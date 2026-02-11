Chơi Tết bằng ôtô điện - dừng xe, kẹt xe có sợ hết pin?

Tình trạng kẹt xe dễ gặp khi di chuyển bằng ôtô dịp Tết Nguyên đán. Liệu ôtô điện phải dừng lại khi kẹt xe có khiến gói pin nhanh hết?

Khi ôtô điện đang dần trở nên phổ biến tại Việt Nam, những mẫu xe này trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người khi về quê nghỉ Lễ, chơi Tết hay du xuân.

Tuy nhiên, không ít người vẫn còn băn khoăn về khả năng ôtô điện "cạn pin" khi gặp phải tình trạng kẹt xe trên đường cao tốc hay các tuyến quốc lộ. Vậy trên thực tế, ôtô điện có thể "trụ" được trước các vụ kẹt xe khi di chuyển đường dài hay không?

Kẹt xe - ôtô điện hay xe xăng đáng lo hơn?

Về cơ bản, ôtô điện và xe xăng có cùng mức hao hụt phạm vi di chuyển nếu rơi vào tình trạng kẹt xe.

Chuyên trang Motor1 từng dẫn kết quả một thử nghiệm do ADAC của Đức thực hiện, cho thấy ôtô điện khi kẹt xe, không thể di chuyển vẫn tiêu thụ một lượng điện năng để "nuôi" hệ thống điện và điều hòa.

Một chiếc SUV điện thương hiệu Tesla được cho thử nghiệm ở mức pin 60%. Điều hòa trên xe cài ở nhiệt độ 20 độ C, chế độ Cắm trại cũng được kích hoạt để đảm bảo hệ thống điều hòa hoạt động liên tục ngay cả khi xe đứng yên.

Một thử nghiệm tại Đức nhằm kiểm chứng mức tiêu thụ điện năng khi ôtô điện đứng yên, tương tự tình trạng kẹt xe. Ảnh: ADAC.

Một môi trường giả lập tương tự cảnh kẹt xe 8 giờ dưới nền nhiệt 35 độ C cũng được nhóm nghiên cứu cho thiết lập xung quanh xe. Thậm chí, ADAC còn sử dụng các bóng đèn tia cực tím để mô phỏng ánh sáng Mặt Trời.

Do ảnh hưởng từ tia cực tím, kính chắn gió và táp-lô nhanh chóng tăng nhiệt, khiến hệ thống điều hòa không khí phải hoạt động hết công suất.

Sau 8 giờ thử nghiệm, gói pin dung lượng 75 kWh giảm đi 16%, tức giảm khoảng 2% pin mỗi giờ. Điều này đồng nghĩa hệ thống điều hòa của chiếc SUV điện Tesla đã tiêu tốn tổng cộng 12 kWh để duy trì hoạt động, tương đương khoảng 1,5 kWh điện năng.

Để dễ hình dung, ADAC đã cho thử nghiệm tương tự với một mẫu xe động cơ đốt trong. Kết quả, xe xăng tiêu thụ 1-1,5 lít nhiên liệu mỗi giờ trong cùng điều kiện như trên. Với xe trang bị bình xăng dung tích 50 lít, tổng phạm vi hoạt động ước tính sẽ giảm khoảng 2-3% cho mỗi giờ đứng yên vì kẹt xe.

Từ đây, ADAC kết luận mức hao hụt phạm vi hoạt động để duy trì hệ thống điện, điều hòa khi kẹt xe về cơ bản khá tương đồng giữa xe xăng với ôtô thuần điện.

Ôtô điện có "trụ" nổi khi kẹt xe?

Như vậy, mức tiêu thụ điện năng để duy trì hoạt động hệ thống điện, điều hòa và màn hình của ôtô điện lúc kẹt xe thông thường rơi vào khoảng 1-2 kWh cho mỗi giờ đứng yên, không di chuyển.

Với một gói pin 60 kWh, mức tiêu thụ điện năng cho mỗi giờ kẹt xe sẽ chiếm khoảng 2-3% dung lượng pin. Với gói pin 75 kWh, việc ôtô điện "chôn chân" khi kẹt xe sẽ tiêu tốn khoảng 1,5-2,5% pin mỗi giờ.

Về lý thuyết, điều này đồng nghĩa ôtô điện hoàn toàn có thể "trụ" được qua các vụ kẹt xe kéo dài hàng giờ mà không gây ra ảnh hưởng quá nhiều đến phạm vi hoạt động tối đa.

Hệ thống điện, điều hòa của xe tiêu tốn lượng điện năng không quá lớn để duy trì. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Mức tiêu thụ điện năng để duy trì hệ thống điện, điều hòa khi kẹt xe cũng khá thấp so với mức tiêu thụ điện năng trung bình của phần nhiều ôtô điện tại Việt Nam.

Chẳng hạn, MPV chạy điện VF MPV 7 của VinFast có mức tiêu thụ điện trung bình 13,36 kWh/100 km. Con số này ở Geely EX5 là 16,6 kWh/100 km, còn Ford Mustang Mach-E tiêu thụ trung bình 19,3 kWh cho mỗi 100 km di chuyển.

Ôtô điện "quốc dân" VinFast VF 3 trang bị gói pin dung lượng 18,64 kWh, tiêu thụ trung bình 8,67 kWh cho mỗi 100 km di chuyển. Giả định trường hợp gặp kẹt xe, VF 3 có thể sử dụng khoảng 1 kWh mỗi giờ để duy trì hệ thống, nghĩa là dung lượng gói pin hao hụt khoảng 5,3%/giờ.

Do đó, người dùng ôtô điện gần như không cần phải quá lo lắng nếu gặp tình trạng kẹt xe khi đang di chuyển về quê, du xuân chơi Tết.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị chu đáo trước mỗi hành trình, bao gồm sạc đầy pin, lên lộ trình chi tiết và kiểm tra điểm sạc khả dụng dọc đường, sẽ giúp chuyến đi với ôtô điện trở nên thuận lợi và dễ chịu hơn.