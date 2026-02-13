BYD dẫn đầu cuộc đua xe điện chạy xa

Các thương hiệu hạng sang của BYD sở hữu loạt ôtô điện có phạm vi hoạt động trên 1.000 km, tốt nhất thị trường xe điện Trung Quốc.

Theo Car News China, bảng thống kê phạm vi hoạt động tối đa của các mẫu ôtô điện tại thị trường Trung Quốc đang cho thấy sự phân tầng rõ rệt.

Dữ liệu do New Energy Experience Expert cung cấp cho thấy ôtô điện các thương hiệu do BYD sở hữu đang dẫn đầu thị trường về phạm vi hoạt động tối đa. Trong khi đó, phần lớn đối thủ cạnh tranh vẫn đang sở hữu quãng đường di chuyển dưới ngưỡng 900 km, công bố theo chu trình CLTC.

Theo Car News China, CLTC là chu trình thử nghiệm ôtô du lịch hạng nhẹ tại Trung Quốc, ước tính phạm vi hoạt động tối đa của xe điện dựa trên hành vi lái xe đặc trưng tại quốc gia tỷ dân.

Ôtô điện tham gia chu trình CLTC sẽ dành ra 28,61% thời gian để tăng tốc và 26,44% để giảm tốc. Khoảng 22,83% thời gian xe sẽ được duy trì đều ga và 22,11% khác ở trạng thái dừng chờ. Chu trình CLTC tập trung vào điều kiện vận hành đô thị và hỗn hợp ở điều kiện thực tế.

Với gói pin dung lượng 122,5 kWh, Denza Z9 đang là mẫu xe thuần điện có tầm hoạt động tốt nhất Trung Quốc, đạt 1.068 km theo chu trình CLTC. Denza Z9 bản GT đạt phạm vi hoạt động tối đa 1.036 km ở cùng mức dung lượng pin. Vị trí thứ ba thuộc về YangWang U7, khi gói pin 150 kWh cung cấp phạm vi hoạt động 1.006 km mỗi lần sạc đầy.

Ba mẫu xe của các thương hiệu thuộc BYD cũng là nhóm ôtô thương mại hiếm hoi tại Trung Quốc có thể chạy tối đa trên 1.000 km sau mỗi lần sạc đầy.

Mẫu xe Dung lượng pin (kWh) Phạm vi hoạt động (km) Tiêu thụ điện năng (kWh/100 km) Denza Z9 122,5 1.068 11,47 Denza Z9 GT 122,5 1.036 11,82 YangWang U7 150 1.006 14,91 Xiaomi SU7 96,3 902 10,68 Zeekr 007 100,01 870 11,5 Mercedes-Benz CLA 89 866 10,28 Luxeed S7 100 855 11,7 Hongqi Tiangong 05 98 850 11,53 Mercedes-Benz EQS 122 840 14,52 Tesla Model 3 78,4 830 9,45

Xiaomi SU7 đứng thứ tư danh sách với phạm vi hoạt động 902 km nhờ gói pin 96,3 kWh. Zeekr 007 cùng với Mercedes-Benz CLA xếp lần lượt ngay sau, khi có thể chạy tối đa 870 km và 866 km mỗi lần sạc đầy.

Luxeed S7, Hongqi Tiangong 05, Mercedes-Benz EQS và Tesla Model 3 có phạm vi hoạt động tối đa trong khoảng 830-855 km, công bố theo chu trình CLTC.

Dữ liệu thống kê bởi New Energy Experience Expert cho thấy dung lượng pin vẫn là yếu tố quyết định khả năng chạy đường dài của ôtô điện. Ba mẫu xe có tầm hoạt động trên 1.000 km đều đi kèm gói pin dung lượng trên 120 kWh, trong khi nhóm xe ở dải 800-900 km thường trang bị pin cao áp dung lượng 89-111 kWh.

Theo Car News China, điều này cho thấy việc vượt qua rào cản 1.000 km chủ yếu nhờ vào kích thước bộ pin, chưa thực sự xuất phát từ bước nhảy vọt về hiệu suất năng lượng hay kiến trúc hệ truyền động.

Nhìn chung, những đại diện ôtô thuần điện sở hữu tầm hoạt động tốt nhất thị trường Trung Quốc hiện tại tập trung chủ yếu ở nhóm xe điện cỡ lớn hoặc hạng sang, trong khi các dòng sedan tầm trung và cao cấp có phạm vi hoạt động dưới 900 km theo chu trình CLTC.

Sự khác biệt này cho thấy khả năng vận hành đường dài đang được ưu tiên triển khai cho những dòng xe kích thước lớn để có thể “chứa” nổi gói pin dung lượng khổng lồ, đồng thời sở hữu biên lợi nhuận cao.