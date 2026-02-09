Lái ôtô về miền Tây đón Tết, xe điện hay xe xăng lợi hơn?

Giữa việc cầm lái xe xăng và xe điện, đâu là lựa chọn hợp lý cho hành trình từ TP.HCM về miền Tây trong dịp Tết Nguyên Đán.

Thời điểm sát Tết là lúc nhiều gia đình chọn cách lái ôtô hoặc di chuyển đường bay về quê đón Tết. Với một số gia đình chọn di chuyển cung đường từ TP.HCM đến các tỉnh miền Tây, việc lái xe là lựa chọn phù hợp và tiết kiệm hơn do khoảng cách ngắn, thời gian di chuyển không quá dài.

Dưới đây là so sánh từ Tri Thức - Znews về chi phí và thời gian di chuyển dành cho gia đình 3 người từ TP.HCM đến thành phố Cà Mau bằng ôtô xăng và điện.

Xe xăng

Với cung đường TP.HCM - Cà Mau, người lái cần di chuyển qua đoạn cao tốc chính thuộc trục Bắc - Nam phía Đông gồm TP.HCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ và Cần Thơ - Cà Mau. Tổng thời gian di chuyển dao động khoảng 5-6 giờ tùy vào điều kiện đường phố và tình hình sức khỏe.

Tuy nhiên, người lái cần chú ý không điều khiển ôtô liên tục quá 4 giờ nhằm đảm bảo sự tỉnh táo, đồng thời tránh phạm lỗi theo quy định.

Người lái cũng cần tính toán mức vé vào cổng cao tốc, nạp sẵn vào tài khoản giao thông điện tử. Theo ghi nhận của phóng viên, giá vé qua các đoạn cao tốc qua cung đường này dao động khoảng 35.000-115.000 đồng.

Riêng đoạn cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vừa đi vào hoạt động hiện vẫn đang miễn phí vé vào cao tốc, dự kiến thu từ quý II năm nay. Sau khi thu phí, giá vé toàn tuyến vào khoảng 99.000 đồng.

Như vậy, tổng chi phí ra vào cao tốc dao động 250.000-300.000 đồng.

Giá vé vào cổng ở các trục cao tốc dao động 35.000-115.000 đồng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đối với việc di chuyển bằng xe xăng, người lái cần chú ý mức nhiên liệu, bởi việc tìm kiếm chỗ dừng nghỉ, nạp thêm nhiên liệu ở một số đoạn cao tốc mới sẽ khó khăn hơn do trục đường vừa hoàn thiện.

Với hành trình từ TP.HCM đến thành phố Cà Mau, tùy vào mẫu xe, mức tiêu thụ nhiên liệu có thể dao động khoảng 9-10 lít/100 km. Như vậy, xe cần khoảng 27-30 lít xăng/dầu để di chuyển. Dựa theo giá xăng RON 95 hiện tại (dao động 18.800 đồng/lít), người dùng cần chi gần 600.000 đồng cho việc nạp nhiên liệu.

Tuy nhiên thông thường, chủ xe thường chọn cách đổ xăng dựa vào dung tích bình xăng. Vì vậy tùy vào dòng xe, mức chi phí này sẽ có phần chênh lệch. Ví dụ, Mitsubishi Xforce có bình xăng dung tích 42 lít, như vậy nếu đổ đầy, người dùng sẽ cần chi khoảng 800.000 đồng.

Xe điện

So với việc di chuyển bằng xe xăng, hành trình từ TP.HCM đến miền Tây bằng xe điện sẽ có đôi chút khác biệt ở thời gian và chi phí nạp nhiên liệu.

Ở các mẫu xe điện trên thị trường, phạm vi hoạt động hiện tại khoảng 300-400 km/lần sạc. Điều này đồng nghĩa với việc người lái cần ít nhất một lần dừng nghỉ nhằm sạc điện. Thời gian sạc kéo dài từ 30 phút đến khoảng 2 giờ tùy thuộc mẫu xe và công suất cổng sạc.

Với các mẫu xe từ VinFast, chủ xe đang được miễn phí sạc theo chương trình ưu đãi từ hãng, giúp tiết kiệm hơn so với xe xăng.

Các mẫu xe điện còn lại cần được sạc qua trụ thuộc công ty thứ 3. Hiện, thị trường có nhiều trụ sạc tư nhân từ EV One, Charge+, EverCharge hay Rabbit EVC...Tuy nhiên, độ phủ sóng của các trạm sạc này chưa quá rộng rãi, giá sạc tính theo mỗi kWh cũng có phần khác biệt.

Hệ thống trạm sạc từ bên thứ 3 vẫn đang dần hoàn thiện, người lái cần chủ động lên kế hoạch cung đường. Ảnh: Phúc Hậu.

Ví dụ, trụ sạc Charge+ đang định giá 6.000 đồng/kWh nếu người dùng chọn trụ AC, với trụ DC, mức giá tăng lên thành 8.000 đồng/kWh. Trong khi đó, trụ sạc của Rabbit có đơn giá khoảng 5.000 đồng/kWh.

Ví dụ, mẫu BYD Atto 3 có dung lượng pin khoảng 49,92 kWh, phạm vi hoạt động 410 km/lần sạc. Trong trường hợp cần di chuyển từ TP.HCM - Cà Mau, người lái nếu có nhu cầu sạc thêm sẽ tốn ít nhất 150.000 đồng.

Như vậy nếu so với việc di chuyển bằng xe xăng, cầm lái xe điện cho thấy ưu thế về việc tiế kiệm chi phí hơn.

Tuy nhiên, do số lượng trạm sạc tương thích với xe còn tùy vào mật độ phủ sóng của mỗi đơn vị cung cấp, người lái cần chủ động tính toán cung đường đi ngang khu dừng nghỉ có trạm sạc.

Hạ tầng trạm sạc cho các dòng xe điện không thuộc hệ sinh thái VinFast đang được cải thiện nhanh chóng tại khu vực miền Tây, tuy nhiên người lái vẫn cần lên kế hoạch lộ trình kỹ lưỡng trước khi khởi hành để tránh rơi vào tình trạng cạn pin giữa cao tốc. Phương án "kẹt trạm sạc" khi nhiều xe cùng lúc về quê ăn Tết nên được tính đến.

Với chủ xe VinFast, ưu thế về hạ tầng trạm sạc và chương trình miễn phí sạc sẽ hỗ trợ việc tiết kiệm vừa chi phí nạp nhiên liệu, vừa thời gian tìm kiếm trụ sạc. Ảnh: VinFast.

Nhìn chung, việc lựa chọn giữa ôtô xăng và ôtô điện cho hành trình về miền Tây đón Tết năm nay phụ thuộc lớn vào mức độ ưu tiên của mỗi gia đình. Xe điện mang lại lợi thế tuyệt đối về mặt chi phí vận hành. Tuy nhiên, xe xăng vẫn là giải pháp "nhanh gọn" nhất trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc cho các dòng xe điện ngoài VinFast vẫn đang trong giai đoạn phủ sóng.

Dù chọn phương thức nào, điều quan trọng nhất vẫn là một lộ trình dừng nghỉ khoa học để đảm bảo an toàn cho gia đình trong suốt chuyến đi.