan 6e ra mắt trước đó. Điều này phù hợp với triết lý của Mazda - giúp ôtô mới trở nên tốt hơn theo từng giai đoạn

Christian Schultze xác nhận những bài học nghiên cứu và phát triển từ liên doanh với Changan sẽ ảnh hưởng đến các mẫu xe điện tương lai được xây dựng trên nền tảng do Mazda phát triển.

SUV điện Mazda CX-6e dành cho thị trường quốc tế. Ảnh: Mazda.

Cụ thể, Mazda đang theo đuổi chiến lược hợp tác với các đối tác, chẳng hạn trong lĩnh vực xe điện, đồng thời phát triển các dòng ôtô điện của riêng mình. Theo lộ trình hiện tại, một trong những mẫu xe điện Mazda tiếp theo sẽ dựa trên nền tảng hoàn toàn thuộc sở hữu của Mazda.

“Những hiểu biết của chúng tôi đang ngày càng mở rộng, một phần nhờ phản hồi từ thị trường. Chẳng hạn, Mazda đã học được rất nhiều từ phản ứng thị trường với Mazda3, và những hiểu biết đó đã được tích hợp vào các mục tiêu nội bộ. Điều tương tự cũng áp dụng cho những bài học mà Mazda đang rút ra từ CX-6e”, Christian Schultze lý giải.

Vị này đồng thời nhấn mạnh cách thức công nghệ hiện đại đang cho phép những cải tiến liên tục mà không cần chờ đợi các bản facelift hay thế hệ mới ra mắt.

Christian Schultze cho rằng một trong những ưu điểm của ngành công nghiệp ôtô hiện đại là nhiều hệ thống đã được số hóa hoặc điện tử hóa. Đặc điểm này cho phép các hãng xe thực hiện những cải tiến ngay cả khi quá trình sản xuất đang diễn ra.

“Trong thời đại thuần cơ khí của ngành công nghiệp ôtô trước đây, nếu tồn tại một công tắc mang lại cảm giác quá nặng cho người dùng, nó vẫn sẽ ‘nằm im’ ở đó trong suốt 4 năm, kỳ vọng thay đổi ở lần cập nhật tiếp theo. May mắn thay, những ngày đó đã lùi về phía sau”, Christian Schultze kết luận.